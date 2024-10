Escritor, ensayista, crítico, traductor, editor, periodista: son incontables los "oficios" intelectuales de Daniel Samoilovich. El de ensayista, acompañado por su notable lucidez de observador integral de la cultura, es el que prevalece en el reciente libro Estética del error, publicado por el sello Fondo de Cultura Económica.

El volumen, que tiene como subtítulo "apuntes sobre arte y poesía", será presentado el próximo jueves 24, a las 18.30 hs, en la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal (Costa Rica 4568), con entrada libre y gratuita. Lo acompañarán Eduardo Stupía y Ricardo Ibarlucía. Estética del error recorre e integra un arco temporal de casi cuarenta años de conferencias, textos críticos, prólogos, donde Samoilovich aborda la obra de poetas, pintores y movimientos artísticos y culturales.

El libro propone repensar, desde una perspectiva amplia pero rigurosa, qué es el arte, qué representan la belleza y la verdad, partiendo de una premisa: el error no es una falla que debe ser corregida, sino una oportunidad de descubrimiento y creación.

“La metáfora, la paronomasia, la aliteración, la sinécdoque, casi no hay figura retórica que no sea de algún modo una confusión: confusión entre sonido y sentido, entre dos cosas semejantes en algún punto, entre la parte y el todo. La propia creencia en que una musicalidad más eficaz hace a una frase más cierta es, lógicamente, una confusión absoluta, y sin embargo se trata de una confusión sin la cual la poesía no podría existir”, plantea Samoilovich, quien fuera uno de los fundadores y director, durante 25 años, de la mítica publicación Diario de Poesía.