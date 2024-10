Los instrumentos financieros que urdieron Luis Caputo y Santiago Bausili para enfrentar el desprecio que les propició Wall Street cuando fueron a pedir nueva deuda resultaron bien complejos. En primer lugar, se depreció el peso un 118% y luego reunieron en privado a los bancos locales para ofrecerles pasar la carga de las LELIQ a plazos de solo un día, pagando una tasa de interés del 100%, cuyo equivalente en dólares es del 174% (TEA). Luego redujeron el rendimiento en pesos, pero siempre se mantuvieron, en promedio, al doble de la tasa de devaluación (2 por ciento) y, como mínimo, un 50% por encima del rendimiento.

A partir de entonces, comenzaron a emitir deuda del Tesoro para trasladar los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al Tesoro Nacional. Esto dificultó a las agencias de calificación de riesgos el trabajo de desentrañar los verdaderos peligros. Como se vio en 2008 con la crisis de las hipotecas, la complejidad financiera puede tener consecuencias devastadoras.

En un país donde el precio del dólar está asegurado, con una corrección mensual del 2%, el carry trade se convierte en un negocio redondo. Aunque afirman que la remuneración pagada a los bancos es tasa real negativa en pesos, ocultan que es fuertemente positiva en dólares. A mayor spread (en este caso: diferencia entre la tasa de interés que se le paga a los bancos y la tasa de devaluación del 2% del crawling peg o mini devaluaciones), mayor es el rendimiento. En los primeros meses, esta diferencia fue sideral, como si se tratara del fin del mundo. Así como el dólar actúa como ancla antiinflacionaria en pesos, también funciona como un motor de hiperinflación en dólares.

En sesenta días, Caputo y Bausili montaron el clásico “carry trade” y dispararon la hiperinflación en dólares. Mientras tanto, los argentinos estaban engañados, porque “viajábamos” (palabra de Milei) a una velocidad de hiperinflación del 1% diario, con un dólar fijo menos un 2% mensual de corrección. Según Caputo, esto representaba una inflación del 3.678,34% anual en dólares. A pesar de que los dólares alternativos bajaron en ese período, la tasa de interés disminuyó del 1% al 0,66% diario, lo que resultó en una hiperinflación en dólares del 1.015,64% antes de finalizar el periodo provocada por el gobierno de Milei. La clase media vendió dólares para llegar a fin de mes.

“Es el tipo de cambio, idiota”

Argentina es un país donde una familia de clase media que gastaba 4.500 dólares para vivir en 2009, en 2024 necesita hacer malabares con 2.500 dólares para cubrir sus cuentas. Resulta ridículo que, 15 años después, reciba un salario en dólares un 45% más bajo. Corregido por la inflación de EE. UU., el ingreso nominal en 2024 debería ser mucho mayor, y no menor, que, en 2009, considerando 15 años de inflación acumulada en Estados Unidos.

Debido al dólar barato o “plata dulce”, los gerentes de finanzas de una mediana empresa en 1980 ganaban entre 12.000 y 17.000 dólares de bolsillo por mes en las nuevas empresas importadoras, mientras que sus colegas de la industria estaban con salarios congelados y reestructurando deudas o presentando concursos preventivos, sin saber si conservarían su puesto. Actualmente, un gerente de finanzas puede ganar entre 4.000 y 5.000 dólares en una empresa mediana.

En 1980, un departamento de tres ambientes de 75 metros cuadrados en CABA costaba 90.000 dólares (unos 1.200 dólares el metro cuadrado). A fines de 1983, tras sucesivas y constantes devaluaciones, un departamento de dos ambientes usado en CABA se conseguía en muy buen estado en un barrio de clase media por 10.000 dólares (alrededor de 220 dólares el metro cuadrado). Entre 1996 y 1998, el mismo departamento no bajaba de 55.000 dólares. En 2017, en plena construcción, un departamento a estrenar de dos ambientes en un barrio de clase media costaba 200.000 dólares; solo dos años después, en 2019, durante el mismo gobierno devaluador, costaba 120.000 dólares.

Durante distintos diálogos con periodistas, el presidente Milei intentó establecer paralelos entre los ingresos en dólares de los años 1990 y los de 2024, buscando concebir equivalencias. Según Milei, el valor actual de los sueldos en billetes verdes, a valores de hoy, indicaría que el sueldo promedio de un trabajador durante el gobierno de Menem era de 3.000 dólares. Aunque el cálculo es correcto, el supuesto es extravagante. Así como la inflación es un fenómeno multicausal, el valor del dólar y su "pass-through" (traspaso a precios) también lo son.

Milei explicó a Chiche Gelblung: “En la convertibilidad, el salario promedio en Argentina era de 1.800 dólares, que, en moneda de hoy, sería de 3.000 dólares. Sin embargo, hoy son 600 dólares”, remató. Chequeado.com consideró esta afirmación insostenible, dado que la mayoría de los expertos no confían en la metodología de cotejar ingresos por la variabilidad del dólar, y sugieren hacerlo según su importación en pesos, actualizada por inflación. De acuerdo con esta metodología, en enero de 1995, el salario promedio de un trabajador estable, medido en dólares, equivalía a 1.908 dólares. Sin embargo, Milei declaró que aquel salario de 1.800 dólares en la década de 1990 era equivalente a uno de 3.000.

“La vida en blue”

En diciembre de 2023, el dólar billete costaba 1.250 pesos. Ocho meses después, sigue estable, ya que su valor en pesos se estancó nominalmente. Sin embargo, la inflación en pesos acumuló un aumento del 94,8% en el mismo período.

Ejercicio práctico: introducimos a un empleado medio que “cobraba salario y le alcanzaba justo” con 1.000.000 de pesos mensuales en diciembre de 2023, lo que equivalía a 800 dólares blue, y también gastaba 800 dólares blue. Conjeturemos ahora que, en los 8 primeros meses del gobierno de Milei, no fue despedido y obtuvo aumentos de sueldo acumulativos del 70%; ahora recibe 1.700.000 pesos, que equivalen a 1.360 dólares blue, en lugar de los 800 dólares de diciembre.

Si en diciembre le alcanzaba justo con 800 dólares y ahora sus gastos se ajustaron por inflación, al gastar 1.948.000 pesos, al cambio gasta 1.558,40 dólares blue. Conclusión: si gana 1.360 dólares blue y gasta 1.558,40 dólares blue, tiene que desahorrar (sacar del colchón) 198,40 dólares blue para pagar sus cuentas mensuales.

Para este imaginario agraciado argentino, su sueldo en dólares creció un 70% en pesos y dólares, aunque la hiperinflación en pesos y dólares blue acumuló un 94,8%. Reforcemos: la diferencia entre su sueldo actual en dólares blue (1.360 dólares) y sus gastos en dólares blue (1.558,40 dólares) explica un déficit mensual en dólares blue, porque subieron los gastos en dólares blue por encima de sus ingresos mensuales en dólares blue. La diferencia la tiene que afrontar vendiendo 198,40 dólares blue de sus ahorros.

Es increíble ver cómo una parte de la “clase media” suele ser engañada por su propia autopercepción y sus deseos aspiracionales, financiando el “curro trade” que favorece a un puñado de vivos. Mientras unos quisieran ser estadounidenses, otros han sido sustentados en la idea de que son europeos.

Movilidad social descendente

La situación para la “clase media” se ha convertido en un verdadero abismo. Los tortolitos han dejado de cenar en pareja en un restaurante de tenedor libre en Puerto Madero porque, con un vino y dos aguas, cuesta 100.000 pesos sin propina. Si tienen un hijo que va a una universidad privada y no trabaja, deben afrontar una cuota mensual promedio de 500.000 pesos. La plataforma más popular de películas cuesta 15.000 pesos, el cable y la conectividad 60.000 pesos, dos celulares 58.000 pesos y la prepaga para la familia alrededor de 1.000.000 de pesos.

“La libertad, carajo”, a la clase media que tiene un departamento en San Bernardo le impide tomarse fines de semana libremente. La gente de a pie, que se auto percibía “clase media”, hoy está más cerca de los pobres que nunca. En Argentina estamos experimentando un epifenómeno del fenómeno libertario: la “movilidad social descendente”.

Cualquier persona que esté atenta al alza sin precedentes de los precios, mientras el dólar permanecía planchado, debería darse cuenta de que la situación se está financiando con los recursos de los pequeños ahorristas. Con los antecedentes de 2001, se debería saber que se avecina una crisis.

Más temprano que tarde, sabremos que los banqueros que negociaron con Caputo y Bausili aceptaron prácticas engañosas y falta de transparencia, lo que los llevó a recibir bonos, letras y títulos que jamás se podrían pagar. Cualquier instrumento financiero montado sobre mentiras y tergiversaciones será necesariamente endeble.

El “Messi de las finanzas”, encargado de desarmar las LELIQ y limpiar la hoja de balance del BCRA, sobrevaloró su capacidad para ponderar y dosificar el riesgo. Endosar el riesgo no es lo mismo que eliminarlo, especialmente cuando el riesgo se ve agravado por un apalancamiento peligrosísimo (dólar al 2% fijo, tasa siempre por encima). Convencidos de su genialidad con el novato de Milei, no pueden ver la diferencia entre una verdadera complejidad genuina y la mera sofisticación. A la hora de crear y estimar posibles riesgos, se confiaron demasiado.

Que no recordemos la crisis de 2001 no significa que no se avecine una parecida. Sobra decir que aquí hay gente que está ganando mucho dinero en el marco de esta locura. Como siempre, la codicia es la perdición.

Argentina es altamente vulnerable a un “shock exógeno”. En ocasiones ocurre que los países y las empresas se ven superados por acontecimientos imprevisibles, tal como sucedió con la pandemia de la Covid-19. Por lo general, sin embargo, la estupefacción es el resultado de negarse deliberadamente a aceptar la realidad. Los empresarios que apoyan este esperpento se verán sorprendidos por el futuro, no porque sea imprevisible, sino porque les parece desagradable, difícil de aceptar y digerir.

La ausencia parcial de los políticos, aquellos que no rinden cuentas por votar dos veces de manera distinta, resulta desconcertante. Se supone que son los encargados que designamos para proteger la economía de los excesos de los truhanes. Pero con los cargos ofrecidos y las compensaciones “con la nuestra”, queda claro que son ellos quienes se constituyen en los más fervientes conspiradores de la causa. Lo que hicieron fue suministrar combustible para promover el auge del “carry trade”, dejando que se apliquen incentivos malsanos e imprudentes, a cambio de permitir un aumento peligrosamente alto de la deuda.

Costos

Por otro lado, la ingenua creencia de que se puede confiar en que los precios se supervisan a sí mismos es defectuosa. Los fanáticos del mercado libre no han sido capaces de ver la diferencia entre un mercado libre y la ausencia de supervisión. La regulación voluntaria no funciona. A excepción del nazismo y el comunismo, es difícil imaginar un capricho ideológico que le haya costado tanto a un país como el “neoliberalismo argentino”.

El sistema financiero tiene vacíos regulatorios; hace 41 años que los encargados de proteger la economía argentina no encuentran, o no quieren encontrar, “el tapón” para evitar que se escurran más dólares de los argentinos. Los políticos son tan culpables como los banqueros, y es probable que no oigamos a ninguno desviar la culpa, ya que desviar la culpa es una habilidad ampliamente dominada.

¿Qué puede generar tan desastroso lapsus en el criterio moral colectivo? ¿Y qué lecciones nos quedarán a quienes no somos banqueros ni traders, ni participamos en la creación de políticas?

Los principios rara vez se derrumban de golpe; suelen desmoronarse a través de pequeñas concesiones. Además, existe una dinámica social que, si no se cuestiona, tiende a nivelar los principios hacia abajo. “Pero papá, si todo el mundo lo hace” o, “si no lo haces tú, otro lo hará”, son excusas frecuentes. Todos las hemos escuchado alguna vez.

Plagiando reformadamente al teólogo moralista Adam Smith (1723-1790), Milei nos decía “somos moralmente superiores”, refiriéndose al capitalismo frente al feudalismo, aunque es razonable dudar de ello. Los caballeros feudales tenían valores: el código de honor de la caballería le exigía fidelidad y lealtad a la palabra dada ante todos; generosidad, protección y asistencia a los menesterosos; y obediencia a la Iglesia y defensa de sus ministros y bienes.

Según la visión de Smith, hace 280 años, corrigiendo la distorsión de Milei, la superioridad del capitalismo residía en que un mercado libre era la única manera de que a todos les fuera bien, haciendo que, al mismo tiempo, a otros también les fuera bien. El capitalismo se alimenta del interés propio, pero cuando no está sujeto a una disciplina moral, fácilmente se torna mendaz y tramposo. En tales casos, se abusa de los más débiles y se engaña a los ignorantes, se compran legisladores y se pisotean las salvaguardas. Si a la “mano invisible” no la gobierna un profundo sentido de deber moral, puede causar todo tipo de estragos y caos. Sin embargo, sus acólitos rara vez lo reconocen.

“La teoría de los sentimientos morales” de Adam Smith comienza diciendo: “Por más egoísta que quiera suponerse el hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo, que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla”. Se equivocó: no conocía el potencial del egoísmo en el futuro.

Hace más de 70 años, en lo más profundo de la Gran Depresión, Roosevelt aprovechó su primer discurso para decir: “se le debe poner fin a una conducta en la banca y en los negocios que con demasiada frecuencia ha dado a lo que fuera una confianza sagrada un talante más acorde con lo que merecería una fechoría cruel y egoísta. No sorprende, pues, que la confianza languidezca, ya que sólo prospera en medio de la honestidad, el honor, el sagrado cumplimiento del deber, la protección incondicional y el desempeño desinteresado. Sin estas cosas, no puede florecer.”

Hoy, al igual que desde 1977, los hombres de finanzas, adictos al “juego”, se han excedido. Están gastando dinero en pagar los intereses de la orgía de endeudamiento que ellos mismos crearon, en lugar de comprar comida para el millón de niños que se van a dormir sin cenar, según UNICEF.

Luis Caputo ha logrado un récord Guinness: entre 2016 y 2017 solicitó préstamos por 106.000 millones de dólares y generó nueva deuda en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en pasivos remunerados en pesos por 60.000 millones de dólares. Actualmente, en los primeros ocho meses de 2024, ha solicitado préstamos por 85.000 millones de dólares. Si la deuda pública total es de 455.935 millones de dólares (Secretaría de Finanzas, 18 de septiembre 2024), su gestión ha sumado 251.000 millones de dólares. En solo dos años y ocho meses, Luis Caputo ha tomado el 55 por ciento de la deuda pública total consolidada del país.

*Director de Fundación Esperanza. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros.