Fue extraño el cruce en radio. Miguel Blanco, titular de la SIGEN, fue consultado por la decisión del Gobierno que en medio de la embestida contra las universidades volvió a darle al organismo el rol de auditarlas. Pero lejos de justificarlo, Blanco dijo que no le constaba que existan los promocionados actos de corrupción que agitó Casa Rosada y que “no es una novedad (la auditoría) porque a partir de noviembre del 2023, que hubo un acuerdo voluntario del Ministerio de Educación con la SIGEN, hicimos convenios particulares con varias universidades".

Durante el programa de Nora Veiras en la 750, el funcionario libertario finalmente recordó que hasta octubre de 2022 la SIGEN auditaba "normalmente las universidades nacionales".

En la trastabillada entrevista, Blanco también intentó seguir el libreto oficial pero no le salió. Enfatizó que en los "últimos 10 años, la AGN auditó una sola Facultad" pero luego debió reconocer que no era así ya que el organismo auditó a otras universidades del país y entró en una contradicción de la cual salió diciendo que "no tenía la información precisa" y probablemente se refería "solo a la UBA". Y dijo: "No he hablado con el Presidente ni sé con qué elementos cuenta él. Lo que sí se, además de los fondos públicos que emanan del presupuesto, (es que) las universidades tienen muchísimos convenios con reparticiones públicas. Esos convenios llaman la atención", señaló.