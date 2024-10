Hoy sábado 19 de octubre desde las 20 y con entrada gratuita se realizará en el Cultural Fontanarrosa el festival Rosario Urbano, que reúne lo mejor de la música urbana con crews y figuras emergentes locales y djs. La trapera española Ly Raine, oriunda de Valencia, quien mixtura rap, trap y reggaetón, participará como invitada especial.



La iniciativa pone de manifiesto el desarrollo de las industrias creativas de la región. En este caso, la música tendrá su propio encuentro, a través de géneros que se encuentran en pleno desarrollo como el hip hop, el rap, el trap y el reggaeton.



Además, en un escenario al aire libre montado especialmente en la explanada del Fontanarrosa, actuarán Hit Job (trap, reggaeton), Up and Down (hip hop, rap), DJ Panoja y DJ Violeta Stelar. También habrá barra de comidas y bebidas a cargo de los músicos que participan del festival, el cual se extenderá hasta la medianoche.



Esta actividad cuenta con la colaboración de la Cooperación Española.



Sobre Zarpar

Zarpar Puerto Cultural es una iniciativa de la Municipalidad de Rosario que constituye un punto de encuentro vital para quienes crean, producen y programan en diversos ámbitos culturales y territoriales. Con el objetivo de potenciar y profesionalizar las industrias creativas, esta iniciativa sentará las bases para la construcción de un espacio federal de intercambio y desarrollo. Involucra actividades relacionadas con artes escénicas, música, diseño y editorial.



Sobre Ly Raine

Ly Raine es una artista valenciana de música urbana que mezcla en sus canciones ritmos de pop, trap, R&B y una larga lista de géneros de manera versátil. Debido a su creatividad y adaptabilidad, no le gusta etiquetar la música que hace, para así poder fluir y experimentar libremente.



En sus inicios, Ly Raine se introdujo en el mundo de la música a través del rap, pero su curiosidad por descubrir nuevas formas de expresión le hicieron llegar hasta el estilo que posee actualmente. Sin embargo, no se encasilla y define la música como un proceso de crecimiento constante.



Bajo el tono dulce y desaliñado de su voz, Ly Raine devela en sus temas su forma de ver el mundo. Desde su bisexualidad, la cantante apuesta por el activismo y la visibilidad LGTBIQ+, en sus letras y en sus videos.



En 2024 lanza el EP Ultravioleta junto a la multinacional Universal, su apuesta musical más potente hasta el momento. El proyecto viaja por situaciones diversas, desde amor y desamor, preocupaciones sociales, hasta problemas generacionales. Para ello utiliza ritmos de reggaeton, pero también de electrónica, dancehall y toques de techno. Ante todo, Ly Raine sigue demostrando su valentía como artista y sus ganas de alcanzar niveles nuevos.



Sobre Hit Job

Es una comunidad artística compuesta por cantantes, productores, escritores, editores, film makers, gestores culturales, etc.

Gestada en el año 2019 en Pueblo Esther por Nairo, HJ es una familia ensamblada a base de música que recorre múltiples géneros urbanos, lo cual genera una experiencia única y rica en sus presentaciones en vivo.



Sobre Up & Down

Es un colectivo integrado por seis personas: Tuerto, Prodan, Clickbum, Nicolás Grego, Maldito Aerosol y Billy G, basado en el barrio de San Miguel, Granadero Baigorria, Rosario, Santa Fe, Argentina.