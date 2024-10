La 4ª edición del Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario (Faer) comienza hoy, con obras locales e internacionales que visitarán las varias sedes de la ciudad: teatro, circo, performances, y talleres; además, con la participación de la localidad de Arroyo Seco como subsede. Un abanico a disfrutar, que inicia hoy a las 20 en el CEC (Paseo de las Artes y el río) con la puesta de la obra chilena Vuela Alto y la performance erótica Cam Girls, a cargo de Malena Masuelli y Loana Faerman. “Año tras año persistimos, y así llegamos a una cuarta edición; en una gestión que nos lleva todo el año. De hecho, ahora ya estamos viendo las obras para el 2025, pensando en cómo gestionar las obras internacionales y el logro de un presupuesto que nos permita llevarlo adelante”, comenta David Gastelú a Rosario/12.

“A las obras internacionales cuesta traccionarlas más en el público, básicamente porque se las desconoce; pero se tratan de obras excelentes, que surgen de la curaduría que hacemos, porque las vimos en un festival, porque las estamos siguiendo o porque nos las recomendaron. Son obras muy buenas, que a veces la gente deja para último momento, por desconocimiento. Por ejemplo, la obra de la apertura, Vuela Alto, es una obra de Chile que está girando ahora por festivales y armando circuitos para viajar a Europa, de una dramaturgia y texto bellísimos. Después, tenemos propuestas internacionales que vienen de España y que son coproducciones, con México y Chile, una de ellas -el unipersonal Ohtli, de México- tendrá lugar en Arroyo Seco, con dos funciones -domingo a la mañana y miércoles por la tarde-, para las que tenemos a disposición un transporte que lleve a la gente de Rosario y la traiga de regreso”, continúa el actor y organizador.

-¡Es un gran plan!, abrir los escenarios a otra localidad agrega también otra característica.

-Es una iniciativa que tenemos desde la primera edición, tener alguna subsede para salir un poco de la centralidad de Rosario, permitirnos otro alcance y ganar otros públicos. En algún punto, sentimos que a veces nuestra producción queda en una cuestión medio endogámica, y abrir a una localidad vecina, como lo pueden ser Arroyo Seco, Baigorria o Pueblo Esther, habilita otro circuito. No quiere decir que las producciones no circulen, y más regionalmente, pero tal vez no sea asiduo que gente de Arroyo Seco venga a ver una obra de teatro a Rosario; poder llevar parte de la producción a otros lugares es una iniciativa que ahora estamos pudiendo materializar.

-En la grilla participa también una obra de Córdoba.

-Se trata de Fuga, Ensayo sobre la pertenencia, que viene del Valle de Punilla, más precisamente de La Cumbre, una obra que estuvo girando bastante por la provincia de Córdoba, y este año, a raíz de un intercambio con la Agencia Córdoba Cultura, la pudimos traer y va a estar el lunes en Refinería.

Las sedes por donde circulará Faer son Centro de Expresiones Contemporáneas, Complejo Cultural Parque de España, Plataforma Lavardén, Museo de la Memoria, Teatro de la Asociación Empleados de Comercio, Refi, y Espacio Gracias al Paraná (Arroyo Seco); con una selección de obras locales que incluyen La Casa Suiza, con dramaturgia y dirección de Tania Scaglione; La fragilidad de la memoria, dirección de Severo Callaci; La Cripta, dirección de Alejandra Anselmo y Marcelo Díaz; y Glosario posamoroso, dirección de Miguel Mango. “La gente tendrá que elegir, los festivales obligan también un poco a eso. Tendremos una entrada al alcance de cualquier persona, para seguir fomentando el contacto con el público, que es siempre lo que más necesitamos en el teatro independiente. Hay muchísimos descuentos a estudiantes y afiliados de sindicatos”, agrega Gastelú.

-Y se suma el dictado de talleres.

-Es la parte pensada para el sector específico de las artes escénicas, y este año incluimos tres talleres: uno de iluminación, otro de dramaturgia, y un tercero de teatro físico, también con un costo simbólico, para fomentar la formación en estudiantes o artistas de la ciudad. Tuvimos también un seminario online de producción e internacionalización con Leila Barenboim, que nos llegó del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (Mica), y nos pareció muy importante hacerlo, pudieron acceder un montón de personas, que estarán participando también de "Puente", un lugar de vinculación entre programadores y artistas, que llevamos adelante para fomentar un poco el circuito y pensar en cómo mostrar y vender las obras que hacemos.

-De suyo propio, entiendo que se trazan vínculos para que las obras puedan acceder a circuitos nacionales e internacionales.

-Esa es nuestra base, que las producciones puedan acceder a otros circuitos. Al momento, ya hemos tenido posibilidad de que eso suceda, a nivel nacional; nuestra apuesta es que se vaya aceitando un circuito que pueda internacionalizar algunas producciones, estamos trabajando en eso. Por eso, año tras año sostenemos Puente con mucho esfuerzo, también porque tenemos un montón de profesionales que vienen a instalarse en la ciudad, y durante cinco días los trasladamos de un lado a otro, para que conozcan a nuestros artistas y nuestras producciones. Sabemos que es algo que dará buenos resultados.

La programación completa, inscripción y compra de entradas, pueden consultarse en el siguiente enlace: https://linktr.ee/faer_festival.