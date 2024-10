El senador Armando Traferri tuvo ayer su segunda jornada de audiencia imputativa a la que fue llevado por tres fiscales provinciales acusado de liderar una asociación ilícita que se nutría de fondos del juego clandestino. En ese marco pudo defenderse: "No solo voy a demostrar mi inocencia, sino también todas las irregularidades que cometieron los fiscales que antecedieron a los que hoy presentan la acusación", agregó el senador en referencia a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Asimismo, apuntó contra Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de la provincia y ex director del Organismo de Investigaciones, como uno de los impulsores de las acusaciones en su contra. "El señalamiento que se me hace tiene origen en 2018, cuando siendo legislador fui perfilado por un mecanismo que se conformó en lo que hoy es la famosa causa de espionaje ilegal", sostuvo. Por su parte el fiscal Regional interino de Rosario, Matías Merlo, afirmó que tras la imputación por múltiples delitos al senador provincial “(Armando) Traferri, que para muchos no podía ser sentado en una sala de audiencias, hoy está sentado y es el primer paso para llevarlo a juicio oral”.

Merlo hizo esas declaraciones luego de la segunda jornada de audiencia en las que tres fiscales, Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina, acusaron formalmente al senador por el departamento San Lorenzo de ser el presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a la explotación de juegos de azar en forma ilegal, entre otros delitos. Tras desarrollar el martes los detalles de la imputación y la evidencia que la sustenta, los fiscales pidieron a la jueza del caso, Eleonora Verón, una serie de medidas restrictivas para el senador, con el fin de que no entorpezca la investigación mediante el contacto con testigos o involucrados.

“Hoy Traferri, que para muchos no podía ser sentado en una sala de audiencias, está sentado y es el primer paso para después sostener una acusación y, en un corto plazo, llevarlo a juicio oral y público”, sostuvo Merlo durante una rueda de prensa en el Centro de Justicia Penal. El jefe de los fiscales rosarinos afirmó también que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) posee “evidencia para sostener su responsabilidad” penal por los hechos de los que fue acusado.“El tribunal va a resolver, si no tuviésemos evidencia hoy no lo hubiésemos imputado”, abundó Merlo.

Los fiscales Granato, Caterina y Fabbro acusaron a Traferri de “haber tomado parte, en carácter de jefe, de una asociación ilícita” destinada a “dar cobertura al juego clandestino y de ocultar las ganancias del mismo” y, con ese propósito, garantizar “protección tanto política como judicial” a sus miembros. En ese marco, también fue acusado por los delitos de coimas, tráfico de influencias y peculado, entre otros.

Caterina dijo que “lo más importante era poder imputarlo”, tarea que el MPA persigue sin suerte desde “hace cuatro años”, cuando lo intentaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes chocaron contra la decisión del Senado de no desaforar al jefe político del departamento San Lorenzo. “Hay un nuevo equipo constituido que hizo un análisis nuevo de la evidencia que había y que incorporó más evidencia”, dijo Caterina sobre el trabajo que encaró junto a sus pares, para afirmar que “se han agregado hechos nuevos y luego de eso, en estos meses, pudimos imputarlo”.

Para los fiscales, el senador del PJ lideró un grupo criminal que, a través del capitalista del juego clandestino Leonardo Peiti, explotó esa actividad ilícita. El rol de Traferri, de acuerdo a la acusación, fue la de jefe de ese entramado delictivo, desde donde habría brindado protección judicial a través del ex fiscal regional Patricio Serjal y el fiscal de grado Omar Ponche Asahad, este último ya condenado. También habría recibido dinero ilegal de parte de Peiti y dado órdenes a otras personas para intentar que el capitalista de juego clandestino pudiera acceder a ese negocio en forma lícita, a través de la explotación que administra la Lotería de Santa Fe.

Traferri hizo uso de la palabra durante la audiencia y utilizó esa posibilidad para recorrer su trayectoria política y negar sus hechos. El senador comenzó su exposición agradeciendo la oportunidad de haber llegado a esta instancia. "Celebro que nos encontremos en esta audiencia. Hace mucho tiempo la venimos solicitando, considero que es la Justicia donde tengo que demostrar mi inocencia", indicó.

"No solo voy a demostrar mi inocencia, sino también todas las irregularidades que cometieron los fiscales que antecedieron a los que hoy presentan la acusación", agregó Traferri en relación a los fiscales Schiappa Pietra y Edery. Asimismo, apuntó contra Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia y ex director del Organismo de Investigaciones, como uno de los impulsores de las acusaciones en su contra. "El señalamiento que se me hace tiene origen en 2018, cuando siendo legislador fui perfilado por un mecanismo que se conformó en lo que hoy es la famosa causa de espionaje ilegal", sostuvo.

"Empieza a hacerse visible cuando Sain asume como director del Organismo de Investigaciones, el 20 de diciembre de 2018. El 14 de enero de 2019 empezaron a circular mis perfilamientos, intentando ligarme a la banda de (Esteban) Alvarado y otros hechos más", aseguró en referencia al líder narco. "Hay una declaración de Alvarado que dijo que le habían ofrecido un abreviado si me nombraba a mí como parte de la organización", precisó.

Gran parte de la declaración de Traferri apuntó al ex ministro Sain y a los fiscales Schiappa Pietra y Edery. "Dos fiscales que parecían más actores, saliendo en los medios y queriendo vincularme a mí con cualquier causa. Hasta queriendo vincularme con las bandas delictivas. Qué paradoja, hoy los que están vinculados a estas bandas son ellos", dijo en referencia a la situación de Edery, denunciado por su relación con una informante ahora imputada como miembro de Los Monos.

"No entiendo la imputación, se mezcla todo. Hay datos que me sorprenden, me quieren vincular a reuniones en las que no estuve", sostuvo el senador. En esa línea, explicó cuál es su rol como legislador en el vínculo con empresarios, como fue el caso de Peiti. "Él presentó toda la documentación como un operador del juego legal", aseguró.

"Quiero dejar muy claro que jamás le pedí ni recibí dinero de Peiti, ni le puse condiciones cada vez que lo escuché no solo a Peiti sino a cientos de instituciones", indicó Traferri y adelantó que en un eventual juicio oral pedirá traer a otros empresarios como testigos.

En ese sentido también cuestionó las acusaciones sobre sus vínculos con los ex fiscales Serjal y Ponce Asahad. "Nunca les pedí ni que intervengan, que no investiguen, que favorezcan o que pasen información alguna", sostuvo en relación a la acusación que lo ubica como un nexo con Peiti y la Justicia para conseguir protección judicial.