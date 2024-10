“Libros en la calle, en las plazas y en los bares”. Esto es lo que despliega, por cuarto año consecutivo, la Feria del Libro Independiente de Boedo (FLIB), que se realizará este domingo en la avenida Boedo, entre Estados Unidos y Carlos Calvo, de 14 a 20 horas. La programación cultural incluirá charlas y debates sobre “poesía y territorio en tiempos de crisis”, un repaso necesario desde la galería de arte, editorial y centro cultural Belleza y Felicidad hasta la actualidad; habrá lecturas de poesía; se presentará el podcast de Proyecto Boedo sobre la violencia que recae en las personas en situación de calle y se homenajeará a Pablo Torrielli (1967-2024), editor de la revista y editorial Artexto, más conocido como Pablo Artexto, uno de los impulsores de la FLIA (Feria del Libro Independiente y Autogestiva), que murió recientemente. También participarán 55 proyectos editoriales, entre los que se destacan Eloisa Cartonera, Milena Caserola, Tinta Limón, Paisanita y Sudestada. El cierre musical estará a cargo de Los Hermanos Virras.

En esta edición el lema es una pregunta: “¿Estás listx para enamorarte de un libro?”. “La propuesta es que nos habilitemos a ese estado de enamoramiento que nos produce sumergirnos en un libro que nos gusta. El tiempo se suspende y no pensamos en otra cosa más que en volver a la intimidad de la lectura. En un momento con sobrecarga de estímulos, la lectura es un acto de resistencia para vivir el presente porque, como el enamoramiento, es igualmente improductiva”, dice Jacqui Casais, poeta, música, activista antiespecista y organizadora de la FLIB. “Nuestro país tiene una oferta librera muy diversa y se sostiene, en resistencia, por varios motivos. Las personas siguen interesándose en el libro físico; en un mundo que corre a este ritmo, tomarse el tiempo de elegir un libro en una feria, recorrerla, levantar el libro, abrirlo o leer la contratapa, ver qué nos pasa con lo que leemos, dejarse atravesar por esa emoción, entregarse a ese intercambio con otras y otros es elegir una pausa, es elegir quién querés ser. Ese presente es lo que las personas eligen cuando compran un libro físico”, reflexiona la poeta.

Casais subraya que elegir comprar un libro hoy es una forma de “consumir” cultura. “Demostramos que se puede sostener la actividad del libro fuera de las lógicas de competencia del capitalismo, con cooperativismo y la interdependencia para sostener nuestra bibliodiversidad. Todo esto que se logró en tantos años se pone en riesgo en este contexto de crisis y pobreza que quiere volver a poner al libro en el lugar de objeto de lujo. Pero lo seguimos defendiendo pensando estrategias, como nuestra feria que no lucra con el alquiler del stand para la editorial, ni vender libros para un nicho privilegiado, porque el libro es mucho más que un objeto”.

Tener a disposición la peatonal de la avenida Boedo es un “privilegio” para la organizadora de la FLIB, que permite que familias con niñas y niños o con cochecitos de bebés y con perros; personas con movilidad reducida; gente en bicicleta o skate pueda pasear y mirar libros cómodamente. “Viene todo tipo de lectores, de todas las edades. A mi que vivo en el barrio ver desde mis vecinos más mayores hasta los adolescentes acercarse a chusmear el Museo móvil del fanzine me emociona mucho, porque la autoedición me abrió las puertas de la publicación y difundir este formato me da mucha alegría, porque ya nos pasó que se acercó gente que editó su fanzine a partir de conocer este tipo de publicación en nuestra feria”, revela Casais. “También articulamos con La asamblea autoconvocada de Boedo, que tiene un gran activismo cultural, y Proyecto Boedo, que viene acompañando de distintas maneras a personas en situación de calle en nuestro barrio, y en esta edición van a compartir su podcast Sin Reparo, un episodio unitario de investigación que -inspirado en la estructura de Operación masacre, de Rodolfo Walsh- presenta a las personas, los hechos y las pruebas que dan cuenta de la trama de violencia que recae sobre las personas en situación de calle”.

De la programación, la organizadora pondera la charla “Poesía y territorio en tiempos de crisis: desde Belleza y Felicidad hasta la actualidad” (organización, cooperativismo, barrio, tipos de publicaciones) en la que participarán María Gómez (editora de Eloisa Cartonera y Nebliplateada) Gabi Luzzi (Editora de Paisanita) y Anshi Morán (La Libre y Typeo). “Pablo Artexto fue un editor, librero, fotógrafo y agitador del libro que impulsó la FLIA (Feria del libro Independiente y Autogestiva) y resistió con contraferias a las ferias de libros elitistas y apoyó feriando en causas sociales, concentraciones y marchas en las que creía que el libro tenía que formar parte. Esto lo hizo a lo largo de toda su vida. Pablo fue una persona muy querida que nos enseñó a querer al libro, a defenderlo y a entenderlo como un objeto fuera de la lógica de consumo”, explica Casais las razones de un merecido homenaje.