Hasta el 25 de octubre de 2024 se puede visitar en la Sala Galería de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) la exposición “Cromañón 20 años. 194 retratos”.

A partir de fotografías analógicas de las víctimas de la masacre de Cromañón, Gustavo Ruiz dibujó con tinta sus rostros en blanco y negro y los expone, generando una nueva capa al archivo visual y afectivo de los familiares de las víctimas.

Gustavo Ruiz es un artista visual que no tenía ningún vínculo con la masacre de Cromañón hasta el 30 de diciembre del año pasado, cuando decidió comenzar a dibujar los rostros de las víctimas del incendio a partir de una charla que tuvo con un amigo en dónde se dio cuenta de que no sabía nada de lo que había sucedido en Cromañon. Fue así que se planteó dirigirse con su obra a personas como él, que no sabían en detalle lo que había pasado o que por ahí no habían nacido siquiera cuando sucedió la masacre.

Los retratos se mostraron en distintas universidades de distintas ciudades del Gran Buenos Aires de dónde eran oriundos los fallecidos. La propuesta, que contará con la presencia del artista el 22 de octubre a las 18 horas en la Sala Galería de la UNQ, abre nuevas preguntas para pensar Cromañón 20 años después.

“¿Qué nos dejó Cromañón como sociedad? ¿Qué representa Cromañón para el rock y la cultura en general? ¿Qué piensan los jóvenes de hoy sobre Cromañón? ¿Qué nos transmiten estos rostros aquí exhibidos? Los retratos impactan desde su expresión más testimonial y de denuncia. De este modo, nos invita a reflexionar y sentir desde otro lugar; un corrimiento que presenta otra materialidad, otra gestualidad, otro entorno y otro tiempo a 20 años de la tragedia” expresan desde la organización del evento.

Además de la muestra, habrá un libro con los retratos para que las personas puedan llevar el arte y la memoria a sus hogares. En este sentido, el artista comenta que recibió mucho apoyo de los familiares y amigos de las víctimas y de los sobrevivientes: “No esperaba tanta gratitud y realmente es lo máximo a lo que puedo aspirar. Me moviliza muchísimo”.

La muestra será itinerante y luego pasará por la Universidad Nacional de Avellaneda. Después irá por escuelas secundarias de la Provincia. Los familiares de las víctimas y sobrevivientes definirán dónde quedará el montaje después de su recorrido.