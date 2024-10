"Mejor callar y parecer tonto que hablar y no dejar dudas", así reza el refrán y el presidente Javier Milei fue y lo confirmó. El mandatario intentó usar su tono de superioridad para cuestionar la cantidad de estudiantes y trabajadores que tenía la Universidad de Rosario y solo consiguió hacer el ridículo: mostró que, pese a las pretensiones de que le den el Nobel de Economía, no consigue realizar una división simple. Luego hizo una aclaración del resultado, pero cometió un segundo error, esta vez de concordancia gramatical. El hombre que suele mofarse de otros porque no saben hacer cuentas se llevó en un día Matemáticas y Lengua. Por último, Milei intentó reivindicar al youtuber libertario que fue corrido en la manifestación del miércoles frente al Congreso. Para eso, no se le ocurrió mejor idea que ir al local de empanadas donde se refugió, pero lo que consiguió es que lo abucheen.



El día posterior a la confirmación del veto de Milei a la Ley de Presupuesto Universitario fue la confirmación de que la educación pública es realmente importante. El presidente tuiteó, en otro intento por desprestigiar a las casas de estudio, "Universidad Nacional de Rosario. Alumnos: 85.000. Empleados: 10.500. ¿8 empleados por cada alumno? Se los dejo para pensar...".

El error (son 8 alumnos por cada empleado, como cualquier persona que haya completado la primaria puede apreciar) causó una catarata de burlas, memes, y comentarios que obligaron al presidente a rectificarse en un segundo tuit: "NOTA: Perdón por el error son 1 empleado por cada 8 alumnos", escribió.



Si con el primer tuit Milei dejó en claro que no había conseguido resolver bien una división, en el segundo se peleó con la concordancia entre sujeto y predicado (la forma correcta: "ES 1 empleado por cada 8 alumnos"). A marzo, Lengua y Matemáticas.



Pero esto no fue todo: los datos que dio también eran falsos y, lejos de probar lo que él quería, mostraban un bajo ratio entre estudiantes y trabajadores. Según señaló el físico Jorge Aliaga, citando el Anuario de la Universidad de Rosario hubo "en 2022, 92.335 Estudiantes de Pregrado y grado, 6.977 de posgrado y 7.346 docentes universitarios. Los estudiantes se anotan en más de una asignatura". Es decir que el numero de estudiantes se acerca más a 100 mil y el de trabajadores es menor a siete mil. Si se quieren contar todos los trabajadores, hay que sumar 1.128 docentes de nivel preuniversitario y 2668 no docentes, pero Aliaga aclara ahí que "entre los docentes y no docentes hay personal en Hospitales, que no depende de la cantidad de estudiantes".

El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, entrevistado en la AM750, dijo que lo que Milei busca es generar "una especie de manto de sospecha sobre lo que sucede en la universidad y en la ciencia para que el desprestigio sea el fundamento del desfinanciamiento". En ese sentido, señaló que la UNR tiene 90.056 alumnos, 6.835 estudiantes de posgrado, 7 escuelas medias preuniversitarias con casi 4 mil estudiantes, 11 mil estudiantes activos en escuelas de oficios, 4300 estudiantes en el programa de adultos mayores y más de 500 en una secundaria virtual para mayores de 18 años que no la pudieron terminar. Además, cuenta con el área de producción de conocimiento, que institucionalmente está compuesta por 14 institutos de doble pertenencia con el Conicet, laboratorios, hospitales escuela de odontología y ciencias veterinarias, tareas asistenciales en hospitales destacados de Rosario y la región como el Eva Perón y el Centenario. Sumado a esto, hay 716 equipos de investigación, 7 comedores universitarios, 2 residencias universitarias, más de 40 edificios distribuidos en 6 ciudades y más de 800 hectáreas con campos experimentales.

En tanto, el investigador Rodrigo Echeveste hizo una comparativa con el ratio de trabajadores de otras casa de estudio a nivel internacional:



* La Universidad de Nueva York (NYU) tiene 20 mil trabajadores para 50 mil estudiantes. Un ratio mucho más alto.



* University College London también reporta 16 mil empleados para 50 mil estudiantes. El ratio es casi de 1 a 3.



* La Universidad de La Sorbona en París informa que tiene 10 mil empleados entre docentes y no docentes para 55 mil estudiantes.



Sin empanadas



Pero esto no fue todo en el día de Milei. También intentó hacer un acto de marketing luego de que un youtuber neoconservador que suele escribir "VAN A CORRER, ZURDOS" se presentó ante los manifestantes de la marcha universitaria y tuvo que escapar corriendo, escoltado por un grupo de policías de civil que estaban infiltrados en la manifestación. Ese youtuber se escondió, tras ser golpeado, en un local de empanadas. Milei fue a visitar el local de empanadas (por suerte no eran papa fritas a las que, se dice, les tiene fobia).

¿El resultado? Lo abuchearon. Sobre la avenida Callao los transeúntes comenzaron a insultarlo y le gritaron que era "traidor a la patria".



"Milei se apareció en el local de empanadas, donde se refugió su infiltrado libertario, con más custodios que el papa y hubo una tormenta de insultos. Eso pasa cuando pensás que podés hambrear a todo el pueblo y andar por la calle como si nada", publicó la diputada del Frente De Izquierda Vanina Biasi.}

Mientras tanto, desde Casa Rosada prefirieron obviar la lluvia de insultos y subieron a la cuenta de la Oficina del Presidente imágenes de Milei comprando empanadas y saludando a las empleadas del lugar.

En la publicación hubo otro error cuando confundieron al youtuber con un "periodista".