Javier Milei aseguró que una de las condiciones para levantar el cepo cambiario es lograr que la inflación baje a no más del 2%. Pero no es la única ni la principal, porque según dijo, "se podrá salir del cepo cuando no haya riesgos de una corrida sobre el dólar que pueda disparar la inflación". Esto señaló en una entrevista para un canal de noticias. Pero este lunes, durante un evento del Banco Central, llevó más allá la definición: "cuando no haya más dinero excedente en el mercado, eso va a permitir que converjan la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación, y cuando ya no haya más exceso de oferta de pesos, entonces puedo abrir el cepo".



Pero el presidente de la Nación consideró que "se puede crecer" a pesar del cepo, cubriéndose como si reconociera que su promesa de salir del cepo apunta a una fecha incierta pero probablemente lejana. Si es que para entonces se cumplen todas las condiciones enumeradas.

Milei aseguró que "por haber eliminado 15 puntos de déficit fiscal, se generó un aumento del ahorro, porque quedaron en poder de la población". Este ahorro acumulado, predijo el Presidente, "va a financiar al sector privado, es decir, se puede financiar el crecimiento aun con cepo".

Este lunes, Javier Milei convirtió su exposición en el cierre de las Jornadas Monetarias y Financieras del BCRA, en una clase de teoría monetaria, en la cual el ejemplo práctico es lo que está pasando en la economía financiera. Y llegó al punto culminante cuando habló del cepo, que sería una suerte de meta de llegada, según el discurso del Presidente, a la que se arriba cuando se consideran establecidos todos los equilibrios macroeconómicos.

"¿Y cuándo salgo del cepo?, me preguntan y yo respondo: el tiempo es de Dios, yo no sé cuándo es el tiempo", relató Javier Milei ante el auditorio que asistió al cierre de las Jornadas. Y luego hizo el desarrollo de los equilibrios que deberán alcanzarse antes que ello, la salida del cepo, ocurra.

"Si no hay más exceso de oferta de dinero, conforme desaparece el money overhand, entonces ahí sí puedo levantar todos los controles, abrir el cepo. Aun cuando no tenga dólares, porque voy hacia un sistema de tipo de cambio flexible" donde la oferta y la demanda privada de dólares sería lo determinante del valor de la divisa. Aunque reconoció que, al menos en un principio, ese movimiento cambiario podría tener un impacto "inflacionario inducido", pero de corta duración.

En tanto, un informe publicado por la Fundación Mediterránea esta semana comenta que "si bien el Presidente no le quiere poner fecha a un levantamiento del cepo cambiario, esperando que baje más la inflación y tener más dólares en el Banco Central, entre otras condiciones, no debería dejar pasar la ventana abierta" que le deja el calendario electoral durante el próximo verano. La especulación de la fundación cordobesa es que luego, con las elecciones encima, se la haría más complicado el panorama.

“Dada las legislativas del año próximo, la oportunidad para sorprender y quitar restricciones del mercado cambiario tiene sólo una ventana, y se corresponde con esta temporada de verano”, afirma el informe firmado por el economista de la Mediterránea Jorge Vasconcelos.

Caputo al FMI



El Gobierno consiguió unificar las últimas dos revisiones del programa que mantiene con el FMI, según informó el medio especializado Ambito Financiero. Luis Caputo se prepara para emprender una nueva gira a Washington, previo a la Reunión Anual del FMI y el Banco Mundial, a desarrollarse entre el 21 y 26 de este mes.

El aplazamiento de la revisión alivia a la conducción económica, en el sentido de que evita enfrentarse en lo inmediato con un incumplimiento severo en la meta de acumulación de reservas internacionales.