Hamas advirtió este viernes que no liberará a los rehenes en su poder hasta que Israel ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza, mientras llora la pérdida de su líder, Yahya Sinwar. Por su parte, Estados Unidos consideró que su fallecimiento podría ser un punto de inflexión para acelerar las negociaciones hacia un alto el fuego en el enclave, aunque hasta el momento no ha habido avances significativos para retomar ese proceso, según la Casa Blanca.

"Lloramos la muerte del gran jefe, el hermano mártir, Yahya Sinwar, Abu Ibrahim", declaró Jalil al Hayya, un alto cargo de Hamas radicado en Qatar, en un video difundido por la cadena televisiva Al Jazeera. "(Los rehenes) no quedarán libres a menos que (Israel) cese la agresión contra nuestro pueblo, se produzca una retirada completa, y nuestros heroicos prisioneros salgan de las cárceles de la ocupación", añadió.

Israel anunció el jueves la muerte de Sinwar, abatido en una operación de sus soldados en Rafah, en el sur de Gaza. Era considerado el artífice del ataque del 7 de octubre del año pasado, que desencadenó la guerra en el territorio palestino. Ese día, milicianos islamistas mataron a 1.206 personas en Israel, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251, de las cuales 97 siguen cautivas, según un recuento de la agencia de noticias AFP basado en datos oficiales israelíes.

"Punto de inflexión"

Para Estados Unidos la muerte del líder de Hamas podría acelerar las negociaciones hacia un alto al fuego en la Franja. "Creemos, y seguimos creyendo, que encontrar una solución para poner fin a la guerra es fundamental. También creemos que la muerte de Sinwar puede ser un punto de inflexión para lograrlo", declaró John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en una rueda prensa en Alemania, donde acompaña al presidente Joe Biden.

Kirby insistió en que Sinwar era el mayor obstáculo en las negociaciones mediadas por EE.UU., Qatar y Egipto, destinadas a alcanzar un acuerdo entre el grupo islamista e Israel. Según él, cada vez que el equipo negociador palestino alcanzaba un acuerdo preliminar, este debía ser revisado por Sinwar, lo que retrasaba el proceso, ya que se cree que desde el inicio del conflicto hace un año estaba escondido en túneles de Gaza. Cuando finalmente revisaba las propuestas, simplemente las rechazaba sin permitir que se avanzara, afirmó Kirby.

Tras confirmarse la muerte del líder islamista, Biden llamó por teléfono al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le insistió en que era una oportunidad para alcanzar un acuerdo y abrir un futuro para Gaza sin Hamas en el poder. En tanto, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se comunicó con sus homólogos de Qatar y de Arabia Saudita, nación con gran influencia en la causa palestina.

A pesar de estos intentos por reactivar las negociaciones, Kirby advirtió este viernes que no hay conversaciones en curso para un alto al fuego y que no tenía una fecha para su reanudación. "Me encantaría poder decirles hoy que estamos reuniendo a los equipos en Doha (Qatar) y comenzando desde cero. No es el caso en este momento", afirmó Kirby.

En lo que respecta a la situación en el campo de batalla, los ataques israelíes en la Franja de Gaza mataron a 62 palestinos y causaron más de 300 heridos en el último día, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad gazatí. Así, el número total de muertos en el enclave desde el estallido de la ofensiva israelí hace ya mas de un año alcanzó los 42.500 y la de heridos llega a 99.546, la mayoría de los cuales son mujeres y niños.

En las primeras horas del día, Israel lanzó nuevas olas de bombardeos contra diferentes puntos del territorio palestino causando la muerte de varios civiles, según informó la agencia oficial de noticias palestina, WAFA. Uno de los puntos atacados por Israel fue el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, que causó la muerte al menos a tres palestinos y una decena de heridos.

El pasado 6 de octubre, las tropas israelíes regresaron al norte de la Franja para retomar su ofensiva en la ya muy asediada Yabalia, bajo la hipótesis de que Hamas se está reagrupando en esta zona. "El norte de la Franja de Gaza está siendo sometido a una matanza, genocidio y desplazamiento sistemático a la vista de todo el mundo, lo que es una mancha de vergüenza para aquellos organismos internacionales que son incapaces de salvaguardar a la humanidad", denunció el grupo islamista en un comunicado.

El Ejército israelí, por su parte, aseguró en una nota que en las últimas horas mató a decenas de milicianos en combates cuerpo a cuerpo y en ataques aéreos contra Yabalia en una operación a la que se unió el Equipo de Combate de Givate a la 162 División. Los equipos de emergencias de la Media Luna Roja Palestina informaron de la recuperación de cadáveres de varios niños y de su traslado al hospital Al Shifa tras un ataque israelí con misiles contra una casa al noroeste de la ciudad de Gaza.

Fuego cruzado con Hezbolá

Mientras tanto, el fuego cruzado entre Israel y el grupo chiíta libanés Hezbolá continúa. El Ejército israelí detectó la llegada de unos 75 proyectiles disparados desde el Líbano, informó en un comunicado. Además indicó que en el último día cerca de 60 milicianos del grupo libanés fueron eliminados en enfrentamientos cuerpo a cuerpo y en ataques aéreos.

Según la misma nota, las fuerzas aéreas también atacaron decenas de lanzacohetes que apuntaban hacia territorio israelí, sitios de infraestructura de Hezbolá, centros de comando y operativos. De acuerdo a datos de las autoridades libanesas, desde el 8 de octubre de 2023 --un día después de iniciar el conflicto en Gaza-- murieron cerca de 2.300 personas y más de un millón se vieron obligadas a abandonar sus hogares, especialmente en el sur del país a causa de la intensidad de los bombardeos israelíes.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzl Halevi, aseguró que sus tropas mataron a cerca de 1.500 miembros de la milicia chiíta desde que Israel recrudeció sus ataques contra el Líbano. "Hay un gran daño aquí. Toda la cadena de mando fue aniquilada. Hezbolá está ocultando su recuento de muertos, está ocultando comandantes muertos", dijo Halevi en una visita al sur del Líbano con los comandantes de la Brigada Golani.

"Creo que ni siquiera Irán entiende lo que le está pasando a Hezbolá aquí. Este es su principal brazo armado, y esto es algo muy importante ahora. Y nos estamos asegurando de que cada día haya una sorpresa muy dura para Hezbolá", agregó.

Muere un líder de Estado Islámico

Al compás de las acciones en Gaza y Líbano, Irak abatió a un alto líder del grupo Estado Islámico (EI). "Las fuerzas de seguridad iraquíes (ISF) realizaron ataques aéreos de precisión en el noreste de Irak el 14 de octubre que mataron a cuatro miembros de la organización terrorista ISIS, incluyendo un líder de alto rango", dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado. "Los ataques se hicieron para interrumpir y degradar las redes de ataque de ISIS en Irak y fueron habilitados por el apoyo técnico y la inteligencia de las fuerzas de la coalición (internacional antiyihadista)", agregó.

El líder fallecido era el oficial de mayor rango del grupo en el norte de Irak, Shahadhah Allawi Salih Ulaywi al-Bajjari, conocido como Abu Issa. Los ataques del 14 de octubre se produjeron después de que las fuerzas estadounidenses e iraquíes llevaran a cabo una operación conjunta a finales de agosto en la que, según el CENTCOM, murieron 14 miembros del grupo Estado Islámico, entre ellos cuatro dirigentes.

Estados Unidos tiene unos 2.500 soldados en Irak y 900 en Siria. Washington y Bagdad anunciaron el mes pasado que Estados Unidos dejará de tener presencia militar en un año en Irak, después de una década. El anuncio se produjo tras meses de conversaciones entre ambas partes sobre el futuro de la coalición antiyihadista, creada en 2014 para ayudar a las fuerzas locales a recuperar franjas del territorio de Irak y Siria tomadas por los yihadistas. La coalición continuará su operación militar en Siria hasta septiembre de 2026.