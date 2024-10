María Becerra no deja de cosechar éxitos a nivel internacional: el próximo jueves 17 de octubre se dará a conocer una entrevista que la cantante argentina brindó en Nueva York para The Kelly Clarkson Show, el programa televisivo de la NBC que, como su nombre indica, conduce la reconocida artista estadounidense y ex American Idol.

Aunque la autora de "Ojalá" y otros hits nacionales no realizó el anuncio oficial en sus redes sociales, la noticia fue confirmada a través del sitio web del show norteamericano. Según trascendió por estas horas, cantará "IMÁN" en el estudio.

En la descripción del anticipo que se visualiza en kellyclarksonshow.com, se lee: "María Becerra es una cantante y ex YouTuber argentina que cuenta con más de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify, así como más de 5 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Puedes verla ahora en su gira mundial".



Además de "la Nena de Argentina", participará del show de este jueves Stanley Tucci, el actor, escritor y productor estadounidense ganador de premios Golden Globe y Emmy.

La referente del reggaetón y la cumbia nacional se encuentra de gira mundial desde marzo de este año. Del 18 de octubre al 2 de noviembre se estará presentando en Estados Unidos, en las ciudades de Boston, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami, San Francisco, Dallas, San Antonio y Houston.

No se trata de la primera vez que la oriunda de Quilmes pisa fuerte en el país norteamericano y deja su huella. El 31 de diciembre del año pasado, Becerra fue invitada a cantar en el famoso show de celebración de Año Nuevo de Nueva York en Times Square para más de 50 mil personas. Con sus 23 años, la artista interpretó ante una multitud dos de sus éxitos: "Piscina" y "Corazón Vacío", una de sus canciones más populares.