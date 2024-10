A días del cierre de listas, el PJ mantiene activa la campaña de recolección de avales para las elecciones del próximo 17 de noviembre. Durante el fin de semana hubo recorridos en el interior del país, en la ciudad de Buenos Aires y continuó el operativo clamor para llevar a la conducción a la dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Oscar Parrilli, Juan Manuel Olmos y Agustín Rossi fueron algunas de las voces que salieron a pronunciarse. “Nosotros como fuerza política tenemos que comenzar a pensar en ser una alternativa”, dijo el diputado y exsecretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, para quién existe la necesidad de construir una conducción fuerte y para quien ese lugar es de CFK. Mientras tanto, desde la otra vereda, el riojano Ricardo Quintela habló anoche para ratificar su intención de competir en la interna y confirmó que hoy se comunicará con en torno de la expresidenta.



“No tengo preferencias --dijo Parrilli--, lo más importante es que tengamos una conducción muy fuerte en el PJ”, explicó y remató: “Yo creo que esa figura es Cristina”. Durante una entrevista realizada en la tarde en Radio10, el diputado también fue consultado sobre la decisión del riojano de no bajarse de la interna y competir contra la expresidenta. El exsecretario general de la presidencia y mano derecha de Cristina no se inmutó. “Que haga lo que le de la gana de hacer –dijo--: es un hombre grande, sabrá lo que tiene que hacer, nosotros estamos trabajando para juntar avales”.

Otro de los que salió a sostener la conducción de CFK fue Olmos. Auditor de la AGN, exjefe de Gabinete y uno de los apoderados del PJ, analizó primero el impacto de la reaparición de liderazgos fuertes en la estructura de los distintos partidos políticos. El ejemplo del regreso de Mauricio Macri en el PRO, la nominación de Karina Milei en la conducción del partido libertario y la novedad de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner en la conducción del PJ, son algunos de los datos. “Es importante que Karina Milei conduzca el partido de Gobierno --dijo él-- y que Cristina, la referente más importante del partido, presida el PJ”.

--¿Estas diciendo que va a presidirlo? --le preguntaron en El Fin de la Metáfora.

– Que Cristina se presente a la presidencia del PJ es ya un proceso político virtuoso y un sinceramiento. Lo hace para ampliar; creo que Cristina va a presidir el PJ.

Como el resto de los dirigentes, también se sumó a quienes consideran importante la unidad. “Deseo que haya lista de unidad y hacer lo que tenga que hacerse para que eso suceda, es la base para transformarnos en alternativa”, explicó antes de recordar que la última interna del PJ fue entre Carlos Menen y Antonio Cafiero y que “no podes ser alternativa sin tener unidad de todas las expresiones”.

Finalmente, el Chivo Rossi también dijo que el peronismo tiene muchos dirigentes pero un sólo liderazgo. “Los dirigentes son dirigentes porque en algún momento sintetizamos una misma coyuntura, como me pasó en la campaña, como le pasó a Alberto Fernández, como le pasó a Axel –dijo--, pero el liderazgo ya no nos pertenece. Todos pueden jugar en la selección argentina, pero Messi hay uno solo”, remató. ¿Cristina es Messi?, le preguntaron. “En esta analogía, sí”, dijo él.



Mientras tanto, anoche el gobernador Ricardo Quintela confirmó que se pondrá en contacto con Cristina para "liberar todos los obstáculos" en la realización de las elecciones internas de noviembre. "Mañana me voy a contactar con el secretario de Cristina para poner un lugar y horario para reunirnos", dijo. También señaló que "le interesa" conversar con ella para "escuchar qué es lo que plantea y luego ver cómo podríamos ayudar a que esto se pueda destrabar". Al ratificar su intención de competir con la lista "Federalismo y Justicia", sostuvo: "Nos gustaría poner a consideración de ella esta práctica que permita que el afiliado pueda determinar quién quiere que los represente y conduzca en esta nueva etapa".