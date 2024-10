La Dirección General de Cultura y Educación realizará Jornadas Escolares de Convivencia Digital como parte del Plan Integral de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía Adolescente. Serán entre el 4 y el 8 de noviembre, y se desarrollarán en las 4.741 escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires.

Este evento, tiene como objetivo generar reflexión en torno a la utilización de pantallas, los vínculos creados a través de las redes sociales y las prácticas de apuestas en línea. Participarán cerca de 1,7 millones de estudiantes bonaerenses, lo que permitirá obtener un censo detallado sobre sus consumos digitales y hábitos relacionados con las apuestas.

"Recuerdo lo que nos dijo una estudiante adolescente en una de las charlas que hemos tenido, que me quedó grabado: la escuela es el único lugar donde me preguntan cómo estoy", dijo Alberto Sileoni al anunciar la decisión de su cartera y destacar la importancia de la escuela como espacio para cuidar a los estudiantes no solo en el aspecto académico, sino también en lo emocional y social.



El funcionario contó que estas jornadas, de aproximadamente tres horas de duración, no implicarán la suspensión de clases y estarán dirigidas tanto a las escuelas públicas como privadas. “Queremos que los estudiantes, de manera democrática y participativa, expresen sus opiniones sobre el uso de tecnologías digitales y que, a partir de estas reflexiones, se generen acuerdos institucionales de convivencia para el 2025", señaló. Además, indicó que las escuelas elegirán el momento más adecuado para realizar la jornada dentro de ese período, y que se promoverá la mezcla de grupos para fomentar la interacción y la construcción colectiva.

Las jornadas no se limitarán solo a la reflexión sobre el uso de las redes sociales, sino que también abordarán el problema creciente de las apuestas en línea entre los adolescentes. Según datos del Ministerio de Educación, actualmente los jóvenes tienen acceso a 25 opciones de videojuegos y 16 plataformas de apuestas, que evidencia la magnitud del desafío al que se enfrenta el sistema educativo.

Sileoni dijo que el “censo exhaustivo” que se hará será en colaboración con el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Salud Mental, en el que se consultará a los estudiantes sobre sus hábitos digitales. Entre los datos que se recabarán figuran el tiempo de uso de dispositivos, las redes sociales más utilizadas y la frecuencia con la que participan en apuestas en línea. “Tenemos que saber si los chicos creen que las apuestas les pueden resolver problemas económicos familiares, y abordar esta problemática desde un enfoque preventivo”, mencionó.

La preocupación por la ludopatía en adolescentes no es nueva en la agenda de la Provincia. “Viciar con las apuestas no da”, ese es el lema con el que el gobierno bonaerense lanzó la campaña para prevenir los consumos problemáticos en apuestas digitales por parte de adolescentes, y detectar y desalentar las apuestas ilegales promoviendo las capacitaciones y concientizaciones.

Según una encuesta sobre bienestar digital realizada a más de 400 estudiantes secundarios de siete distritos bonaerenses, dada a conocer en julio por el Ministerio de Salud, el 34 por ciento de los jóvenes en las escuelas secundarias admitió haber apostado en línea al menos una vez, mientras que el 12,4 por ciento afirmó hacerlo de manera regular.

Además, los resultados arrojaron que el 22, 4 por ciento de estos jóvenes usa el celular más de 8 horas al día, y el 26 por ciento lo hace por más de cinco horas. Estos números, muestran un problema que creció exponencialmente tras la pandemia pero que tiene más de 50 años si se toma al juego tradicional, de acuerdo a lo argumentado por Sileoni.

“Me llamó la atención cuando escuché que entre los chicos hablaban de hacer combinadas”, meses atrás había contado a Buenos Aires/12 Alan Cernadas, presidente de Ferro de Trenque Lauquen, sobre el alcance y la peligrosidad del juego online en los adolescentes. En el oeste de la provincia de Buenos Aires, las apuestas se diseminaron entre las chicas y chicos. En este caso, en un club de barrio que observa el impacto en, según su dirigencia, en los sectores más humildes.

En varias ocasiones, Kicillof insistió en la necesidad de actuar de manera integral para combatir el problema. Esto llevó al Ministerio de Gobierno a formar una mesa interministerial en la que participan seis ministerios, entre ellos Educación, Salud y Seguridad, para coordinar acciones conjuntas. En agosto, Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, reveló que la Provincia ya desmanteló redes de apuestas ilegales y que se buscará penalizar a influencers que promocionen plataformas de apuestas entre los jóvenes.

En la conferencia de este lunes, Bianco volvió a referirse al tema y calificó al censo anunciado por Sileoni, como una herramienta clave para abordar esta problemática desde un enfoque multidimensional. “Estamos llevando adelante varias actividades conjuntas y este censo es una parte fundamental de nuestra estrategia de prevención", explicó.

Sileoni concluyó sobre este anunció haciendo hincapié en la importancia de la escuela como espacio de contención y reflexión: “La escuela no solo debe enseñar contenidos académicos, sino también preocuparse por el bienestar emocional y social de los estudiantes”.