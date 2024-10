El riesgo país bajó este viernes a niveles de 1107 puntos y se ubicó en los valores más bajos de los últimos cuatro años. A su vez, las acciones argentinas en Wall Street siguieron con subas y algunas empresas terminaron con aumentos de más del 2 por ciento. En octubre vienen registrando un importante avance de precios, con empresas que acumulan en lo que va del mes ganancias de precios de hasta casi 15 por ciento. Además, algunos bancos en lo que va del año están cerca de triplicar su precio. Se trata de una tendencia que choca contra las condiciones traumáticas que muestra la economía real.

A pesar de los resultados financieros de las últimas semanas, existen cada vez más críticas al programa económico. Y algunos consultores de llegada directa a los inversores plantean importantes problemas hacia adelante. Por ejemplo, se destacó las declaraciones de Carlos Melconian, quien planteó que el gobierno salió a festejar de forma apurada la desaceleración de los precios de septiembre.

"Todavía no ganamos nada. Me pongo de pie, me pongo de pie, pero todavía no ganamos nada", aseguró el economista sobre la celebración que el equipo Económico hizo tras conocerse que la inflación de septiembre estuvo en el 3,5 por ciento mensual. También dijo que la "euforia" puede llevar a decisiones que no son sostenibles en el largo plazo. El economista planteó además que "el equipo tiene que animarse a decirle al presidente, 'esto no es lo correcto".

Volviendo a los activos bursátiles, la bolsa porteña no operó este viernes por el feriado. Sin embargo, en los informes de las agencias de bolsa se aprovechó para hacer un recuento de la buena performance de los activos bursátiles en lo que va de octubre. “Al igual que la semana pasada, los bonos soberanos argentinos mantuvieron la tendencia alcista, a pesar del mal clima internacional para la renta fija de mercados emergente”, dijo un informe de la agencia de bolsa Portfolio Personal.

En el documento se agregó que “los Globales llevaron su precio promedio ponderado a los 56 dólares. Así, terminaron con una suba de 5,8 por ciento en el acumulado de la semana", se indicó. Durante el viernes, el riesgo país siguió bajando hasta los 1107 puntos básicos. Con esto, perforó el anterior mínimo de este año (el miércoles pasado había cerrado en 1126 puntos básicos) y es la más baja desde 2020.

En cuanto a las acciones de la bolsa porteña, se destacó el rebote del jueves, con el cual volvió a superar los 1500 dólares ubicándose y alcanzó un nuevo máximo en la era de Milei. Las acciones son una de las inversiones estrella en lo que va de este año, con una importante suba en empresas de energía y financieras. Algunas compañías ganaron en lo que va del año más del 250 por ciento en pesos y 180 por ciento en dólares.

En los informes se destacó que los inversores celebraron que siga el ajuste fiscal, lo cual quedó plasmado con el veto del Congreso al presupuesto universitario. Al mismo tiempo, se destacó que en el mercado se recibió con buenos ojos la baja de la inflación de septiembre al 3,5 por ciento, cuando el mes anterior había sido del 4,2 por ciento. A pesar de esta cifra, la inflación sigue siendo muy elevada, teniendo en cuenta el enorme efecto que tuve el ajuste en los ingresos de la población.

De todas formas, los informes del mercado se concentraron en los tecnicismos, en lugar de considerar el elemento social. Se mencionó, por ejemplo, como uno de los datos positivos de la publicación de precios minoristas del Indec que la inflación núcleo recortó de 4,1 a 3,3 por ciento (la cifra más baja desde noviembre 2021).