Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en Perú denunciaron que fueron atacados por un grupo de presuntos infiltrados que ingresaron al establecimiento para interrumpir una toma. Los propios estudiantes hablaron de un saldo de 20 heridos durante la toma de esa reconocida casa de estudios ubicada en Lima, mientras pedían que se anule el proceso electoral en el que se iban a elegir nuevas autoridades universitarias. Luego de que se viralizaran las imágenes de la violencia, los directivos de la UNMSM y el Comité Electoral Universitario (CEU) anunciaron la suspensión de los comicios que debían realizarse este viernes.

"El proceso tiene sangre de los estudiantes"

Horas después del inicio de las protestas, policías acudieron a la UNMSM mientras que sujetos no identificados ingresaron y, según denuncias de los propios estudiantes, se infiltraron en las manifestaciones. Los estudiantes denunciaron que fueron atacados por los propios trabajadores de la universidad, entre ellos personal de seguridad. Señalaron que incluso golpearon con un tubo a un estudiante. "Son los trabajadores. Uno incluso me insultó, tenía un ladrillo en la mano", declaró una estudiante universitaria a Canal N. Además de las agresiones se denunciaron robos de celulares, laptops, cámaras, mochilas y otros objetos personales.



Los jóvenes protestaban alegando falta de transparencia en las elecciones internas, que definirán a las nuevas autoridades en distintos niveles de gestión. Entre las principales denuncias de los estudiantes se encuentran presuntas irregularidades en la organización del proceso electoral, la falta de garantías para una participación equitativa y la exclusión de sectores estudiantiles opositores. Según denuncian, la asamblea universitaria, bajo total control de las autoridades, busca reelegir a la rectora Jeri Ramón gracias a un proyecto de ley que está cerca de aprobarse en el Congreso.

En diálogo con radio Exitosa, el secretario de actas del Centro Federado de Derecho y Ciencia Política, Andrés Cárdenas, denunció el ingreso de presuntos infiltrados en el campus universitario. "Es indignante. La universidad no ha estado tomada el día de hoy, la universidad se encuentra sin estudiantes dentro porque los han sacado a patadas. Han traído gente externa en la auditoría para que golpeen a los estudiantes, gente ha insultado a los estudiantes en horas de la mañana cuando se mantenía la vigilia", expresó Cárdenas, quien pidió "la nulidad de este proceso porque tiene la sangre de los estudiantes".

Cárdenas relató que entre las 20 y las 21 horas del jueves, un grupo de personas sin identificar se infiltraron en el campus de la UNMSM y con apoyo de la seguridad de la universidad atacaron a más 20 estudiantes. 10 de los agredidos tuvieron que ser llevados al hospital Santa Rosa y tres de ellos sufrieron roturas graves en la cabeza y golpe, lo que, según Cárdenas, deja entrever "un abuso de la rectora en San Marcos".

"Yo misma vi a mis compañeros desmayados, llenos de sangre. Amigos, compañeros míos, en hospitales, en plena cirugía. ¿Es dable eso? De parte de una rectora que dice ser representante y apoyar a los estudiantes. Alguien que fue estudiante traicionó a estos mismos estudiantes", declaró una estudiante tapada con un barbijo desde las puertas de la Ciudad Universitaria, y sentenció: "Jeri es una corrupta y esa es la única verdad. Se debe dar la nulidad total de este proceso electoral igual de corrupto".

"En San Marcos hay terceros"

En una sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la UNMSM, la rectora Jeri Ramón reconoció la contratación de "terceros" para garantizar el apoyo en la seguridad durante el proceso electoral que se iba a desarrollar este viernes. La rectora expresó: "En San Marcos hay terceros, lo que yo le pedí al jefe de seguridad es que a todos los terceros los tenga incluso para que trabajen de amanecida, esa es la verdad, y que refuercen".

Ramón fue muy cuestionada previamente por sus declaraciones en una entrevista con Canal N, en la que aseguró desconocer los disturbios que se desarrollaban en el campus. "He estado ocupada hasta las 19:30 y no podía contestar el teléfono porque estaba en sesión reservada. No sabía que habían tomado la universidad", afirmó la rectora.

A través de un comunicado publicado en la red social X, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos rechazó "enérgicamente" los hechos de violencia registrados el jueves y expresó: "Desde su fundación hace 473 años, la Decana de América se ha consolidado como un espacio de pensamiento crítico y debate respetuoso. Por ello, hacemos un llamado a toda la comunidad sanmarquina, incluyendo a los candidatos en las elecciones internas, a mantener el respeto mutuo".

Los decanos de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM rechazaron "la intervención de matones contra los estudiantes" y aseguraron que no fueron enviados por la rectoría de la institución para desalojar a los alumnos. "Esta acción arbitraria, que incluye la confiscación de mochilas y pertenencias, atenta contra los derechos fundamentales de los y las sanmarquinas", planteó un comunicado de la Facultad de Letras y Ciencias Sociales.

La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, denunció el mismo viernes a Jeri Ramón por usurpación y lesiones graves. "A los estudiantes se les respeta, no se le trata como delincuentes. Aquí la demanda de toda la comunidad universitaria es la nulidad de las elecciones que están viciadas", indicó Paredes, quien aclaró que con esta denuncia busca prevenir los actos ilícitos: "La Fiscalía deberá analizar los hechos. Si la Fiscalía encuentra delito o la posibilidad de la comisión de delito, proceda con el trámite respectivo".

Incluso el obispo de Lima, Carlos Castillo, se metió de lleno en el tema al indicar que el jueves se vivió "un asalto violento" dentro de la institución educativa que intentó doblegar "una justa protesta". Durante su intervención en la misa por el Señor de los Milagros, Castillo criticó "la cadena de desprecio hacia aquellos que trabajan en la calle y se han visto obligados a salir a protestar", resaltando que el derecho a manifestarse está protegido por la Constitución Política peruana.

Los vínculos con Sendero Luminoso

La universidad pública de San Marcos había causado revuelo a principios de año luego de que el expresidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres, revelara que colaboró con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso contra las Fuerzas Armadas cuando se desempeñaba como decano en esa casa de estudios. En una entrevista el exprimer ministro de Pedro Castillo contó que emitió un comunicado expresando su rechazo a que las FF.AA. alberguen esa universidad a cambio de que los extremistas lo dejaran trabajar tranquilo.

"Me dijo, queremos que saque un comunicado contra los abusos que cometían miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Les dije, yo saco eso a cambio de que me dejen trabajar. Conforme, doctor. Lo dejamos trabajar a usted, me dijeron", confesó Torres. En su cuenta de la red X, el abogado rechazó "la violencia contra los estudiantes de San Marcos que ejercen su derecho a la protesta, quienes denuncian irregularidades en el proceso electoral de nuestra universidad" y advirtió: "Estos actos contra los alumnos no deben quedar impunes".