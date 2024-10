Lionel Messi sumó este jueves un nuevo trofeo a su impresionante museo personal, luego de transformarse en el futbolista más ganador de la historia, reconocido por el diario Marca. Seis de los 46 títulos fueron con la Selección. No obstante, según Forbes, el portugués Cristiano Ronaldo gana más del doble que el capitán argentino.

En la casa de Inter Miami, Messi expresó: "Vi muchas fotos de chico levantando algún trofeo. Era como alguno de mis hijos, que todavía no era muy consciente. Disfruté del fútbol desde muy chiquito, amo el fútbol".

Con 37 años, admitió que sigue teniendo la misma pasión y que jugar en su país le aporta un plus: "Amo lo que hago, disfruto de estar dentro de una cancha. Hace poco me tocó estar en Argentina, la gente coreando mi nombre un un Monumental lleno. Eso es lo máximo, luché mucho y pasé malas en Argentina para vivir este momento y hoy lo disfruto más que nunca. Pude cumplir todos mis sueños".

Y admitió, tras la ovación de la noche del martes en Núñez: "Uno se emociona mucho más y valora más cosas que antes no lo hacía. El amor que tengo por este deporte me lleva a estar siempre al máximo".

Consultado sobre si se ilusiona con jugar el próximo Mundial 2026, Messi volvió a desmarcarse: "Siempre dije que las cosas pasan por algo y nunca me adelanto a los acontecimientos. Vivo el día a día y cuando llegue el momento de decidir si puedo estar en el próximo Mundial, se verá. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel así puedo seguir siendo feliz. No me pongo como objetivo el llegar sino el estar bien".

Pese a ser el más ganador de trofeos de la historia, Cristiano Ronaldo duplica en ingresos a la Pulga. Es que el mundo del fútbol tiene uno de los mercados más acentuados y mueve miles de millones de dólares en cada rincón del planeta.

Además, el interés de los países de Medio Oriente generó que los números que se manejan sean exorbitantes, tal lo ocurrido con el arribo de jugadores como CR7 a países exóticos para el fútbol, como Arabia Saudita. Eso, sin mencionar las enormes cifras que mueven por publicidad, en redes sociales y premios por objetivos.

Los 10 futbolistas mejores pagos

Esta es la lista de los diez jugadores mejores pagos del mundo en 2024, según Forbes.

1) Cristiano Ronaldo: 285 millones de dólares. Portugal/Al Nassr.

2) Lionel Messi: 135 millones de dólares. Argentina/Inter Miami.

3) Neymar: 110 millones de dólares. Brasil/Al Hilal.

4) Karim Benzema: 104 millones de dólares. Francia/Al Ittihad.

5) Kylian Mbappé: 90 millones de dólares. Francia/Real Madrid.

6) Erling Haaland: 60 millones de dólares. Noruega/Manchester City.

7) Vinicius Jr.: 55 millones de dólares. Brasil/Real Madrid.

8) Mohamed Salah: 53 millones de dólares. Egipto/Liverpool.

9) Sadio Mané: 52 millones de dólares. Senegal/Al Nassr.

10) Kevin de Bruyne: 39 millones de dólares. Bélgica/Manchester City.