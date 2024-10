Armin Van Buuren vuelve a subirse a las bandejas porteñas, y lo hará con un set de cuatro horas. El productor y DJ neerlandés actuará este jueves cerca de la medianoche, en Mandarine Park, a un año de su set en el festival Lollapalooza Argentina. Aunque esta vez mechará sus clásicos e himnos ajenos con novedades. Y es que en febrero pasado lanzó su más reciente álbum, Breath In, inspirado en la meditación. “Respirar implica mucho más que simplemente inhalar oxígeno. Se trata de apreciar el momento y lo que está a punto de suceder, y de ver la luz en los demás”, versa la presentación del disco. “Respirar significa aceptar y respetar lo que está frente a ti, dar la bienvenida a la influencia externa y establecer una conexión más profunda con todo”.

Estos 12 tracks, que siguen la senda de su álbum anterior, Feel Again (2023), irradian positividad, apertura mental y unidad. “Empecé a meditar y a darme cuenta de lo simple, pero fundamental que es tu respiración”, reveló el artista. “Estaba lidiando con mucha ansiedad justo antes de subir al escenario, y siempre tomaba una o dos copas de champán. Ahora llevo cuatro años completamente sobrio. No he tocado el alcohol, y me hace sentir increíble. A través de la terapia y la meditación me di cuenta de lo estúpido que es beber alcohol para calmar los nervios. No quiero decirle a los demás lo que tienen que hacer. Creo en la libertad personal. Les digo a mis fans que esto es lo que me funciona a mí”.

Al principio no le fue nada fácil meditar a este icono de la música trance. “No me gustaba”, se sinceró. “Empecé a probar varias aplicaciones, por sugerencia de mi madre. Tener ese momento de meditación, simplemente ir a tu respiración y hacer un escaneo corporal y calmarte durante cinco minutos, te lleva a la esencia y te sitúa en el momento”. Lo que bien supieron reflejar tanto el sonido como las letras del disco. “Es un álbum muy positivo, en ese sentido”, explica. “Un track como ‘Balance’ se refiere al equilibrio, en tanto que ‘Breathe In’ es realmente estar en el momento. Estoy muy contento con los BPM más altos y con temas como ‘Lose This Feeling’, Es el álbum más rápido que he hecho, y parece que todo está tomando forma”.

Este noveno álbum de estudio se comporta como una respuesta a la post pandemia. En los últimos años, Van Buuren decidió reducir los eventos en vivo en beneficio de su salud mental. Es por eso que priorizó a su familia frente a las grandes giras y al reconocimiento mundial. Sin embargo, no le fue sencillo debido a que su música experimentó un repunte en medio del auge de la escena de EDM. Lo que quedó demostrado a través de su hit “This Is What It Feels Like”, publicado en 2013, con el que empezó a jugar en otra liga de DJs, en la que destacan nombres del calibre de Swedish House Mafia, Martin Garrix y Alesso. Sólo la pandemia consiguió ponerle un parate al ritmo que llevaba adelante el productor y DJ.

Si bien el neerlandés prefirió calidad antes que cantidad, ahora invierte su energía en sets largos, como el que dará en su reencuentro con el público argentino. De hecho, este año en Dubái encaró una performance de seis horas. “Eso es mucho tiempo, pero cuando estaba allí tenía toda la música lista para sonar. Como estaba emocionado, todo pasó rápidamente”, evoca. “Una hora son unos 15 tracks, así que no es mucho. Creo que es el público lo que me mantiene en marcha, porque a donde quiera que voy a la gente le importa la música que paso. Es por eso que tengo una larga relación con la comunidad trance. Hay una fuerte conexión con el amor por las melodías y los sonidos edificantes, especialmente en los primeros días de mi carrera alrededor de 2005 y 2006”.

En la víspera de la celebración de sus 30 años de trayectoria, este tótem de los festivales y pistas de baile, que musicalizó la coronación de los reyes de los Países Bajos (Máxima incluso subió al escenario a bailar con él), ve un repunte en el género que supo cultivar. “Creo que la forma en que producimos trance tuvo un impacto enorme en el sonido”, afirma. “La edad de oro sucedió en el 99, 2000, y luego cambió todo y vinieron las críticas. Creo que estamos en una época en la que la gente comenzó a apreciar el trance de nuevo. Los chicos del techno adoptaron el trance por completo. Es un debate interminable, pero a la gente le encantan las melodías y los arreglos realmente buenos. Y ésa es la parte más importante”.