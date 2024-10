Luego del ataque de militantes de La Libertad Avanza en una asamblea de la Universidad de Quilmes (UNQ), la egresada de la casa de estudios bonaerense y estudiante de posgrado Victoria Castro Riquelme habló del episodio violento y consideró que los agresores estaban organizados para perpetrar el ataque.

"Me parece que estaban organizados para ir a agredirnos. Las fechas de las asambleas están en Instagram, no son difíciles de conseguir, y los accesos a la universidad son libres", analizó Castro Riquelme en la 750.



La asamblea estaba pactada para las 19 horas. Antes, cerca de las 11, hubo otra. En la convocatoria vespertina se iba a votar la toma de la universidad: los estudiantes y la comunidad educativa en general esperaban lograr que la presión de las bases lograra un paro general que incluyera a todos los sectores. Pero un grupo de jóvenes, presuntamente militantes del oficialismo, arrojó gas pimienta antes de la votación.



"Más o menos 18.30 nos avisan a algunas personas en los grupos de la UNQ que había unos libertarios molestado", comenzó a relatar Castro Riquelme. Luego del aviso, algunos estudiantes y docentes que iban a participar de la asamblea se acercaron al hall Rosa de los Vientos, en el centro de la universidad, donde fue citada la convocatoria.

"Había un chico en una actitud patotera, un exalumno, por lo que a mi me comentaron, y él estaba ahí diciendo que no quería que se hiciera la asamblea", continuó la entrevistada. Un grupo de mujeres del centro de estudiantes y algunos docentes se acercaron para dialogar con el joven y, como no dio el brazo a torcer, la asamblea votó que se retirara. Sin embargo, lejos de acatar la decisión de los estudiantes, el joven arrojó el gas pimienta.

"Como estábamos en un lugar muy cerrado y bastante chico, la mayoría empezamos a toser. Yo estaba como a tres metros. Empezaron a gritar: 'tiraron gases, tiraron gases'. Yo pensaba 'no hay policía, quién va a tirar gases', hasta que empecé a toser. Había una chica tirada en el piso vomitando, en muy mal estado", recordó Castro Riquelme en Escuchá Página|12.

Finalmente, la universidad publicó en redes sociales las imágenes de lo sucedido junto a un comunicado. Esta mañana, además, hubo una conferencia de prensa, y la estudiante y militante de Franja Morada agredida radicó una denuncia en la que responsabiliza también a la concejala de Quilmes por La Libertad Avanza, Estefanía Albasetti.

"Acá en Quilmes ellos tienen un local donde se juntan hace bastante, mucho más de un año, que se llama La Julio Argentino, por Roca. A lo que voy es que están organizados. No son un grupo de amigos y tampoco de estudiantes (...) Ese pibe en particular yo lo vi ayer, no me consta que sea de Quilmes, pero sí es un libertario", dijo, por último, Castro Riquelme.