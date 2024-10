La línea de tren San Martín este sábado operará con un cronograma especial debido a la realización de obras de mantenimiento.

La empresa Trenes Argentinos informó que el servicio estará limitado entre las 8 y las 13, por lo que afectará a los pasajeros que utilicen el tren en ese tramo horario.

Las obras, que forman parte de la restauración de las vías férreas, fueron decretadas de emergencia por el Gobierno y se centran en la normalización de la contención de piedra balasto.

Mientras se ejecutan estas tareas, los trenes que circulan entre las estaciones José C. Paz y Presidente Derqui lo harán por una sola vía y, de esa manera, generarán así la reducción en la frecuencia de los servicios.



Horarios momentáneos por obras en la línea del Tren San Martín

Los horarios y direcciones de los trenes a José C. Paz/Pilar/Dr. Cabred en el servicio Retiro - José C. Paz/ Pilar/Dr. Cabred para este sábado son de 8 a 13 hs en las estaciones José C. Paz y Sol y Verde los trenes se detendrán en andén 1, por trabajos de mantenimiento en zona de vías.

En tanto, los ferrocarriles a Retiro funcionarán de 8 a 13 hs en las estaciones José C. Paz y Sol y Verde los trenes se detendrán en andén 1, por trabajos de mantenimiento en zona de vías.

