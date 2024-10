La confirmación de Fernando Gago como el nuevo DT de Boca, tras la renuncia de Diego Martínez, desató cientos de comentarios y repercusiones. Entre esas tantas, hubo quienes recordaron el "especial odio" que le tiene el presidente Javier Milei al exmediocampista Xeneize. "Bobeta", "inútil", "impresentable" o "tronco", son solo algunos de los calificativos que el libertario propinó, durante su época de tuitero violento y economista mediático, contra el ahora flamante entrenador.

El "odio" del Presidente hacia Gago se remonta al año 2017, por ese entonces, Milei argumentaba que era un volante central sin marca, y utilizaba comparaciones ligadadas a la coyuntura política para criticarlo. “Encontrar a Gago cumpliendo una labor defenisva propia de un 5 es más difícil que toparse con un populista que le gusta la austeridad fiscal”.

Su nivel de enojo y ofuscación contra el mediocampista era tal que hasta deseó que Boca, el equipo del que supuestamente es hincha, descendiera a la Primera B Nacional. "Era de Boca y dejé de serlo cuando Angelici rajó a Falcioni para traer a Riquelme. Con Gago espero que descienda“. Y reforzó: “Si el mentiroso jugara más (en referencia a Gago), Boca se iría a la B sin dudas”.

Pero eso no es todo: el 9 de diciembre de 2018, después de la histórica final de la Copa Libertadores entre Boca y River, el libertario contó que gritó los goles del rival solamente por su odio a "Pintita". Y lo repasó con un descargo: “Cuando se retiró Palermo dejé de ir a la cancha de Boca. Cuando Angelici rajó a Falcioni para traer a Riquelme a robar dejé ser de Boca ante tanto populismo. Cuando trajo a Gago me hice anti-Boca y festejo cada vez que Boca pierde con ese inútil en la cancha. ¡Los datos me avalan!”.

Ante la reregunta de un usuario sobre si se había hecho hincha de River, Milei aseguró:”No me hice de River. Hincho por el rival de Boca cada vez que juega Gago”.

Por si quedaba alguna duda, y considerando la característica terquedad del ahora Presidente, se puede inferir que no estará muy contento por el arribo de Fernando Gago a Boca, quien se mostró feliz por "volver a casa". ¿Sabrá el DT Xeneize que no es una persona grata para el Jefe de Estado?