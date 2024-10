Los actores polacos que fueron presentadores en el evento de Buenos Aires de la empresa Knight Consortium envuelta en la presunta estafa piramidal en San Pedro hablaron por primera vez y dieron detalles sobre la contratación y sus vínculos con la compañía.

Maurycy Lyczko y Filip Wałcerz son los actores polacos que el 21 de septiembre estuvieron en el evento de RainbowEX luego de haber sido contratados por una agencia asiática para una entregada de premios en Buenos Aires. Aun así, nunca creyeron que quedarían envueltos en el escándalo de la estafa, dijeron.

Tanto Lyczko como Wałcerz explicaron que no representan a la empresa y que el día del evento no conocieron a nadie perteneciente a la misma ya que solo tenían un mínimo diálogo con la agencia.

“Nos enteramos de la empresa un día antes del evento. Fuimos contratados por una agencia, no por la empresa”, resaltó Wałcerz en diálogo con el periodista Maximiliano Firtman en su cuenta de YouTube.

De acuerdo a lo que mencionaba el contrato, tenían que presentar una gala de premios y que estarían rodeados de actores, que todo sería filmado y que los que estarían presentes eran cercanos a la empresa.

“Como Filip, fuimos contratado por una agencia asiática para hacer una performance bajo otro nombre”, sumó Lyczko.

Sobre el guión, ambos señalaron que les llegó un día antes y ahí supieron el nombre de la empresa: “No tuvimos mucho tiempo para investigar. En redes sociales no se manifestaba que había dudas sobre la compañía”. “Lo tomamos con confianza, sumado a que le hicimos preguntas a los de la agencia”, continuó Lyczko y resaltó: “Nos dijeron que era una compañía de finanzas y el día del evento nos contaron que operan en el mundo con criptomonedas y que tienen un grupo de analistas de mercados que ayudan a la gente”.

Era un trabajo normal

En este marco, los dos manifestaron que son actores y que este tipo de eventos son comunes, sobre todo que les modifiquen los nombres: “Para nosotros es un trabajo normal, no era nada diferente”. “Estuvimos siempre en el escenario, duró tres horas y después empleados de la agencia se acercaron y nos dijeron ‘su trabajo terminó, muchas gracias", destacó Filip.

Acerca de cómo fue la contratación, Wałcerz detalló que ya había trabajado con la agencia y cuando se enteró que pedían gente para este evento ofreció a Filip: “Envié información sobre él, me dijeron primero que no, y tres meses después me preguntaron por WhatsApp si estaba disponible tanto él como yo”. “Nos emocionaba ir a Buenos Aires y hasta pedimos extender el viaje de tres días por más para poder conocer”, destacó.

Aunque para ellos es común que modifiquen sus nombres, le consultaron a la agencia el motivo: “Nos dieron varias razones. Primero que eran muy difíciles al ser polacos, después porque Timothy Murphy y Jeremy Jones sonaban como estadounidenses y después porque había una práctica de las empresas asiáticas para contratar hombres caucásicos blancos para aumentar el prestigio de la empresa”.

Sobre el pago, Wałcerz detalló que cada uno cobró 1.500 dólares: “Me dijeron que me lo iban a mandar en USDT, les dije que no tenía manera de recibir una criptomoneda y me explicaron que me abra una cuenta Binance. Al día siguiente ya tenía el dinero”.

Con respecto a las acusaciones que recibieron tras el conocimiento de que participaron en el evento de la empresa acusada de estafa, el actor expresó: “Ofrecemos totalmente transparencia, no tenemos nada que ver con la compañía, no hicimos nada malo, solo actuamos y nos volvimos a casa”. “Es una tontería sobre que fui a una reunión de negocios para atraer a clientes. Fue solo una gala de premios”, resaltó.

Lyczko también hizo hincapié en que son solo actores contratados: “Es muy complicado manejar todo esto, porque la gente se quedó con una impresión muy errónea”. “Vamos a responder todas las preguntas y dar datos en la Justicia si es necesario”, agregó.

Al finalizar, expresó: “Pido perdón de corazón a la gente de argentina que se pueda sentir agredida o estafada por mí. No era mi intención para nada y espero que algún día podamos cambiar esta imagen”.