Mientras el Congreso debatía el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, estudiantes y docentes de las distintas universidades públicas nacionales se hacían escuchar frente al parlamento.

Una de las que se acercó este martes por la tarde al centro porteño fue Lula Schiffmacher, estudiante de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y militante de la Unión de Juventudes por el Socialismo (Partido Obrero), quien en diálogo con el móvil de la 750 llamó a "tirar el veto en las calles".

"Nosotros los estudiantes creemos que sólo podemos confiar en la potencia que tenemos en conjunto con el pueblo trabajador, saliendo a las calles a defender lo nuestro", planteó la dirigenta estudiantil desde la Plaza del Congreso.

En esa línea, Schiffmacher sostuvo que el movimiento estudiantil no confía en los diputados y diputadas para dar la pelea por la educación superior contra el deseo privatizador del Gobierno nacional. Por esta razón, los estudiantes profundizarán el plan de lucha.

"No confiamos en los diputados, por eso hacemos la toma de las facultades, por eso recurrimos a los métodos de lucha históricos del movimiento estudiantil y la clase obrera, porque entendemos que los legisladores y los partidos políticos que gobiernan hace años en nuestro país se dan vuelta por un asado en Olivos", cuestionó la entrevistada en Campana 750.

En ese contexto, la dirigenta estudiantil reclamó por el salario de los docentes y no docentes que "todos los días sostienen las universidades públicas" y que no recibieron ajustes paritarios en todo el año, a pesar de que la inflación lleva una suba acumulada del 94,8% en los primeros ocho meses del año. "Los docentes y los no docentes un están un 85 y un 70% por debajo de la línea de la pobreza, respectivamente", indicó Schiffmacher.