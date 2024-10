La editorial Homo Sapiens invita a la presentación del último libro de Alejandro Spiegel, Inteligencia Artificial. Ideas, propuestas y recursos para enseñar hoy mirando al futuro, este miércoles 16 a las 18.30 en la librería Homo Sapiens, Sarmiento 825. La entrada es libre y gratuita.

Este libro es, a la vez, un mapa de la IA y una caja de herramientas para sumarla y abordarla en el aula. A través de estas páginas, Spiegel abre senderos no solo respecto a cuándo y cómo usar o no usar la IA en clase, sino también para que decidas cuándo y cómo analizar con tus estudiantes los posibles futuros que trae consigo la IA. Al respecto propone un interrogante inquietante: ¿Qué podemos enseñarles a nuestros estudiantes que no sepan de la IA?

El autor organiza las posibles respuestas en laberintos, metáfora que utiliza para dar cuenta de desafíos complejos, pero también de apasionantes salidas. Spiegel ofrece una hoja de ruta para entramar los desafíos y oportunidades de la IA, un recorrido por un amplio territorio en el que encontrarás ideas, reflexiones pedagógicas, propuestas didácticas y variados recursos: imágenes, referencias a ficciones, decenas de enlaces a aplicaciones de IA y videos tutoriales para facilitar su uso, a los que también podrás acceder en una web especialmente diseñada junto a este libro.

Alejandro Spiegel es Doctor en Ciencias de la Educación (UBA). Investiga, enseña, gestiona proyectos y escribe acerca del aprovechamiento de distintas tecnologías para que abran mejores oportunidades de aprendizaje en diferentes contextos educativos. Es profesor Titular de Tecnología, Cultura y Conocimiento en la Lic. en Cs. de la Educación (UBA), y dirige el Laboratorio de Tecnologías para la Socialización de Conocimiento, en la FFyL. Dirige el grupo de investigación TecMovAE - Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación y el Centro Cultural de la FRSN (UTN). Es consultor y conferencista internacional, dicta cursos de posgrado en universidades nacionales e internacionales. Fue director de la Lic. en Tecnología Educativa - UTN-FRSN (2003-2022); Co-director de Andamio de Ideas, teatro para la promoción de la lectura y la cultura; Coord. Prog. de Diagnóstico Social de la Sec. de Ciencia y Tecnología; Dir. Central Pedagógica de AMIA; Dir. de Proyectos Especiales de ORT Argentina, y Coord. de eventos culturales - Centro Cultural San Martín de Buenos Aires.

Entre sus libros para educadores están: Aulas y TIC. Viejos y nuevos desafíos pedagógicos; PdM: Palabras de maestro: Activación de saberes usando videos tutoriales (comp.); Pantallas, derechos, cultura y conocimiento (comp.); Decidir frente a las pantallas; Docentes y videos en tiempos de Youtube, con G. Rodriguez; Ni tan genios ni tan idiotas. Tecnologías: qué enseñar a las nuevas generaciones (que no sepan); Planificando clases interesantes; Nuevas tecnologías, saberes, amores y violencias (comp.); Recursos didácticos en la formación profesional por competencias. Héroes invisibles; La vida cotidiana como recurso didáctico y Docente protagonista: docente compositor. Entre sus libros para niñes y jóvenes están: Cuentos imaginados, con Rafi Spiegel; Camino a la Isla del Tesoro; Camino al Zarco; Camino al Quijote; Camino a las 20.000 leguas de viaje submarino; Camino al Popol-Vuh, Los chicos y el Quijote. Aventuras para leer y pensar y Los chicos y el Martín Fierro. Historias para leer y pensar, con Sergio Saposnic.

Además, es autor de obras de teatro y de videos de divulgación científica.