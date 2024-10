La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió en su cuenta de X un fragmento del discurso que dio el ministro de Economía, Luis Caputo, en el coloquio de Idea. Allí el funcionario habló sobre la cercanía de algunos gobernadores del peronismo con el gobierno que comanda Javier Milei.

"Les presento a Toto Caputo que, además de endeudador serial y hambreador social, parece ser mi nuevo jefe de campaña", escribió CFK junto al video en el que Caputo asegura que algunos gobernadores peronistas le dijeron: "No queremos saber nada con esta mujer”, en referencia a Cristina y le prometieron: "Estamos para estar con ustedes".





"'Esta Mujer' en el Día de la Lealtad", respondió la exmandataria y agregó: "'Esta Mujer', obviamente, soy yo. “Nosotros” es el gobierno de Milei, con el que se quieren ir algunos Gobernadores votados como peronistas".

Luego dejó un mensaje de cara a su intención de presidir el Partido Justicialista al comentar: "¿Se entiende qué quiero decir cuando sostengo que hay que enderezar y ordenar el peronismo? Feliz Día de la Lealtad para todos y todas".

Cristina ya había cuestionado en duros términos el "transfuguismo político" de dos gobernadores peronistas que lograron que sus diputados avalaran el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. En ese momento, CFK compartió dos notas de Página/12 que reflejaron la actitud de los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y del diputado misionero Alberto Arrúa, quien dio vuelta su voto.



Caputo en Idea

En sus cuarenta minutos de discurso en el coloquio empresario, el ministro de Economía habló de la "manga de delincuentes, impresentables, y burros" que son los kirchneristas y también apuntó contra las universidades al afirmar: "Sabemos que se roban la plata.



Además se encargó de prometer que no habrá devaluación y volvió a postergar una definición sobre la salida del cepo cambiario. "Para nosotros no es una fecha, son condiciones. No podemos hacer futurología, ojalá lo supiera, pero no lo sé. Sí tenemos clarísimas cuáles tendrían que ser las condiciones, porque nuestro programa es super robusto", planteó.

Acto del peronismo kirchnerista

La Federación Argentina de Boxeo será escenario del festejo del peronismo kirchnerista por un nuevo aniversario del 17 de octubre, el día de la Lealtad. El encuentro, organizado por este sector del peronismo, se realiza en el marco de la reorganización del partido que deberá definir su presidencia dentro de un mes exacto.

En este contexto, el acto será en apoyo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para presidir el Partido Justicialista. "La esperanza que encarna la compañera Cristina de cara a los constantes ataques de Javier Milei contra jubilados, trabajadores de la salud, universidades públicas y diversos sectores que se oponen a la implementación de su brutal ajuste, es clara e ineludible", afirman los organizadores que, sostienen, la expresidenta puede llegar a participar el mitin.