ARTE

Pica pica bajada cordón Se encuentra inaugurada la exhibición curada por Martín Huberman. Esta muestra reúne obras de fotografía, estudios urbanísticos y objetos de diseño para espacios urbanos, con el objetivo de ofrecer diversas perspectivas sobre la vereda porteña, centrándose especialmente en el barrio de La Boca. Las fotografías de Horacio Coppola, Marcos Zimmerman, Cristóbal Palma, Ignacio Coló, Iván Breyter, Daniela Mac Adden, Fernando Schapochnik y Pedro Ignacio Yañez elaboran relatos en torno al paisaje arquitectónico que remiten tanto a la historia de Buenos Aires como a su realidad actual.

De martes a domingo de 12 a 19, en Fundación Proa, Av. Don Pedro de Mendoza 1929. Entrada: $4000.

MÚSICA

Supersuckers La icónica banda estadounidense se presenta en un show único para tocar todos sus hits de sus 36 años de trayectoria. Supersuckers tenía las canciones y la actitud, pero cuando salió su primer disco en 1992, el mundo estaba dominado por el grunge y el hip hop, por lo que el rock and roll vieja escuela no parecía tener lugar. Pero eso nunca detuvo a Eddie Spaghetti, que mantuvo a la banda viva, editando discos y tocando un promedio de cien shows por años en cualquier lugar que quiera recibirlo. En esta oportunidad compartirá escenario junto a Turbocoopers, referentes del high energy garage punk rock local.

A las 19, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Entrada: desde $50000.

Franco Luciani El mundialmente aclamado armonicista regresa de su gira europea para presentar La Eléctrica Criolla, su nuevo grupo. El jazz y la música argentina con sus diversos estilos (tango, zamba, chacarera y milonga), se entrelazan en la improvisación, desde el lenguaje mismo del jazz hacia el sabor criollo. Una nueva propuesta del músico, en un ida y vuelta entre lo acústico y lo eléctrico. Con Abel Rogantini en piano y teclados, Ramiro Farb en guitarra, Pablo Motta en bajo y contrabajo y Diego Alejandro en batería.

A las 21.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $7000.

TEATRO

Muñeca o el naufragio Con dramaturgia de Irene Almus, dirección de Mariana Giovine y un elenco que incluye a Eduardo Calvo. Corre el año 1941. En un teatro de la mítica avenida Corrientes, un grupo de actores ensaya Muñeca de Armando Discépolo. Durante este proceso saldrán a la luz, con humor y patetismo, los celos, envidias y amores de sus integrantes. Todo esto confluye en un final inesperado donde ficción y realidad se mezclarán en un final sorprendente.

A las 19, en el Espacio Experimental Leónidas Barletta, Av. Roque Saenz Peña 943. Entrada: $10000.

CINE

Un movimiento extraño Dos últimas funciones del cortometraje ganador Oso de Oro en Berlinale 2024, de Francisco Lezama. El corto se exhibe junto con sus dos trabajos previos, co-dirigidos con Agostina Gálvez: La novia de Frankenstein y Dear Renzo. Exhibidos en Locarno, New York Film Festival, Viennale, Mar del Plata y BAFICI, juntos forman una trilogía que problematiza la forma en la que la juventud atraviesa los avatares de la economía.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

ETCÉTERA

Libros en Boedo Se realiza la 4ta feria del libro independiente de Boedo. Habrá charlas, presentaciones y lecturas.

De 14 a 20, en Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo. Gratis.



LUNES 21



TEATRO

Viento blanco Siete años después de El mar de noche, Santiago Loza vuelve con otra pieza destacada, Viento blanco, primer trabajo en dirección de la actriz Valeria Lois, quien encara el desafío junto al autor Juanse Rausch. A su vez, este es el primer unipersonal de un actor cuyo trabajo se acerca a la magia: Mariano Saborido. Mario mantiene con su madre un hostal en un pueblo del sur. Más allá hubo un puerto que dejó de funcionar. Viajantes, marineros, gente de paso. En otra época Mario supo tener un amigo. Hay un regreso, una despedida y el deseo de Mario de huir para siempre. Entre el mar helado, ardores, cánticos y mucho viento.

A las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $16000.

MÚSICA

Piazzolla ‘74 En una noche que hará historia, el sexteto de jazz argentino Escalandrum presentará en el Teatro Colón su espectáculo Piazzolla ’74, concierto homenaje por los 50 años de la edición de los emblemáticos álbumes de Astor Piazzolla: Libertango y Reunión cumbre. En el año en que el grupo se encuentra celebrando sus 25 años de trayectoria, la sala mayor de la Argentina los convocó para versionar obras de estos dos notables álbumes al cumplirse medio siglo de su lanzamiento, y que presentarán en un único concierto.

A las 19.30, en el Teatro Colón, Libertad 621. Entrada: $5000.

ETCÉTERA

Actuar en tiempos de crisis Fundación Sagai presenta un ciclo de conversaciones con cuatro referentes imprescindibles. La conversación de hoy estará protagonizada por Mauricio Kartún y será una reflexión sobre el presente y el futuro de las profesiones. Dramaturgo, director y maestro de dramaturgia. Desde 1973 hasta la fecha ha escrito cerca de treinta obras teatrales entre originales y adaptaciones. En el año 2014 la Universidad de Buenos Aires lo galardonó con su Profesorado Honoris Causa. Alumnos formados en sus talleres se han hecho acreedores a la fecha a varios cientos de premios nacionales e internacionales en la materia.

A las 18, en Fundación Sagai, 25 de mayo 586. Entrada (por charla): $15000.

ARTE

Obra reciente La rigurosidad geométrica de las pinturas de Juan Lecuona depara una firmeza aparente: estas formas –bloques de presuntas edificaciones urbanas– son como las formas del sueño al despertar: se está seguro de sus contornos, pero la propia intensidad de lo soñado vuelve neblinoso el recorte nítido de la figura. Los paisajes de Lecuona tienen una luz enteramente suya, una irradiación que el artista parece organizar, ocultando que es él mismo el responsable de lo irradiado.Texto de Pablo Gianera.

De lunes a viernes de 15 a 19, en Jorge Mara La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

Falta compartida Continúa exhibida la muestra de Nicole Moises en el marco por el 25º aniversario del atentado a la AMIA. Las obras reunidas evocan la huella de una ausencia, interpelando más allá de lo referencial, narrativo o testimonial, y denotando experiencias colectivas y universales: el sentimiento de pérdida compartida que se transmite de una generación a otra. Es una suerte de arte mnemónico que inscribe en la obra una dimensión de memoria localizable e incluso corporal.

De lunes a viernes de 10 a 18, en el Museo Judío de Buenos Aires, Libertad 769. Gratis.

MARTES 22



CINE

Cine y diversidad El suplemento Soy y Cine Arte Cacodelphia presentan una selección de películas atravesadas por la diversidad sexual. Hoy se verá Retrato de una mujer en llamas, de Celine Sciamma. Ambientada en el siglo XVIII, cuenta la historia de Marianne (Noémie Merlant), una joven que desembarca en una isla de Bretaña convocada por una condesa (Valeria Golino) para pintar el retrato de su hija Heloïse (Adele Haenel). Una vez terminada, la pintura será enviada a un noble para que decida si quiere desposarla. Mientras tanto, en el paradisíaco ambiente de la isla florecerá la pasión entre las dos mujeres.

A las 19, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $3500.

Homenaje a Truffaut A cuatro décadas de su fallecimiento, como parte de un ciclo titulado El hombre que amaba las peículas se proyectarán –hasta el domingo 27– seis largometrajes dirigidos por el gran realizador francés como parte de un ciclo titulado El hombre que amaba las peículas. Hoy es el turno de El último subte. Año 1942. Durante la ocupación de París por las tropas alemanas, un grupo de actores trata de sacar adelante una obra de teatro. Nadie sospecha que, en el sótano del edificio, se oculta el director del grupo, un hombre de origen judío que desde su escondrijo dirige la obra a través de las indicaciones que da a su mujer, que es la protagonista.

A las 15 y 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $4000.

Universo Montalbano Como parte del ciclo dedicado a Néstor Montalbano, se verá No llores por mí, Inglaterra. Con la voluntad de cierto costumbrismo retorcido por la farsa esta película acentúa su carácter de fantasía histórica sin llegar a convertirse en ucronía. Todos los hechos relatados carecen de cualquier posibilidad de haber ocurrido. Se trata de una versión futbolera de las invasiones inglesas, en las que el general William Beresford introduce el fútbol en Buenos Aires en busca de mantener distraídos a los criollos y poder avanzar en su plan colonial.

A las 20, en Yunta Bar, Lavalle 3491. Entrada: $3200.

ARTE

Aída Carballo Últimos días para visitar la muestra Una puerta abierta a lo infinito. La exhibición, con curaduría de Lucía Laumann, presenta un recorrido por la trayectoria y obra de esta grabadora singular para la historia gráfica argentina. La exposición invita, a través de una selección de obras –algunas inéditas– y una minuciosa investigación documental, a revisar algunas lecturas sobre su actuación en el medio artístico.

Hasta el 27 de octubre, de martes a domingo de 10 a 17, en el Museo de la Cárcova. Av. España 1701. Gratis.

MÚSICA

Miguel Ward Como parte del ciclo Visage, que todos los martes coordina Fabián Jara en el Rojas, se presenta el cantante y compositor de los 107 Faunos, que desde 2015 comenzó un recorrido solista con tonadas íntimas que narran la belleza secreta de los paisajes cotidianos. Completa la nota la banda Costas. Con su primer trabajo Disecciones, grabado en un viaje a través de Irlanda, consiguió reflejar la crudeza del invierno europeo y la nostalgia por el desarraigo. Para su sucesor, Haiku, la banda ya convertida en trío se acerca al new wave y al rock progresivo, y termina de asentar su sonido característico

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $4500.

MIÉRCOLES 23



TEATRO

Posguerra Un proyecto que se sumerge en un territorio efímero donde el cuerpo se convierte en el campo de batalla, resistiendo tanto al exterior como a sí mismo, encarnando en la utopía de un futuro prometedor surgido de las ruinas de una guerra perdida. Se trata de una inmersión multidisciplinaria, que fusiona artes escénicas, visuales, música en vivo y cine mediante un entramado de cámaras que entregan perspectivas paralelas a la acción escénica. La artista tandilense Melisa Zulberti estrenó esta obra en la Bienal de Danza de Venecia, y se presenta en Argentina hasta el sábado 26 en la sala Villa Villa como parte del FIBA.

A las 20.30, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis con inscripción previa.

Saraos uranistas Se estrena la obra de Juanse Rausch, con Maiamar Abrodos, Lucía Adúriz, Manuel DI Francesco, Emiliano Figueredo y Tomás Wicz. Buenos Aires, principio de siglo XX. La ciudad se construye, se organiza. Se delimita lo que puede ocurrir y lo que no. Un médico de la policía federal visita un sarao uranista y se encuentra inmerso en el delirio marica. La fantasía se infiltra en el discurso médico, en la organización política, en el relato histórico. Fantasear con imágenes del pasado que nos prometan otros futuros. Basado en archivos de psiquiatría y notas periodísticas de la época.

A las 21, en Teatro Nün Bar, Velasco 419. Entrada: $13000.

ARTE

Guillemo Iuso Se presenta su nueva muestra individual, Las horas no me entienden, con texto de Santiago Villanueva, quien adelanta: “¿Cuántas inseguridades entran en una pintura? ¿Cuántas buenas y malas decisiones hay? ¿Cuándo parar? O mucho antes ¿cómo decidir la cantidad de centímetros de ancho y de alto? ¿Cuál es el atajo para llegar a esas zonas que son fascinantes, más que todo el resto, pero que no se pueden repetir, que no se pueden expandir? Iuso y la pintura argentina es un problema hermoso para pensar. Porque es el problema que si o si hay que enunciar, de si ¿puede la heterosexualidad desorientar?”

De martes a sábado de 14 a 19, en Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

Jajan’t En su nueva muestra, Paula Castro profundiza su exploración con la escultura, realizada con materiales inusuales: cañas de mimbre, estanterías comerciales, banditas elásticas y esponjas florales son los materiales que la artista viene utilizando en los últimos años para dar forma a esculturas, pinturas e instalaciones, desde las cuales despliega una visión personal sobre el arte. Sus fuentes incluyen desde series de TV, memes y stickers que circulan en internet hasta ​​su propio cuerpo, el dolor físico y el humor. Texto de sala: Carla Barbero.

De martes a viernes de 13.30 a 22 y sábado, domingo y feriados de 13.30 a 22, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Miguel Zenón El saxofonista y compositor puertorriqueño llega a Buenos Aires. Estará acompañado por Luis Perdomo en piano, Matt Penman en contrabajo y Henry Cole en batería. La formación presentará un nuevo repertorio al que se sumarán temas de El arte del bolero, Vol. 2 y algunas otras obras de sus álbumes anteriores.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $40000.

JUEVES 24



MÚSICA

Organismos inestables Esta obra surge de un proceso de experimentación con el sonido acústico, sus intérpretes y el espacio. Expone formas no convencionales de ejecución y compone sobre el sonido tradicionalmente indeseado en la ejecución de instrumentos sinfónicos. Hoy se compartirá el segundo fragmento, Souvenir para gong sinfónico y electrónica. Son Paula Shocron en violoncello, Daniel Bruno en trombón, Uchi Roig en trompeta y platillos, Paula Rossetti en contrabajo, Selene Erbes en flauta, Marcelo Medina en clarinete, Camila Aguilar en clarinete bajo, Cecilia Simone en gong sinfónico y Macarena Aguilar Tau en dirección y electrónica.

A las 20, en Fundación Cazadores, Villarroel 1438. Gratis.

Nico Sorín El compositor argentino continúa en constante movimiento musical, después de la experiencia de su homenaje al gran Astor Piazzolla en Piazzolla electrónico. Aquí se adentra a un nuevo viaje, apostando a homenajear a los grandes maestros de la música, de Bach a Stravinsky y de Mozart a Strauss, el proyecto interviene estas obras maestras que han perdurado en el tiempo; Para ello, cuenta con una tremenda banda acompañada por una orquesta de cuerdas.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $10000.

Videoclub Presenta su disco debut este grupo integrado por Bruno Falzone en voz, Joaquín Velázquez en teclados y voz, Santiago Blanco en guitarra, Nicolás Lescano en bajo y Lucas Piedimonte en batería. La banda se formó en 2021 y sacó su primer single en mayo del 2024, y en esta ocasión festejan a lo grande, con músicos invitados y muchas sorpresas.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $10000.

La Vida Boheme La banda de rock venezolana, que acaba de editar el disco Diáspora Live, regresa a Buenos Aires como parte de su gira Sangre x sangre.

A las 21, en Palermo Groove, Av. Santa Fe 4389. Entrada: $30000.

ETCÉTERA

No me olviden Se inaugura una instalación textil que forma parte de este proyecto impulsado por exiliadas chileno-canadienses que integran el colectivo artístico Crear Poder Popular, con sede en Montreal.

A las 18, en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de mayo 201. Gratis.

CINE

Cine Inusual El Festival de Cine Inusual celebra su 19° edición. Hoy proyectará La generación del ‘60: La amistad que no se conocía, de María Adela González. José Martínez Suárez y Manuel Antín son dos de los principales representantes del cine de la “generación del ‘60” en Argentina. Este período produce una modificación en la cinematografía nacional en los aspectos temáticos, formales y productivos. Las diferencias de procedencia y poética entre estos realizadores representan la heterogeneidad de la época. Sin embargo, ambos comparten la creación de una estética renovadora y personal que observa la realidad críticamente.

A las 19, en la Biblioteca del Congreso, Alsina 1835. Gratis.

VIERNES 25



ETCÉTERA

Meadows Como parte del FIBA, se presenta Meadows, nuestra belleza, una conferencia escénico-performática de Juan Andrés Romanazzi. En 1972, el Club de Roma encargó un estudio sobre las perspectivas planetarias futuras en el corto plazo. El informe, titulado Los límites del crecimiento, advirtió sobre los límites físicos de la Tierra frente al crecimiento socioeconómico desmedido. A través de la palabra, la plasticidad visual y la intervención de diversos espacios urbanos se plantea un interrogante sobre los límites del espíritu individualista de la época, y se pregunta por la imaginación para inventar otros futuros posibles.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Tenemos Las Máquinas La editorial fundada en 2012 en una pequeña imprenta familiar de la Ciudad de Buenos Aires, presenta Pan y cielo, de Damián Ríos. Junto con Isol, Alfredo Jaramillo y Anna Ferrer.

A las 18.30, en Las Deudas, Agrelo y Virrey Liniers. Gratis.

CINE

Viernes de apocalipsis Como parte del ciclo temático del Recoleta se presenta Este es el fin, dirigida por Seth Rogen y Evan Goldberg. La película se basa en dos premisas: la primera, el comportamiento infantiloide y a veces brutal de las estrellas de Hollywood. La segunda, mientras se discute sobre la amistad o el hedonismo, se desata realmente el Fin del Mundo, el Rapto, el Apocalipsis tal cual lo narra la Biblia. La sátira es total, a veces negrísima, otras veces puro juego infantil.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

TEATRO

Sabalera Después del éxito de Enamorarse es hablar corto y enredado, Leandro Airaldo regresa con Sabalera, nuevo unipersonal musical de su autoría y dirección, con la actuación de María Colloca. Es la historia de Sheila, su vida, sus canciones, su biografía narrada en primera persona. Obra teatral que es musical, palabras acompañadas por canciones originales. Una hora de espectáculo, el fragmento vivo de la escena, la urgencia de la protagonista por construir relato, canción, existencia, antes del último apagón.

A las 22.30, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: desde $8500.

No hay banda Para superar un bloqueo creativo, un dramaturgo decide revisar en público el proceso de una obra trunca. Pero ¿Cualquier relato es ficción? ¿Dónde empieza una obra? ¿Cuándo termina? No hay banda propone revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación. Si el experimentador es quien se anima a salir del perímetro y dar un paso por fuera de su zona de seguridad o por los espacios ya probados por otros creadores, la última propuesta de Martín Flores Cárdenas es una oda a ese momento frágil, incierto y poderoso de la experimentación.

A las 20.30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: desde $5000.

Mis cosas preferidas Una mujer recibe en su living visitas que sólo ella puede ver y alrededor de la mesa entabla una conversación que señala un reencuentro de amigas muy cercanas que dejaron de frecuentarse en la adolescencia. En el transcurso del ágape se irá revelando un pasado que ni ella misma recordaba o que no quería recordar. Como un pañuelo blanco que se va tiñendo gota a gota hasta quedar empapado en sangre. Actúa Valeria Giorcelli con dirección de Macarena García Lenzi.

A las 20.15, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $10000.

SÁBADO 26



TEATRO

Evitar romper las cosas Última función para el nuevo unipersonal de Cecilia Propato. Rubén De la Torre interpreta a Dardo Benítez, que rompe todo lo que entra en contacto con él. Por eso, es buscado para llevar a cabo una tarea que atenta contra la integridad de diferentes grupos humanos. A partir de ese hecho Benítez relata cómo desde chico rompe objetos de losa, porcelana, vidrio, cerámica, entre otros materiales. Repasa todos los cursos y terapias que hizo para evitar romper las cosas hasta que en uno de ellos conoce la música de David Bowie y queda fascinado al punto de empezar a percibirse como el cantante inglés.

A las 21:30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $7500.

Doce Veinticuatro Se realiza el acto de apertura de las residencias situadas que presentan obras de danza, teatro y performance, respectivamente. Se trata de Cóndor, de la Compañía Ideas Descabelladas; El suceso, de Estudio Quien Paga y Secretos públicos, del Colectivo Ciudades Poéticas. Son obras creadas como parte de unas residencias situadas que emergen como una fusión, una alianza que, en plena conciencia de la complejidad del presente en Argentina, deciden trabajar y apostar por la continuidad de las políticas culturales vinculadas a los Derechos Humanos, y a la Memoria, Verdad y Justicia. Hoy se podrán ver El suceso (a las 20) y Secretos públicos (a las 21).

A las 19.30, en el Centro Cultural Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Lucy Patané Con Hija de ruta, la artista argentina afila su sonido más crudo, sofisticado, y brutal. Aquí la guitarrista rompe toda pretensión de metáforas emocional: saldar deudas, cobrar adelantos, hacer trámites o encontrarse con la maldad en una disquería representan el tedio de una vida actual a la cual Lucy responde con velocidad de speed metal, punk rock y drum&bass rioplatense.

A las 21, en El Laberinto, Rivadavia 18432, Morón. Entrada: desde $9000.

Guillo Espel El cuarteto continúa su serie de recitales en Buenos Aires presentando su último álbum Souvenir. En este caso se suma a la participación de Luis Rocco, en flauta traversa. El 'souvenir' del título es precisamente el centro de este disco, la manera que los sustratos se filtran sin ostentación ni impostaciones. Espel ha logrado, en todo caso, el santo grial de los músicos que han trabajado a partir tanto de tradiciones populares como de aprendizajes eruditos: la naturalidad.

A las 21, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $8000.

CINE

Festifreak Se celebrará la 20° edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata. Para su función de cierre se verá The Sparrow in the Chimney, de Ramon Zürcher. Karen vive con su marido Markus y sus hijos en la casa donde vivió durante su infancia. Para el cumpleaños de Markus, su hermana Jule, su marido y sus dos hijos vienen de visita. Jule es el polo opuesto de Karen: vivaz y amante de la libertad. Los recuerdos sombríos de su madre la hacen querer rebelarse aún más contra su dominante hermana. Se forma un frente contra Karen y la casa entra en una dinámica donde el objetivo es derrocar al gobernante.

A las 20.30, en el Cine Municipal Select, Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, La Plata. Gratis.





