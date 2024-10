Dos años después de muerto, Darío Monges sigue hablando. Su palabra se multiplica en los medios de comunicación que replican un video exhibido la semana pasada en el juicio a los tres hombres acusados de ser los ejecutores del asesor político, en septiembre de 2022.

Ese video, en el que le dice al hoy reconocido supuesto jefe de sicarios Cristian "Gringo" Palavecino que el ministro y el secretario de Seguridad de la provincia le ofrecían "abrir la ruta", fue motivo ayer de encendidas manifestaciones en la Cámara de Diputados de Salta.

Las menciones a la filmación (realizada por alguien del equipo del propio Palavecino y que fue obtenida de un teléfono suyo) fueron iniciadas por el diputado PRO José Gauffin, pero el plato fuerte anunciado era Gustavo Orozco (Cambia Salta/TAC), que mantiene un ya viejo enfrentamiento con el ex ministro de Seguridad Abel Cornejo. “Quiero dejar constancia acá en esta Cámara, y que la Justicia, el gobierno y la policía tome nota: hago responsable de mi seguridad y de mi familia directamente al señor Abel cornejo y le pido al gobierno de la provincia que maximice las medidas de seguridad sobre todo para proteger a mi familia”, sostuvo el legislador de Rosario de la Frontera.

Cornejo estaba al frente de la cartera de Seguridad para cuando Monges ofrecía liberar rutas. Y Benjamín Cruz, actual vocal del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Salta, era el secretario de Seguridad. Cruz se valió de su cargo para ordenar que el Servicio Penitenciario de la provincia permitiera el ingreso del asesor político a la cárcel de Orán, donde se encontró con el sicario Oscar "Cabezón" Díaz y le ofreció mejorar las condiciones de su detención a cambio de un pago. En el encuentro con Palavecino conversó sobre Díaz.

Monges y Palavecino también mencionan a Orozco, pero en este caso Monges dice que no se puede llegar a un arreglo con él. "Si no te pueden comprar, ¿cuál es el paso siguiente?", razonó el diputado en declaraciones al medio Resumen Legislativo.

En el recinto el legislador volvió a repudiar las amenazas al procurador general Pedro García Castiella. Aseguró que el video confirma lo que viene denunciando desde hace siete años sobre la infiltración del narcotráfico en instituciones del Estado. El video "está diciendo que efectivamente yo tenía razón y que existe una gran posibilidad de que el ex ministro de la provincia podría haber sido narcotraficante". “¿No creen que esto merece una investigación?”, inquirió.

El diputado, que fue policía de la provincia, denunció un plan para asesinarlo. Dijo que las "causas armadas" en su contra (por violencia institucional) iban a servir para ese fin, porque "iba a terminar preso para que dentro de la cárcel me mataran”. Sostuvo que la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera, de la que él era jefe, fue "una de las que más drogas secuestró", lo que se debe a que en esa localidad aterrizan las avionetas y "se enfría la droga" antes de trasladarla. "Nunca" habían "tenido ningún problema" hasta que empezaron a investigar una finca de la zona del paraje Balboa, "de propiedad de una de las personas que es nombrada en este video", y "a los diez días me llegó una orden de detención", aseguró.

“Había un plan macabro para matarme a mí, como hay un plan macabro para matar a otra gente que está en contra de todas estas cosas", ratificó antes de afirmar que el crecimiento del narcotráfico "también es culpa del gobierno nacional", porque hace años viene pidiendo a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que "se deje de disfrazar” para la foto y "venga y actúe como corresponde, porque la génesis del problema lo tienen en Salta, no en Santa Fe".

El 90% de la droga entra al país por Salta, ratificó, y se sabe que las avionetas aterrizan con esta carga en Rosario de la Frontera, donde debería ser secuestrada.

Y dirigiéndose "al gobierno", dijo: "Yo quiero ayudar, mucha gente quiere ayudar, pero no puede haber narcos en sus filas". Sin embargo, aseguró que no es problema solo del oficialismo, "también lo tienen otros partidos”, a los que no les importa de donde viene la plata que financia las campañas electorales.

El control en las fronteras

Al iniciar las manifestaciones sobre el video, el diputado José Gauffin destacó sus imágenes, "parece una escena típica de los carteles de la droga de México o de Colombia, con hombres encapuchados con armas largas", describió. Impacta, dijo, porque muestra los vínculos del narcotráfico con el poder, y deseó que se investigue porque “se mencionan a muchas personas”.

También ratificó que Benjamín Cruz debió haber sido eyectado del gobierno cuando se supo que había facilitado el ingreso irregular de Monges al penal; en cambio, se le permitió renunciar días después, luego asumió como secretario de Gobierno municipal en la gestión de Bettina Romero y hoy integra el Tribunal de Cuentas municipal. “Recién ahora la Unidad Fiscal de Orán lo imputa por el delito de tráfico de influencias”, dos años y pico después, recriminó.

“No sé si no se controlan las fronteras porque no quieren, porque no hay recursos, tal vez también hay políticos involucrados en estas causas”, cuestionó por su parte la diputada libertaria Griselda Galleguillos, y provocó la reacción de legisladoras del oficialismo salteño: el control en las fronteras le corresponde a la Nación, le recordó la diputada oranense Gloria Seco. Es más, la actual ministra de Seguridad de la Nación ya ocupó este cargo en el gobierno de Mauricio Macri, y “vino disfrazada de Rambo en esa ocasión y no hizo nada”.

La también oranense Patricia Hucena recordó que ya en 2022 esta Cámara aprobó un proyecto solicitando la presencia de la Prefectura Naval Argentina en Aguas Blancas para controlar el río Bermejo, que en ese punto separa al país de Bolivia. Destacó que Bullrich conoce la zona y las falencias de los controles. “Yo espero que los dichos de la ministra se efectúen en realidades concretas", deseó.

Roque Cornejo, del mismo bloque que Galleguillos, informó que presentó un proyecto para que se declare a la provincia de Salta en emergencia en seguridad pública y propone distintas medidas que también involucran al Poder Judicial, al Ejecutivo y al Ministerio Público Fiscal. Destacó la vinculación entre alguna dirigencia política y el crimen organizado y afirmó: “Tenemos que dar una respuesta clara, tenemos que sentar un precedente”.

Patricia Bullrich volvió a asegurar anteayer, en Tucumán, que el gobierno nacional reforzará la seguridad en la frontera internacional con Bolivia. "Vamos a entrar con todo (a Orán, departamento, y ciudad, donde se encuentra Aguas Blancas), porque ahí no vamos a dejar que sea un lugar del crimen organizado". "Estamos mandando gendarmes, prefectos, por primera vez en la historia a Aguas Blancas para que cuiden el río". "Va a haber cambios muy importantes en el cuidado de las fronteras", aseguró.

Sin embargo, confundió las ciudades bolivianas de Yacuiba (que está cerca de la localidad argentina de Salvador Mazza) y Bermejo (enfrentada a Aguas Blancas) y aseguró que el ex intendente de Aguas Blancas, Carlos "Conejo" Martínez sigue preso, cuando ya obtuvo la domiciliaria.