Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO y ex ministro de Educación, dejó en claro la decisión política tomada por su bloque a pesar del desfinanciamiento de la educación pública universitaria: "Una disputa de poder". "Me cortó las manos antes de votar con el kirchnerismo", sentenció, obviando el rechazo al veto que votaron ex aliados propios de Juntos por el Cambio.

Finocchiaro, recibido en la UBA y docente de universidades públicas y privadas, dejó de lado el desfinanciamiento universitario que implicó ser parte de los 84 diputados que convalidaron el veto de Javier Milei y puso por encima de la educación pública "el mensaje que este recinto va a mandar a los mercados, a los inversores internacionales y las consultoras de riesgo".

Para esquivar la responsabilidad en el desfinanciamiento de la universidad pública, el ex ministro de Educación decidió rivalizar con el bloque de Unión por la Patria --"traducido, kirchnerismo", aclaró-- y eligió lanzar acusaciones falsas como el supuesto adoctrinamiento de estudiantes --latiguillo que utilizó durante su gestión como ministro contra los gremios docentes-- y dejó en claro de qué lado se paraba en lo que planteó como "una lucha de poder".



"Aún con los matices que tengo con este gobierno, si en una disputa de poder tengo que elegir entre votar con el populismo, que ha dejado el efecto desvatador de una guerra en la Argentina, y un gobierno que me habla de prosperidad, de libertad y de hacer grande de nuevo a la argentina; yo me corto la mano antes de votar con el kirchnernismo", argumentó el diputado del PRO; entre falsedades y consignas de la derecha internacional.