Las negociaciones con los gobernadores peronistas, radicales y del PRO fueron otra de las estrategias trazadas por la Casa Rosada para conseguir votos, abstenciones y ausentes en el debate de la Cámara de Diputados para sostener el veto del presidente Javier Milei contra el financiamiento universitario. Dos casos particulares fueron los de las diputadas Yolanda Vega (Salta) y Alejandra Torres (Córdoba); que pasaron parte de enfermedad para faltar a la sesión y facilitar la estrategia del oficialismo.

Vega es uno de los alfiles legislativos del gobernador salteño Gustavo Sáenz e integra el bloque Innovación Federal, conformado por diputados que responden a los mandatarios de las fuerzas provinciales de Misiones, Río Negro y la provincia norteña. La presidente del bloque es Pamela Caletti, quien votó en contra del veto, al igual que su otro compañero salteño Pablo Outes. La tercera representante salteña en el bloque es quien se ausentó.

Según surgió de los pasillos del Congreso, Vega se "descompensó" poco antes de la sesión, algo que terminó favoreciendo la estrategia oficialista. La relación de Milei con Sáenz --quien supo ser delfin del Frente Renovador de Sergio Massa-- se afianzó desde principios de año, al igual que la de otros gobernadores del denominado Norte Grande, entre ellos el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamerqueño Ricardo Jalil, quien apoyaron las iniciativias legislativas del gobierno este miércoles y repetidas veces.

El pacto con la Casa Rosada se selló en junio pasado, cuando Sáenz visitó con sus pares al presidente y le regaló el característico poncho salteño. El bloque de Innovación Federal le regaló al gobierno también cuatro abstenciones: Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, todos misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua; y el mandamás Carlos Rovira.

La otra ausencia por enfermedad fue la de Alejandra Torres, la diputada cordobesa de Encuentro Federal, el bloque liderado por Miguel Pichetto. El bloque votó a favor del financiamiento universitario y en contra del veto de Milei; a excepción de Torres y otros dos ausentes: Jorge Avila (Chubut) y Ricardo López Murphy (CABA), el ex ministro de Economía de la Alianza que pretendió privatizar las universidades.

"Debido a que estoy transitando problemas de salud, entre ellos COVID, no podré asistir a la sesión de mañana (por hoy), donde debatiremos el veto a la Ley de Financiamiento Universitario", explicó Torres, legisladora ligada al gobernador Martín Llaryora y, en particular, al ex gobernador Juan Schiaretti. De hecho, su esposo Osvaldo Giordano fue nombrado al frente de la Anses como parte del acuerdo entre Milei y Schiaretti y expulsado del gobierno luego de un escrache por redes.

Tras el fracaso de la Ley Ómnibus, Milei compartió un tuit que en el que pedía la cabeza de Giordiano por ser esposo de Torres, quien había votado en contra de la primera versión de la Ley Bases; que no pasó el tratamiento en el recinto.