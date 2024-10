La irrupción de La Libertad Avanza quebró Juntos por el Cambio a nivel nacional y eso se replica en cada provincia y municipio, pero en Bahía Blanca ocurrió con escándalo. El concejal mileista Carlos Alonso denunció a su compañera de bloque y presidenta del Concejo Deliberante, María Teresa Gonard, por haberlo desplazado de su oficina para el ingreso de nuevos aliados provenientes del bullrichismo, pero además dijo que además de ocuparle la oficina le robaron una lapicera Montblanc y una cadena de oro.

"Deseo expresar mi malestar por haber sido obligado por la fuerza a recibir concejales de otros espacios políticos en la oficina que me fue asignada, lo cual considero una usurpación de mi espacio de trabajo", expresó Alonso.

Se trata de una interna fogoneada por Gonard, que en las últimas horas logró romper el bloque local de Juntos por el Cambio y sumar al bloque de La Libertad Avanza a los concejales bulrrichistas Marcos Streintenberger y Silvina Rubio. También sumó a la concejal Valeria Rodríguez de Avanza Libertad, el viejo sello bonaerense de José Luis Espert, con el que integró fugazmente JxC.

Pero la denuncia de Alonso fue más allá y marcó que lo hecho por su compañera de bancada significó un "abuso de poder" como presidente del Concejo Deliberante. "Nos empezaron a llamar porque estaban la presidenta del Concejo Deliberante y tres personas más intentando abrir con otra llave. Todo esto está vinculado con la intención manifiesta de parte de ella de sumar gente a un bloque con muchas irregularidades", denunció.

"Me asesoré con mis abogados, me dijeron que meterse por la fuerza era un delito, que estaba penalizado, y que al haber sido la Presidenta del Concejo quien la facilitaba, estaba incumpliendo con deberes de funcionario público y haciendo abuso de autoridad", agregó Alonso. La denuncia la completó con el supuesto robo de una cadena de oro y una lapicera Montblanc.

A partir de la denuncia, la Justicia ordenó a la Policía Científica el allanamiento del despacho de Alonso en el edificio del Concejo Deliberante, ubicado en Sarmiento 12, para levantar muestras de huellas y examinar el despacho en busca de las pertenencias que Alonso dijo que fueron robadas.

Por su parte, Gonard desconoció la denuncia de su compañero de bancada y lo acusó, como no podía ser de otra manera, de "kirchnerista". "No puedo creer el nivel de este concejal, que claramente está trabajando para el kirchnerismo. El jueves me presentaron una nota para informar que estos tres concejales pasarían a integrar nuestro bloque, como se está haciendo en todo el país, y él no lo acepta de ninguna manera y no se entiende, porque queremos sumar a toda esa gente que píense como Milei", le apuntó.

La titular del Concejo Deliberante incluso se burló de Alonso: "Este señor también salió en el verano a decir que le habían robado en su empresa, se ve que hay gente que le vive robando."