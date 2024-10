El gobernador Ricardo Quintela encabezó este lunes un encuentro de juventudes del denominado Campamento Construyendo Futuro. El evento tuvo lugar en el camping del Sindicato de Luz y Fuerza y en el encuentro participaron jóvenes de los 18 departamentos de la provincia y también de otras provincias argentinas. En este contexto, Quintela se dirigió a los jóvenes y habló sobre su decisión de postularse para presidir el PJ Nacional que en noviembre próximo deberá renovar autoridades.

"Cuando tomé la decisión de asumir este desafío de querer conducir al Partido Justicialista Nacional fue porque en las reuniones sucesivas que tuve en el partido vi que todos estábamos un poco con los brazos caídos, que no teníamos las fuerzas suficientes como para recorrer el país, para decirle a todos los justicialistas que el peronismo se tenía que poner de pie, que teníamos que recuperar esa fuerza movilizadora del peronismo", dijo.

Quintela sostuvo que tras las elecciones presidenciales de diciembre pasado y la derrota en las urnas, "el peronismo era un gigante dormido al que había que despertarlo y que se ponga de pie para buscar garantizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria".En esta línea, habló de "la crueldad" del actual Gobierno nacional. "La crueldad de este gobierno nunca se vio en democracia, donde hay mucha gente sufriendo horrores no sólo para pagar las cuentas sino para comer. Es una vergüenza que hoy en la Argentina hay 1.100.000 chicos que se acuestan sin un plato de comida en el estómago. Que hay 1.500.000 chicos que saltean las comidas en la Argentina y estando el peronismo esto no puede ser", afirmó.

El Gobernador sostuvo que, ante este escenario nacional, "tenemos que generar un foco de resistencia pero no una resistencia violenta sino una resistencia que no permita que se siga avanzando sobre los derechos de las argentinas y argentinos". "Este Gobierno nacional empezó con los chicos negándoles la comida guardada, luego con nuestros viejos y ahora se la agarran con la juventud. No dejaron ninguna franja etaria sin tocar porque ya habían tocado a los trabajadores y lo hicieron cuando devaluaron el peso y cuando liberaron el precio de los combustibles, cuando paralizaron la obra pública con la pérdida consecuente de las fuentes de trabajo, cuando dejaron de derramar el flujo de recursos que venían a las provincias y que movilizaban a la economía, cuando desregularon los precios de los alimentos y de los medicamentos. No contentos con eso congelaron los salarios, quitaron el Fondo de Incentivo docente, el Fondo Compensador, el subsidio al transporte, el subsidio a la energía. Le mintieron a la Argentina cuando nos dijeron que no hay plata", señaló.



Asimismo, Quintela dijo que en la provincia "tomamos decisiones fuertes que a la Nación no les gustaron. Tomamos la decisión de congelar las tarifas a valores de diciembre. Hemos garantizado el boleto estudiantil gratuito. Esto demuestra que esto se puede hacer. Si la provincia más humilde de la Argentina lo hizo, ¿Cómo no lo va a poder hacer la Nación que se quedó con la plata de todas las provincias?", indicó.El mandatario agregó que "La Rioja no está quebrada ni fundida". "La Rioja está equilibrada, tiene equilibrio fiscal. La Rioja garantiza el pago de salarios del sector público y una calidad prestacional lo mejor posible para sus ciudadanos. La Rioja es la provincia menos desigual de la Argentina", aseveró. En este sentido, dijo que en el peronismo "no hacemos caridad ni hacemos demagogia sino que aplicamos políticas sociales en base a esa bandera fundamental que es la justicia social". "Nuestra responsabilidad primaria es la gente, los sectores más vulnerables de la sociedad. Para nosotros los peronistas lo más importante es el trabajo", resaltó. Luego se dirigió a los jóvenes presentes y les dijo: "Ustedes son la fuerza transformadora, la fuerza de los jóvenes está demostrada. Cuando los jóvenes se convocan y se movilizan la Argentina lo siente, el planeta lo siente y ahí se producen las transformaciones".

"Le voy a pedir a Cristina que me de la oportunidad de presidir los destinos del partido" -agregó.

Más adelante, Quintela volvió a hablar de la disputa por la presidencia del PJ Nacional y de sus pretensiones de conducir al partido pese a que la ex presidenta Cristina Fernández ya oficializó su intención de ser ella quien presida al peronismo.

"En este proceso electoral que tiene el peronismo quiero resaltar la figura de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que es una compañera que tiene suficientes pergaminos como para estar en un lugar distinto al PJ. Yo salí porque nadie quería salir, nadie quería recorrer el país ni salir a hablar con los compañeros y compañeras. Por eso yo hice lo que ella pidió que hiciéramos, que sacáramos el bastón de mariscal de la mochila y saliéramos a hablar con las compañeras y compañeros. Por eso salí con un grupo de compañeros a recorrer el país", señaló.

Quintela sostuvo luego que "mi intención es que ella me acompañe. Yo quiero poner la fuerza, las ganas y la energía para despertar a este gigante y que ella me trasmita su sabiduría, su experiencia, sus convicciones. Por eso yo quería hacer un llamado a la reflexión, Cristina está para cosas mayores, no está para venir acá a pelear conmigo. Quiero ser presidente del PJ por voluntad y decisión de los afiliados, quisiera no tener que competir con ella. Quisiera que Cristina no sea candidata y hablaré con ella para pedirle que me de la oportunidad de conducir los destinos del partido", afirmó.

El Gobernador sostuvo que para reorganizar al PJ es necesario "organizar las ramas, pedirle a los jóvenes que en todas las provincias se organicen, que se organicen las ramas femeninas y que también lo hagan los trabajadores a través de las 62 organizaciones"."Quiero que el movimiento justicialista se ponga en marcha, que volvamos a tener esa capacidad persuasiva, de convencer a nuestra gente y que salgamos a dar la cara y a decirle a la gente que empieza una nueva etapa en la Argentina, con un peronismo comprometido con la sociedad. Queremos volver a ser el movimiento social y político más importante de América", expresó.

Quintela consideró que "como peronistas tenemos que estar a la vanguardia de la resistencia en la Argentina y ser la columna vertebral de una resistencia mucho más amplia, convocando a todos los partidos políticos, movimientos sociales, trabajadores y con los dirigentes a la cabeza marchar para recuperar los derechos que fueron quitados al pueblo argentino". "Por eso los queremos convocar a que nos ayuden, a que les pidan a todos los peronistas que participen en el proceso electoral del 17 de noviembre, que hagamos campaña y que salgamos a hablar con la gente, decirle que es necesario este paso previo para fortalecer al peronismo, ordenarlo y para recuperar el movimiento nacional justicialista", manifestó.

A su vez, Quintela convocó a los presentes "al compromiso, al esfuerzo y al trabajo militante para recuperar la capacidad de persuadir a nuestra gente, para que el peronismo esté en el ejercicio del poder". "El peronismo aplica políticas distributivas que permiten que todos los ciudadanos pueden tener una calidad de vida distinta. Tenemos que debatir en todo el país cómo hacemos para construir la Argentina grande que nos merecemos los argentinos", completó.