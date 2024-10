Casi 1,4 millones de hogares podrían perder los subsidios a la electricidad y el gas, en diciembre por no haber completado el registro para seguir recibiendo el beneficio.

Se trata de usuarios que tienen tarifa social y que no completaron sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Ahora el Gobierno evalúa lanzar una nueva campaña de información para que se inscriban, pero en caso de que no se haga o no se anoten perderían los susbsidios a partir de diciembre.

Según Energy Report, de los 1,7 millones de familias que debían realizar el trámite del RASE, solo lo hicieron 300.000, apenas el 18% del total

La posibilidad de ingresar los datos al RASE se abrió en junio por 60 días y en agosto se extendió por otros 30 días hasta el 4 de septiembre. Desde entonces, la Secretaría de Energía está analizando los pedidos que se hicieron.

El gobierno de Javier Milei avanza en una “depuración” de algunos beneficiarios que, entiende, no necesitan recibir asistencia del Estado para afrontar el pago de sus facturas como parte de la hoja de ruta de ajuste fiscal.

La gestión de Alberto Fernández puso en marcha en 2022 la segmentación tarifaria por la que todos los usuarios debían anotarse en el RASE o perderían el subsidio. Se dividió a los hogares en altos ingresos (Nivel 1 que no recibe subsidio), Ingresos bajos (Nivel 2) e Ingresos Medios (Nivel 3).

Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5 millones, los N2 son 8,3 millones y los N3 son 2,8 millones.

Cómo solicitar el subsidio y anotarse en el RASE

Los usuarios residenciales deben completar una declaración jurada en el RASE. En caso de que ya hayan realizado el trámite, pueden actualizar la información. Para completar el formulario online hay que tener :

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.





El último ejemplar de tu DNI.





El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.





Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.





Una dirección de correo electrónico

Las normas estipulan que, para poder solicitar el acceso a los subsidios, las familias deben sumar ingresos que no superen 3,5 veces el valor de una Canasta Básica Total ( CBT), que el Indec aumentó en julio a $964.620 para un hogar integrado por dos adultos y dos menores.

Eso significa que, actualmente, el ingreso máximo por hogar para poder ingresar al RASE es de 3.376.170 pesos. Para aquellos hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, los ingresos mensuales totales para no pertenecer al segmento de mayores ingresos deberán ser equivalentes o menores a $4.118.927,4 al mes.

