El ex presidente Alberto Fernández y su ex pareja Fabiola Yañez tendrán el miércoles una segunda audiencia de mediación de manera virtual en la demanda por la cuota alimentaria que la ex primera dama promovió para el hijo de ambos, Francisco, y sobre la que rige una medida cautelar que dispone que se abone el 30 por ciento de la jubilación de privilegio del ex mandatario.

En la audiencia, la abogada Marina Gallego, que representa a Yañez, insistirá en pedir un monto mayor que abarque el costo del alquiler del departamento en el que la ex primera dama vive en Madrid, la cuota escolar y otros gastos que superarían ese porcentaje, explicaron fuentes del caso ante la Agencia Noticias Argentinas.

Las partes ya se habían reunido de manera virtual en una primera audiencia, que se hizo el 2 de octubre último, pero no se pusieron de acuerdo.

Esta demanda tramita en el fuero civil de manera separada a la que se le sigue a Fernández en los tribunales federales de Retiro por supuesta violencia de género a raíz de la denuncia de Yañez.

En esa causa penal, el fiscal federal Ramiro González citó para el jueves próximo como testigo a la ex amiga de Yañez Sofía Pacchi, en tanto tramita en el despacho del juez Julián Ercolini un planteo de recusación al fiscal presentado el jueves último por la defensa del ex presidente.

Yañez debía entregar la semana pasada su teléfono celular a una fiscal española para proceder a un peritaje de extracción de datos, pero no cumplió con esta citación y luego envió una nota manuscrita a la fiscalía en la que pidió garantías de que sólo se usarían los mensajes intercambiados con el ex presidente.

La fiscalía le hizo saber que el trámite de exhorto con España estaba ya cerrado por su incomparecencia y que esa garantía ya le había sido proporcionada en el mismo texto de la rogatoria internacional.

En cuanto a la recusación del fiscal, el juez Ercolini debe dar vista a las partes para que se expidan y luego convocar a una audiencia antes de decidir si lo aparta del caso o lo confirma.