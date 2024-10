A los regresos de Agustín Sández y Jaminton Campaz a la formación titular de Central, el técnico Matías Lequi evalúa también el posible retorno de Marco Ruben. El canaya recibirá el domingo a Banfield y las variantes se confirman el viernes en Arroyo Seco.

Campaz regresará por Maximiliano Lovera. El colombiano dejó atrás una una molestia muscular y toma el puesto de Lovera, de otro flojo partido en Florencio Varela. Sández, por su parte, se perdió el último compromiso por su convocatoria a la selección de Paraguay y mañana se reintegra a los entrenamientos. Su participación el domingo está sujeta a su recuperación física e ingresará por Alan Rodríguez.

Mientras que en ataque Lequi tiene el mayor problema. No solo porque los delanteros hace tiempo que no hacen goles sino porque el rendimiento de Enzo Copetti está lejos de las expectativas creadas con su incorporación. El ex Racing cae en muchas ocasiones en fuera de juego en los partidos y no se le presenan ocasiones de gol, algo que si le sucede a Ruben cada vez que ingresa a los partidos desde el banco de suplentes. Ruben no es titular porque no se encuentra en plenitud física pero el mal momento de Copetti lo acerca de nuevo a la alineación principal. El juego del domingo lo televisará TNT Sports.