El presidente Javier Milei aseguró que Argentina está "saliendo del infierno de una manera exitosa" y volvió a criticar las protestas de los estudiantes universitarios en contra del desfinanciamiento educativo. “Yo no voy a ceder”, les advirtió.

En el mismo tono, los acusó de “ocultar los curros de los delincuentes” e insistió con la necesidad de auditar las casas de altos estudios, algo que de hecho ya lo hacen los organismos de control del Estado.

"Todos estos que están haciendo las tomas, ¿están a favor que se utilicen las universidades políticamente para robar?", chicaneó el mandatario durante una entrevista televisiva en la que aseguró que para su gobierno “no está en discusión que la universidad sea pública y no arancelada”.

“Gratis no es, es no arancelada" y "la están pagando los que no van”, dijo en sintonía con su discurso del domingo pasado, cuando sostuvo que “la universidad pública es un subsidio de los pobres hacia los ricos”.

Durante una entrevista por LN+, el mandatario apuntó contra las protestas y las tomas de estudiantes. “Todos estos que defienden y están haciendo este revuelo, ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? ¿Ustedes están a favor del robo?”, chicaneó.

“Si no está en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada, entonces ¿por qué tanto problema porque las queremos auditar? No quiere ser auditado el que está sucio", disparó.

Asimismo, Milei remarcó que, a pesar de las protestas, él no dará marcha atrás en materia de financiamiento. “Yo no voy a ceder”, subrayó y exigió a quienes proponen un aumento en el presupuesto universitario “que me digan cómo lo van a financiar”. “Pueden discutir el presupuesto y poner el número que quieran. Mientras me respeten el déficit cero, no me importa” pero “que digan a quién le sacan”.

“No voy a tomar deuda nueva”

El Presidente desafió a la oposición a reasignar partidas del presupuesto 2025 justificando cómo lo harán. “Lo que yo digo es que hay una restricción, déficit financiero cero. Yo pago los intereses de la deuda y con el resto hagan lo que se les da la gana, pero no voy a subir impuestos ni voy a tomar deuda nueva”.

“¿Sabe cuál fue el único gobierno que bajó la deuda en los últimos 40 años? Nosotros: bajamos 20 mil millones”, dijo y no explicó nada más. Eso sí, para decir que su gobierno bajó el nivel de deuda hizo una llamativa salvedad: no tomó en cuenta los procesos de renegociación durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner porque, para él, “la reestructuración de deuda es robarle al acreedor”.

El Presupuesto

Milei dijo que no le preocupa que el Congreso le apruebe o no el proyecto de Presupuesto 2025, que presentó en la Cámara de Diputados durante una singular sesión en la que solo estuvieron propios y aliados.

Si no se lo aprueban “gobernaré con el de 2023, no es mi problema es un problema del Congreso”, dijo y volvió a despacharse contra la oposición en el parlamento: “Veo gente preocupada porque si a este gobierno le va bien a ellos se les termina el robo, el curro y la mentira”.

“El consenso alfonsinista, la corrección política y la idea socialdemócrata de entender la vida fracasó”, concluyó e insistió que con su política “en 35 años vamos a volver a ser una potencia mundial”.

“La pobreza bajó 8 puntos, no es un chiste”

Según Javier Milei, los indicadores sociales de cuando recibió el gobierno en diciembre de 2023 “eran peores que los que quedaron de la crisis de 2001”. No dijo cómo llegó a esa conclusión ni de dónde sacó los datos.

Luego, en una cerrada defensa de su política social, afirmó que “la Tarjeta Alimentar y la AUH cubren la canasta básica” y dijo que él conoce lo que ocurre en la calle: “Ando por la calle mucho más de lo que la gente se imagina”.

-¿Usted cree que la gente va a tener paciencia mucho más tiempo, porque el dinero no alcanza? –le preguntó el entrevistador.

-Lo que hay que entender es que el populismo no es gratis. Entonces qué me proponen que haga –respondió.

Asimismo, a contramano de lo que dicen los índices oficiales, aseguró que durante su gobierno la pobreza “bajó 8 puntos”. “Al inicio (de la gestión, la pobreza) salta al 57 por ciento y hoy la cantidad de pobres está al 49. Es decir que bajamos 8 puntos la pobreza, esto no es un chiste”.

La inflación incalculable

En otro tramo de la entrevista, defendió su política económica con un inexplicable análisis matemático: “La inflación diaria en la primera semana de diciembre (de 2023) viajaba a un ritmo de 1 por ciento diario, que es 3.700 anual, y en la segunda semana se aceleró a 7.500”.

“Y cuando uno mira los precios mayoristas, dio 54 por ciento que, anualizado, implica 17 mil”. Sin embargo, prosiguió, “hoy la inflación mayorista es del 2,1 por ciento, y eso anualizado da 28. Es decir que pasamos de una inflación que venía viajando al 17 mil por ciento a una que va al 28”.

También sostuvo que su gobierno no liberó el tipo de cambio “alegremente” para “no generar una crisis social sin precedentes” y dar pie a que salgan “las huestes típicas del peronismo a hacer desmanes sociales, ataques a supermercados y demás durante las fiestas; algo que ya pasó con Duhalde y Alfonsín cuando desde Buenos Aires coordinaron el golpe de Estado contra (Fernando) De la Rúa”, mezcló. Si eso ocurría, insistió, “ellos mataban la idea de la libertad, que son las que van en contra de los curros de la política”.

“En nuestra hipótesis la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario” y por eso “había que cortar con la emisión monetaria”. “El PBI de diciembre a hoy bajó 0,6 por ciento. Es decir que hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad (…) y la actividad sólo cayó 0,6”.

Decretazos

Milei rechazó las críticas que le llueven a diario por el perfil antidemocrático de su gobierno. “Todo lo que yo hice está dentro del orden democrático. Yo juego con las reglas que plantea el sistema. He usado todo el aparato institucional que se me permite, soy un tipo que respeta las reglas”, puntualizó.

Milei vs. Pichetto

En este sentido salió a responder las críticas del diputado Miguel Pichetto cuando durante la sesión por el DNU contra el financiamiento universitario acusó al Gobierno de ser “una empresa de demolición” del Estado y tener un plan similar al de José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar.

El Presidente sostuvo que Pichetto “es un ignorante en términos de economía” y calificó de “poco feliz” a la analogía con Martínez de Hoz. “Lo que no hizo ese programa fue tener un programa de ajuste fiscal”, argumentó.

“Es irresponsable porque hace una crítica tan aireada y no entiende que yo soy liberal. Están acostumbrado a planes heterodoxos donde habían controles de precios”, afirmó.

“Yo no soy la basura de la política de antes, esa basura que hundió a los argentinos. Yo vengo a hacer lo que me encargó la gente y si después me quieren renovar, me renuevan. Y si no, que me peguen una patada en el traste, no tengo problemas. Pero yo no voy a negociar mis promesas de campañas”, concluyó.