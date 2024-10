A Leopoldo Marechal, que más que intelectual era un sabio, un pensador nacional, se le alinearon los planetas cuando observó el color y el calor humanos en las calles de Buenos Aires, aquel 17 de octubre de 1945. Allí donde Ezequiel Martínez Estrada –un intelectual- miró “turba”, “cabecitas negras” y “peloduros”, él vio al pueblo en acto. No en potencia. Al pueblo en acto. Trasladó al llano criollo el dueto entre categorías filosóficas –como venía de hacer en parte del Adán Buenosayres- pero bajo el fin de contrastar dos acepciones de pueblo eternamente en pugna: el que es (en acto), y el que debería llegar a ser según el voluble arbitrio de cada quien (en potencia). Y así, con tan pasmosa intuición, detectó lo que la mayoría de los intelectuales ni de cerca: el pueblo siendo. El pueblo sufriente que representaba “el dolor de la madre tierra”, tal como lo identificó Juan Perón ese mismo día, desde el balcón. Ese de “rostros atezados”, provenientes del subsuelo de la patria sublevado, según el ojo exacto de Raúl Scalabrini Ortiz. No el pueblo pensado por mentes ilustradas –izquierdas, derechas, progres, neutras, liberales, conservadoras- para ser alguna vez, acorde a cada gélido capricho del intelecto, sino al pueblo estando en tiempo, alma, carne y espacio. El pueblo como sustancia y síntesis.

Imbuido de aquella mística, pues, fue que Marechal cayó rendido a los pies de un canto popular entonado por las columnas obreras que llegaban a Plaza de Mayo por Avenida Rivadavia, donde estaba su hogar (“Yo te daré / te daré patria hermosa / te daré, una cosa / una cosa que empieza con P /Perón”). Al escucharlo se vistió, bajó rápidamente, y se perdió hundido en la multitud. “Era la argentina `invisible`, que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar a sus millones de caras concretas y que no bien las conocieron, les dieron la espalda. Desde aquellas horas, me hice peronista”, dirá luego el también autor de Megafón o la guerra y el El Banquete de Severo Arcángelo.

Seguro que hay mil maneras de abordar el 79 aniversario del día más importante del siglo XX en la historia Argentina: el de la lealtad peronista. Tantas como libros, investigaciones, artículos, discursos, recuerdos, testimonios orales, sesudos análisis sociológicos, etcétera. Esta, la de empezar por su veta marechaliana, es apenas una. Pero una que dice mucho, porque significó la comprensión lúcida y contundente de lo que ocurrió aquel día por parte de alguien que sabía de verdad.

Lucidez, claro, en las antípodas del pensamiento de personajes de muy diversa índole ideológica que sin embargo depreciaron o ningunearon por igual el clamor popular. Desde Borges, que consideró al 17 una farsa, hasta Ernesto Sammartino, diputado radical que acusaría luego al pueblo peronista de aluvión zoológico, pasando por el socialista “Norteamérico” Ghioldi, el marino Isaac Rojas, el citado Martínez Estrada, Atahualpa Yupanqui –que ninguneó la jornada, enfrascado en las coordenadas del Comintern-, y la escritora Victoria Ocampo quien junto al médico Bernardo Houssay firmó el famoso petitorio dirigido al Departamento de Estado de los EE.UU, reclamando que Spruille Braden se convierta en secretario adjunto para los asuntos latinoamericanos.

Mientras ellos y ellas, desde diferentes recodos imaginarios, concebían a la sociedad en potencia, y descansaban en el confort que siempre implica cavilarla así, en abstracto, la sabiduría de don Leopoldo –y de Arturo Jauretche, y de Domingo Mercante, y de Scalabrini, y de Juan Perón- daba en el punto, porque asumía el riesgo de concebirla en acto, y de paso extender una alfombra de sentido largo como para comprender el porqué de la vigencia del Día de la Lealtad, casi ocho décadas después.

No existe otro día que sea conmemorado con tanta pasión, tanto orgullo, tanta alegría, tanta identidad, tanto sentido de pertenencia histórico y patriótico. No está, desde el golpe de 1955, en el calendario institucional de las grandes fechas patrias, aunque por su supuesto esté largamente a la altura de muchas gestas populares, nacionales, que sí se conmemoran. Pero es el más fuerte y amado, porque justamente no provino de una idea arbitraria o especulativa de pueblo, sino de su entraña misma. Lo dijo Perón aquel día, recién liberado de su prisión en la Isla Martín García tras una semana confusa, mientras más de medio millón de personas provenientes de las barriadas conurbanas exigían que responda dónde había estado. “Amar a la Patria no es amar sus campos y sus casas, sino amar a nuestros hermanos”, sentenció el coronel, algo así como de decir “la Patria es el otro” o las verdades 17 y 20, con otras palabras,

Océanos de tinta y materia gris se han gastado pues en entender el sino de aquel día bisagra en la historia Argentina, cuando no siempre se trata de entender, de darle el monopolio de la vida a esa función del cerebro. Se trata también de ser, de sentirla. Qué si fue organizado o no; que si ocurrió espontáneo o tuvo jefes; que si Evita tuvo algo que ver, o lo “lideró” el cárnico Cipriano Reyes o fue una especie de Fuenteovejuna, tal como sostuvo Jauretche. Que si su componente social fue de migrantes provincianos, mestizos, portadores del “hedor de América” kuschiano, o se trató de trabajadores gringos que ya estaban, y que veían en las políticas –en acto- de Perón la posibilidad concreta de salir del hacinamiento, la miseria, la explotación, la represión y el ninguneo, cuya semilla se remontaba a Caseros, primera derrota fuerte del nacionalismo popular, entonces liderado por Juan Manuel de Rosas. Trabajadores que los civilizados triunfadores, los del pueblo abstracto, habían traído y luego abandonado a su suerte. Y que los bárbaros derrotados, los del pueblo real, habrían de redimir casi cien años después.

Como haya sido su componente social –discusión menor, a estas alturas- si algo de actual tiene el legado del 17 de octubre 1945, es pues el de operar como una guía para guarecer al Movimiento Nacional de entrismos fútiles –derechos o izquierdos- que lo han tratado de desnaturalizar durante toda la década del 90`, y parte de la del 70`. Garante y portador “en acto” de toda esa barbarie hermosa, la de las tres banderas que sacó al pueblo de su sufrimiento cada vez que le tocó gobernar, es asimismo el peronismo que Néstor y Cristina lograron reencauzar en el siglo XXI, tras su largo y destructivo desvío neoliberal. Es clave tenerlo en cuenta hoy, no solo como respetuosa inmanencia respecto del verdadero significado del Día de la Lealtad –y todo lo que representa- sino como ariete para enfrentar con herramientas sólidas, fuertes, provenientes de las entrañas populares, el actual cuadro miserable, civilizado y desolador.