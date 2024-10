“Sería 1949, estaba cursando el secundario en el Colegio Sarmiento y yo, que era el gracioso de la clase, tenía que superarme todo el tiempo. La profesora de música nos había pedido una composición porque se cumplían años de la muerte de Chopin, ocurrida un 17 de octubre. No recuerdo las palabras, pero hice una comparación tomando en cuenta la fecha. Y me echaron del colegio. Muchos años después se me cruzó esta circunstancia para escribir Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, obra que situé en Villa del Parque, donde viví hasta los 21 años. Pero con la obra no quería hablar de política sino de la cultura: veía que el romanticismo desaparecía y avanzaba una mirada fascista. Como está pasando hoy." La anécdota pertenece al inolvidable Roberto "Tito" Cossa, fallecido en junio de este año, autor de la obra que los sábados 19 y 26 a las 17 ofrecerá sus últimas dos funciones en el Teatro La Máscara, de Piedras 736.



La puesta, además, tiene motivos diversos para celebrar: a la buena respuesta de público y crítica se sumaron esta semana las seis nominaciones a los premios que otorga la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE). La obra figura en los rubros de "Autor" (Cossa), "Obra en teatro alternativo", "Actuación en teatro alternativo" (con la triple mención a Brenda Fabregat, Stella Matute y Amancary Espíndola) y "Dirección"(Norberto Gonzalo). Este año, además, cada función fue coronada por una charla con los integrantes de la propuesta, moderada por diferentes personalidades. Este sábado oficiará esa función el periodista de este diario Eduardo Fabregat, mientras que el 26 estará la actriz y directora de cine Marina Glezer.