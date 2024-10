El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) advirtió que las vidas de los familiares del ambientalista Juan López, asesinado el 14 de septiembre, pueden estar en peligro, por lo que hizo un llamamiento a las autoridades a que eviten un nuevo crimen.



"Por su compromiso, su legado y su memoria, tenemos la obligación de acompañar, velar y proteger a su familia, que hoy está en total desprotección. Es más, sus vidas pueden estar en alto grado de peligrosidad", indicó el Cofadeh en un comunicado leído por su coordinadora, Bertha Oliva.



Agregó que las autoridades hondureñas no se deben quedar solamente en la investigación del crimen, sino que deben actuar para que en el entorno de la familia de López no se repita "un hecho tan fatal y duro" como fue el asesinato de su "compañero".



Oliva indicó que el Cofadeh se hará presente en la sede del Ministerio Público (Fiscalía) para exigir justicia social y demandar seguridad para la familia del ambientalista asesinado y sus compañeros. "Lograr justicia para Juan López, es hacerla para el movimiento popular, el movimiento social y el pueblo hondureño en general", subraya el comunicado del Cofadeh.



El organismo reiteró su condena unánime por "este hecho atroz que se cometió contra la humanidad de un ser humano tan ejemplar, que no sucedió en el marco de la violencia generalizada, como se pretende justificar, sino que a todas luces formaba parte de una planificación de odio contra los luchadores sociales, porque al asesinar a Juan López, golpearon la esperanza de un pueblo".



Además, recordó que López estuvo ligado a varios sectores, como la Iglesia católica, la lucha por la defensa de la tierra y territorio, la lucha por los bienes comunes de la naturaleza por las diferentes organizaciones sociales, tanto locales como internacionales, además de ser un luchador del movimiento popular.

El asesinato de Juan López

por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre). El ambientalista, de 46 años, fue asesinado en Tocoa, pese a que desde 2023 tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Hasta ahora las autoridades hondureñas han detenido, la semana pasada, a cuatro hombres implicados en el crimen contra López, de los que tres comparecieron ante un juzgado de San Pedro Sula, norte, donde se les dictó detención judicial y deberán presentarse esta semana en audiencia inicial.El fiscal general del Estado, Johel Zelaya, dijo el domingo que todos los asesinatos que ocurren en el país "son muy importantes" para la Fiscalía, pero que la muerte del ambientalista "tiene un ingrediente y es que Juan López se dedicaba a cuidar la vida nuestra, la vida de ustedes, a cuidar la casa común".Agregó que en la próxima audiencia contra tres de los detenidos se logrará "probar su participación" en la muerte del ambientalista. "No estamos buscando culpables donde no hay, es responsabilidad del Ministerio Público ser justo y ser objetivo, y existe la posibilidad de que al momento de la audiencia inicial también se amplíen los delitos", subrayó.Según Zelaya, la Fiscalía cuenta con "prueba técnica, científica y testifical" que confirma la participación de los acusados en el asesinato del ambientalista.