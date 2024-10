DOMINGO 13



Hoy Viñetas Último día de este encuentro que reúne proyecciones de animación y documentales, actividades performáticas, impresión en risografía, talleres, torneo de art toys, mesas expositivas de artistas emergentes, una muestra de originales del Archivo de la Biblioteca Nacional, intervenciones e ilustraciones de artistas contemporáneos, sets musicales y actividades interactivas. Entre otras actividades, se presenta la historieta Kuno, de Joni Crenovich y Fede DiPila con moderación de Diana Romero (a las 15), charla entre Juan Angel Szama, Santiago Kahn y Ernán Cirianni (a las 16.30); Quique Alcatena y Fernando Calvi (a las 18) y el cierre musical es con Gustavo Sala y Electrochongo (a las 19).

De 14 a 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Coto de caza Continúa en cartel la obra con dramaturgia y dirección de Víctor Chacón. Dos amigos que se conocen hace años, unidos por la pasión de la caza, van a pasar un fin de semana a una mansión en el lago Traful. Quizás nada de lo que sucede en esa cabaña tiene sentido. Como la caza. Entre copas se cuentan la vida y, en el fondo, hay más de lo que creen. Un pasado compartido y años de mentiras. Una venganza que se sirve muy fría, como el invierno de la Patagonia. El texto ganó la primera mención de la Feria de Dramaturgias 2020 en Buenos Aires y de Teatro Virtual en Lima. Actúan José Luis Arias y Miguel Ángel Vigna.

A las 19, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $10000.

Souffle de rosas Dos mujeres, dos amigas, dos seres que se enfrentan a realidades tan distintas que se hieren y a la vez se espejan. El debo ser, los mandatos familiares, prejuicios, ceguera, negación, la risa y la angustia de una existencia a veces autoimpuesta, se abren camino en ese escenario, intentando desandar los pasos que dieron a tientas, para desprenderse de esa soledad que las habita aun estando juntas. Cada momento de sus vidas estallan como esquirlas de un espejo roto. Dramaturgia: Cristian Cortez Galecio. Actúan: Tatiana Conde, Lucía Díaz, Ce Foster, Luciana Guacci, Ana Masotta y María Ángeles Messineo.

A las 20.30, en Abasto Social Club, Yatay 666. Entrada: $10000.

MÚSICA

The Furiosos La banda de rock and roll, blues de los '50 y swing se presenta en una noche especial con invitados: Sergio Colombo en saxo (Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, El Natty Combo) y Miguel Tallarita en trompeta (Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, La Con Todo Band, Funky Torinos, entre otros). La banda se caracteriza por una sección de bronces poderosa que dota a los temas de una intensidad inusitada.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $10000.

CINE

Narcisa Hirsch Se presenta esta muestra que sumerge al espectador en la obra, vida y filosofía de Narcisa Hirsch. Un recorrido por sus películas menos conocidas, tanto de la primera época en fílmico como de la última en digital. Hoy se proyectará Narcisa, de Daniel Muttis. Dice la realizadora sobre su obra: “Estudié cada imagen como si nunca la hubiera visto y volví a encontrarme con una artista que reflexiona en su obra sobre el amor, el erotismo y lo cotidiano con un cine completamente poético y verdaderamente experimental”.

A las 19, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

LUNES 14



TEATRO

La mami Se estrena la obra dirigida por Paolo Sambrini y con actuaciones de Graciela Tenenbaum, Abian Vainstein y Jorgelina Vera. La mami reza con los ojos apretados, mientras se guarda en un baúl con candado. Pero la que guarda sin avisar dónde, en realidad esconde. Porque el pueblo es chico y el infierno es grande. Es año nuevo y Ester, la mayor de los tres hermanos, tiene la llave que cambiará sus vidas para siempre. ¿Y si eso que escondimos, era lo único capaz de liberarnos? ¿Y si de tanto escondernos, nos terminamos perdiendo? La mami, es una historia llena de silencios de siesta y olor a recuerdos, que no siempre fueron verdades.

A las 21, en La Carpintería, Jean Jaures 858. Entrada: $12000.

Souvenir de mar Francis, un pibe de barrio, conoce a Mar, un flaquito medio punky que lo enamora y lo revuelca como una ola haciéndolo perderse, por primera vez, en el agua salada. Desde su habitación, Francis evoca y conmemora esos momentos que fueron pero ya no están. Se manifiesta en una suerte de souvenir y ritual melancólico, una catarata de pensamientos, emociones y acciones, un encuentro íntimo, una confesión de dolor y patetismo: otra historia de amor. Actúa Alan Madanes con dirección de Gustavo Pardi.

A las 20.30 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $10000.

ETCÉTERA

Nora Moseinco Fundación Sagai presenta Actuar en tiempos de crisis, un ciclo de conversaciones con cuatro referentes imprescindibles. La conversación de hoy tratará sobre las formas nuevas creativas que nacen de tocar el dolor sin narrativa, y estará protagonozada por esta maestra, formadora de maestros, asesora de creadores, directores, actores, guionistas y dramaturgos. Moseinco investiga un lenguaje que nace de la potencia de lo que es y desde la paridad y la singularidad de cada uno. Desde el año 2007 está comprometida con la investigación y transmisión del método de trabajo.

A las 18, en Fundación Sagai, 25 de mayo 586. Entrada (por charla): $15000.

CINE

Encuentro de cine europeo Bellas Artes Cine será una de las sedes de una muestra de lo más reciente de la cinematografía del Viejo Continente que presenta la diversidad y la calidad desarrollada en esos territorios. Son filmes recientes que no han tenido difusión ni exhibición en la Argentina. La programación abre con Primadonna, de Marta Savina. 1965, Sicilia. Lo que comienza como un cuento de hadas con Lorenzo, pronto se convierte en una pesadilla cuando él la toma por la fuerza. Según la moral, Lia debe casarse con el hombre que la violó para salvar su honor, aceptando la tradición común del matrimonio reparador.

A las 19.30, en el Museo de Bellas Artes, Av. Pte. Figueroa Alcorta 2270. Gratis.

ARTE

Soñar a borbotones Se presenta un mural creado por Alberto Passolini. El artista argentino eligió la gota modernista como protagonista: la gota y la salpicadura como símbolos del hacer artístico, de la pintura, de la libertad de la expresión y la imaginación desde los años cincuenta hasta nuestros días. Curador: Raúl Flores.

Lunes y miércoles a viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 11 a 20, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $2500.

MARTES 15



CINE

Cine y diversidad Se inaugura este ciclo organizado por el suplemento Soy y Cine Arte Cacodelphia, dedicado a una selección de películas atravesadas por la diversidad sexual. El programa abre con un nuevo clásico como El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi. La directora reconstruye la existencia íntima y silenciada de su familia, mientras rearma gran parte de la historia de la comunidad gay. Desde los años de la ilusión de la liberación sexual, pasando por las tragedias de la dictadura militar y del sida y la recurrente necesidad de muchxs de recurrir a la estrategia de una doble vida para escapar a la represión y a la discriminación sociales.

A las 19, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $3500.

ETCÉTERA

Fernández + Rodríguez El ciclo Martes de Poesía y Música reúne a dos figuras porteñas como el cantautor Juan Pablo Fernández –ex Pequeña Orquesta Reincidentes y Acorazado Potemkin y actualmente al frente de Los Techistas del Apocalipsis– con Martín Rodríguez, autor de poemarios como el histórico Agua negra y el reciente Balada para una prisionera.

A las 19.30, en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis

Escritores periodistas Esta exhibición propone un cruce entre la literatura y el periodismo y cuenta con la curaduría de Daniel Ripoll, legendario creador de la revista Pelo. Ofrece un recorrido presencial y una exposición digital que la complementa, y resalta la tarea de una decena de escritores que también se desempeñaron en el periodismo, desde Borges a Soriano, pasando por Artt, Gelman, Olga Orozco, Tomás Eloy Martínez, Alfonsina Storni, Sara Gallardo y Raúl González Tuñon, entre otros.

En la Biblioteca del Congreso, Hipólito Yrigoyen 1750. Gratis.

Mundo Monti Se celebra un festival para rendir homenaje, en el 80 aniversario de su nacimiento, al gran dramaturgo, escritor y maestro argentino Ricardo Monti. Hoy Mauricio Kartun y María Marull compartirán anécdotas y reflexiones sobre su entrañable amistad y experiencia como discípulos y amigos.

A las 18, en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo, Av. 25 de Mayo 201. Gratis.

Comienzo del juego Puede visitarse la nueva gran exhibición que conmemora los 110 años del nacimiento del escritor argentino Julio Cortázar y los 40 años de su muerte. La muestra se extiende a lo largo de más de 1500 metros cuadrados en el espacio expositivo bautizado en 1994 como Cronopios J y C, en honor al escritor. La exposición repasa la biografía, la obra y la influencia de Cortázar a través de un abordaje lúdico y riguroso, imaginando una mirada múltiple intervenida por diversas disciplinas.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Tito Oses Se presenta en vivo la leyenda de la música de Costa Rica. Con ocho discos editados a lo largo de su carrera, Oses compartió escenario con figuras del rock argentino como Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre, David Lebon y otros. En 1985 lanzó su primera producción en solitario, luego funda la banda Sobrecargo y más tarde vuelve a su carrera solista que consolida hasta el día de hoy, con álbumes y presentaciones en toda América y buena parte de Europa.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $16000.

MIÉRCOLES 16



MÚSICA

Julieta Laso Presenta La Visitación, un ciclo en los que recibirá presencias de queridos artistas para compartir escenario: esta noche será el turno de Liliana Herrero. La joven artista recorrerá un repertorio de música popular latinoamericana junto a los guitarristas Juan Otero, Leandro Ángeli y German Montaldo, a quienes se suma Matías Furio en percusión. En estas veladas, Laso interpretará algunos tangos y temas de Pata de perra, un elogiado álbum con versiones del cancionero romántico latinoamericano.

A las 20, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada: $12000.

Chechi de Marcos La cantante y compositora se presenta en vivo. Desde su primera canción “A la Luna”, Chechi fue construyendo un estilo propio para hacer canciones. Después de haber lanzado su EP Antes (de florecer) y el single “Casi nunca entiendo nada” feat. Esme Escalante y Feli Colina, producidos por Pablo Gimenez (El Zar), Chechi demuestra su madurez condensada en su primer álbum de estudio Cecilia, producido por Tomás Merello. En el 2022 se unió como guitarrista y corista de Conociendo Rusia.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $12000.

ETCÉTERA

Jornadas de moda Bajo el título La libertad en discusión, la editorial Ampersand organiza la tercera edición de estas Jornadas, que se extenderán durante dos días. Entre otros eventos, el jueves se presenta Cuerpos para la moda, una conversación sobre feminismos, empoderamiento y mandatos con Ana Torrejón, Gisela Laboureau, Sereinne y Laura Zambrini (a las 17), mientras que el miércoles será la apertura a cargo de Renata Schussheim, en charla con Diego Erlan: Crear y producir, la libertad creativa como espacio en tensión. Se trata de una actividad gratuita, con inscripción previa en la web del Malba.

A las 17, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis, con inscripción previa.



CINE

Festival de cine de la UBA La Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo presentan la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la UBA y hará foco en el diálogo entre historia, presente y futuro del cine. El encuentro busca poner en valor los clásicos que formaron la identidad cinematográfica contemporánea, entendiendo que su estudio y comprensión son parte fundamental de esa construcción. Hoy, como parte del reconocimiento a la figura de la multipremiada directora e ilustradora franco-iraní Marjane Satrapi se proyectará Paradis Paris. La realizadora recibirá además un Honoris Causa por parte de la UBA.

A las 21.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Gratis.

¡Cortos, cortos, cortos! El CCK ofrece tres programas de cortometrajes enmarcados en el terror y el misterio. Se proyectará Extraño, corto de Marbella Tescari. Tras la muerte de su madre, Olivia vuelve al departamento donde vivió su infancia en Buenos Aires. Al recoger las pertenencias de su mamá, se encuentra con una niña aparentemente desconocida llamada Luna. Al interactuar con el espacio y los objetos, Luna desencadena recuerdos dolorosos para Olivia. La tarde se completa con Caso aparte, de Bruno Ciancaglini, Cantautor, de Emiliano Romero y Asesinato en Junín, dirigido por Andrew Sala.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

JUEVES 17



CINE

Whisky En una función especial a 20 años de su estreno, se verá la película de Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella. Una parte del humor desencantado de Whisky proviene de la casi inexpresividad con que los intérpretes se desempeñan: la procesión va por dentro, sugiere una película que sin embargo marca una evolución hasta de apariencia física en el personaje de Pascual, y obliga a Bolani a jugar en la frontera entre el seductor y el chanta. Stoll y Rebella tienen la inteligencia de confiar en que su público es igualmente inteligente, y el catálogo de méritos puede extenderse hasta la fotografía de Bárbara Álvarez y una banda sonora que omite la obviedad del tango. Con Andrés Pazos, Mirella Pascual y Jorge Bolani.

A las 21, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

Miradas contemporáneas Este ciclo de terror hoy comparte Juego de brujas, de Fabián Forte. Una joven deberá aprender en una noche los secretos de la brujería para enfrentarse al demonio y salvar a su hermana. Solo tendrá la ayuda de tres brujos, que la llevarán por el tortuoso camino del aprendizaje hasta ser una verdadera bruja. Forte afianza la historia, de su propia autoría, en cierto cine popular en los años 80, cruzando la aventura con el relato de crecimiento, y el terror con la fantasía esotérica. Lourdes Mansilla, Ezequiel Rodríguez, María Virginia Lombardo, Natalia Grinberg.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Asterisco En la undécima edición del festival de cine LGBTIQ+, las películas argentinas tienen todavía más protagonismo que en otras ediciones, no solo porque la potencia de las películas incentivó a programarlas, sino porque sus organizadores han preferido focalizarse en las producciones locales para visibilizar la importancia de la diversidad actual. La película de apertura será Tú me abrasas, de Matías Piñeiro.

A las 19, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

ARTE

Un miedo luminoso Se inauguró la muestra de Susana Di Pietro. Dice el texto de Patricia Di Pietro: “Las obras de Susana exploran ese infinito territorio de la niñez, su trabajo se trata de una búsqueda por indagar en las zonas enigmáticas de la infancia. Su mirada se posa en los pliegues y las sombras, en aquel lugar donde lo extraño y lo singular ocupan el centro de la reflexión”. La exposición está integrada por treinta piezas con las que la curadora decidió hacer una instalación pictórica en la que las imágenes están montadas sobre supuestos empapelados que fueron realizados imitando los que se utilizaban en los años ‘70.

De jueves a sábados de 15 a 19, en Microgalería, Loyola 514. Gratis.

Si amanece, nos vamos Llega una nueva exhibición con Emilia Hendreich, Renata Juncadella y Catalina Oz. Los diferentes imaginarios de las tres artistas dialogan y conviven en una serie de caprichos oníricos, que dan cuenta de las posibilidades que tienen la pintura y la escultura. El texto curatorial estará a cargo de Francisca Ranieri y Carolina Repetto.

Lunes de 13 a 17, martes a viernes de 14 a 19 y sábados de 15 a 19, en Galería Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

VIERNES 18



MÚSICA

Florencia Ruiz La cantante argentina celebra su reciente gira en Japón, la décima. La banda que tocará está formada por Mono Fontana en pianos y programaciones, Liam Newbery en Batería y Antonio Druetta en guitarra y bajo. Florencia Ruiz es una de las rockeras argentinas más importantes a nivel internacional. Conquistó públicos y sellos de países como Japón, Estados Unidos, México, Cuba y otros tantos de Europa, que además la aclaman cada vez que los visita para subirse a algún escenario de turno.

A las 20.30, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $10000.

La forma del sueño El trío conformado por Rocío Giménez López en piano, Franco Di Renzo en contrabajo y Luciano Ruggieri en batería. presenta su nuevo disco. Los tríos de piano en el jazz se destacan por la relación entre el piano, el contrabajo y la batería, desde la interacción e improvisación, los arreglos y un sonido con identidad. Giménez López, Di Renzo y Ruggieri hacen honor al arte del trío con la interpretación de standards de jazz en el disco editado por BlueArt Records con producción ejecutiva de Horacio Vargas y Francisco Cabezudo.

A las 20.30, en Virasoro Bar, Guatemala 4328. Entrada: $9000.

Piazzolla QR El Quinteto Revolucionario, la agrupación musical oficial de la Fundación Astor Piazzolla, presenta nuevo trabajo discográfico en el que despliega otra minuciosa y originalísima lectura de la inmortal obra del genio marplatense. El quinteto está conformado por Cristian Zárate en piano, Joaquín Benítez Kitegroski en bandoneón, Sebastián Prusak en violín, Sergio Rivas en contrabajo y Esteban Falabella en guitarra eléctrica.

A las 22, en el Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: $15000.

CINE

Un tal Mario Mariana Mactas comparte el documental que cuenta la historia de su padre. En los setenta, alrededor de la revista Satiricón, una generación brillante de periodistas creó un estilo que dejaría huella. Mario Mactas era uno de ellos. En los ‘70, debió huir del país. El exilio abrió un paréntesis en su vida personal y profesional. Fueron diez años que modificaron su relación con la Argentina. Desde su retorno, su forma de pensar la actualidad poco convencional, lo convierte en un referente singular. En tiempos de información digital y fake news, su figura evidencia una nueva forma de ser viejo.

A las 20, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

TEATRO

Lágrimas de animales Se estrena el espectáculo de Toto Castiñeiras. Con Chacha Alvarado, Guillermo Angelelli, Gregorio Barrios, Gonzalo Carmona y Jorge Thefs, entre otros. En palabras del propio director: “Un mar de lágrimas. Camino por la orilla, me acerco a su quejido, al de sus olas contra las rocas. Una cursilería. En este presente el tiempo parece suspendido. Como si esto fuese posible. Estar solo en la ciudad costera puede ser, es, de una hermosa densidad. Construyo un recuerdo en mi memoria, uno de a pedazos, un espacio del pasado en el presente. Nombro un cielo. Me sumerjo en la marea de la reconstrucción improbable de algo imposible”.

A las 29, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $6000.

SÁBADO 19



CINE

Ciclo Bresson Lumiton presenta una selección de filmes del director francés Robert Bresson. Este disruptivo artista comenzó su exploración en el cine en la década del 30. Su participación en la Segunda Guerra Mundial y su posterior destino de prisionero de guerra tuvieron una fuerte influencia en su obra. Este ciclo cuenta con algunos de sus más renombrados títulos, como Un condenado a muerte se escapa, que cuenta la historia de un joven de 27 años, miembro de la Resistencia francesa, que lucha contra la ocupación nazi y es arrestado por la Gestapo para ser interrogado. Fontaine sospecha que va a ser ejecutado y empieza a planear su fuga.

Hasta el 28 de octubre, disponible en Lumiton.ar. Gratis.

Martín García Se estrena la película de Aníbal Garisto. La isla del Río de la Plata no es solo un escenario para el devenir de los personajes. Germán, un joven artista, se muda junto a su madre, a la isla Martín García. Allí, se siente un extraño. La guardaparque es la encargada de mostrarle las bellezas del lugar. Los días transcurren y la percepción de Germán sobre esta isla cambia al igual que sus sentimientos hacia la guardaparque, generando un vínculo que los acerca cada vez más, pero primero Germán deberá tomar sus propias decisiones antes de encontrar su identidad en el camino a la adultez. Con Ignacio Quesada, Thelma Fardin, Mora Recalde, Rafael Ferro y Martín Lavini.

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5500.

TEATRO

If You Were a Man Como parte de la programación del Festival Internacional de Buenos Aires se podrá ver el espectáculo de Mauro Astolfi, If You Were a Man. Se trata del estudio de cuatro hombres sobre una reprogramación profunda de la escucha. Si el sonido de los movimientos y la respiración pudieran descifrarse con antelación, podrían evitarse muchas cosas, las cosas podrían no pasar y uno podría escuchar bien un cuerpo silencioso. La belleza de una conversación silenciosa trae resultados inesperados.

A las 20.30, en el Anfiteatro de Parque Centenario, Leopoldo Marechal 832. Entrada: desde $6000.

El bambi Últimas funciones para esta obra escrita y dirigida por Nicolás Teté, protagonizada por Luciano Andrea y Franco Micheltorena. Cansado de los vínculos con chicos de su edad y aburrido de su vida en general, un estudiante recién llegado a Buenos Aires, comienza a salir con hombres mayores a cambio de regalos. Los regalos se vuelven cada vez más costosos y su vida va cambiando. Ahora, muchos años después, antes de que toda su vida cambie, él comienza a rememorar su historia, sus vínculos, sus amores, pero principalmente como llegó a conocer a su gran amor.

A las 22:30, en Teatro ÑaCa, Julian Alvarez 924. Entrada: $8000.

MÚSICA



Las Bodas Químicas El grupo conformado por Nicolás Daniluk, José Lavallén, Andrés Tersoni y Roco Collado presentan Razones poderosas, su nuevo álbum. Las Bodas y un show especial donde la banda pondrá en escena el nuevo disco completo y también ofrecerá un set de lo mejor de su catálogo. Además, el concierto tendrá momentos donde músicos invitados se suman para hacer más intensa aún la experiencia.

A las 20, en Club Lucille, Gorriti 5520. Entrada: $6000.





