El gobierno escala la pelea con las universidades y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahora agita fantasmas como parte de la cruzada del presidente ultraderechista Javier Milei para ahogar económicamente a las universidades públicas nacionales. “Ellos quieren generar una revuelta, al modelo chileno”, dijo Bullrich y atacó a los estudiantes: “nosotros tenemos en claro que atrás de esto van a ir con molotovs”, afirmó sin fundamentos y buscando justificar su posible intervención para reprimir. "Los discursos de violencia traen más violencia", le respondió el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo bien temprano.



La respuesta de la comunidad universitaria (estudiantes, egresados, docentes y no docentes) a la postura de la Casa Rosada volvió a hacerse sentir con la toma pacífica de más de 80 edificios en todo el país, clases públicas y manifestaciones callejeras. Ayer distintas facultades de la UBA, confluyeron en Plaza Houssay y marcharon con antorchas hasta el Palacio Pizzurno sede del exministerio de Educación ahora degradado a secretaría (ver aparte). Hoy habrá un paro nacional universitario por 24 horas, pero los reclamos continuarán con distintas medidas, que incluyen para el martes próximo clases públicas en Plaza de Mayo y se prepara la tercera y multitudinaria marcha universitaria en alguna provincia (podría ser Córdoba) contra el veto a la ley de financiamiento universitario y los recortes que Milei propone aplicar a la educación superior para 2025.

Provocaciones libertarias

“Ellos quieren generar una revuelta al modelo chileno, cuando rompieron y destruyeron todo. Nosotros regulamos las decisiones de acuerdo a los objetivos y si quieren molestar a la gente, porque a mí no me molestan, y quieren hacernos generar un enfrentamiento, no lo van a lograr”, dijo Bullrich contra los estudiantes en Radio Mitre.

“Tenemos en claro que ellos atrás de esto van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas a propósito, para intentar ir in crescendo… Y nosotros no vamos a permitirlo porque no somos tontos, sabemos cuál es su objetivo”, acusó con su particular lenguaje mientras agitó más fantasmas con la idea del modelo chileno y una protesta que iría al "descontrol total" con "revueltas, con muertos” en sintonía con la cruzada que horas antes había iniciado el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Tampoco faltó la provocación de Milei, que vía el Procurador del Tesoro Rodolfo Barra firmó el martes un dictamen para que la SIGEN funcione como órgano auditor de las Universidades Nacionales, a pesar de que son controladas por la Auditoría General de la Nación. El titular de la SIGEN, Miguel Blanco siguió el libreto del Gobierno contra las universidades y sin dar precisiones, disparó que muchas reciben fondos "y no todas admiten ser auditadas", en una entrevista con la AM750. Sin embargo, reconoció que no le consta que hayan existido hechos de corrupción, tal como insiste Milei en su permanente ataque a la educación pública (ver aparte).

Resistencia

La respuesta de la comunidad universitaria al ajuste del Gobierno ultraderechista a la educación pública no se detiene, sino que aumenta. Ya son más de 80 los edificios tomados pacíficamente en todo país con universidades en las que se sigue dictando clases, muchas de ellas públicas y marchas de antorchas en calles de diferentes ciudades para buscar visibilizar la crítica situación por la que atraviesan.

Doce de ellas, al menos, son facultades pertenecientes a la UBA, pero que también se amplifica en gran escala en casas de estudio como la de La Plata y Córdoba y que atraviesan todo el país. Hubo protestas en Catamarca, Neuquén, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Chubut y Santa Cruz con la Universidad Nacional de la Patagonia, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán. Además de las bonaerenses como la Universidad Nacional del Centro, Mar del Plata y Luján; y el conurbano como General Sarmiento, José C. Paz, Moreno, La Matanza, Quilmes, San Martín, Tres de Febrero y Lanús.

Ayer hubo importantes movilizaciones en las calles de La Plata, Jujuy, Villa Mercedes de San Luis, San Martín y Moreno en la Provincia de Buenos Aires. Multitudinarias asambleas interfacultades en Córdoba y Rosario. También salieron a las calles porteñas los estudiantes y docentes de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales, así como la Universidad Tecnológica Nacional. Por la tarde-noche, se sumó la marcha de las antorchas hasta el Palacio Pizzurno. Fue la antesala del Paro Nacional Universitario por 24 horas impulsado por todos los gremios docentes y de trabajadores no docentes. Apenas un impasse en la defensa de las universidades públicas que parece expandirse cada día más.