“La cultura nos permite generar espacios de encuentro y construcción de comunidad. En un contexto en el cual estamos frente a un gobierno que, por su perspectiva anarcocapitalista, nos quiere fragmentados, nos quiere individualizados, nos quiere decepcionados y aislados, y nos quiere, valiéndonos por una ideología del sálvese quien pueda, sin ningún tipo de red comunitaria, red estatal o ningún tipo de política de contención. Para igualar oportunidades, y construir organización, la cultura es una de las herramientas o estrategias para visibilizar lo que pensamos”. Lo dice Taiel Beltrame, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata.

El domingo realizaron un festival cultural masivo en defensa de la educación pública en el complejo universitario Manuel Belgrano. El festival fue organizado por los centros de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la de Humanidades y la de Psicología. “Hacer cultura en comunidad es una forma de luchar contra el individualismo imperante. Ir contra ese sentido. La cultura permite construir redes”

El festival contó con una feria de emprendedores, proyecciones y música en vivo de la mano de “Pepo” San Martín, marplatense y cantante de la banda Científicos del Palo, Marchitorial, Buenos Vampiros, Cartas a mi, Mecanosaurio, Los Tripulantes, En la lona, Trip en el bocho, Farsa, Ficciones, Grande en scala, Joaquín Viñas y Espuria. Se trató de la primera actividad abierta a la comunidad desde que la Cámara de Diputados apoyó el veto del Presidente Javier Milei, y tuvo el objetivo de fomentar la participación y el compromiso en defensa de la educación pública y gratuita de toda la sociedad marplatense.

“En particular, lo que hicimos fue un esquema de presentaciones de bandas con también intervenciones de distintos actores de la comunión universitaria. Hablamos los presidentes de los centros estudiantes, hablaron los becados que vieron obstaculizada la toma de posesión de sus becas porque no se giró el presupuesto por parte del Tesoro Nacional, hablaron los estudiantes y estudiantes afectados por el recorte presupuestario y el recorte salarial, hablaron representantes de los gremios trabajadores docentes y no docentes e investigadores”

Asistieron más de 3000 personas. “Muchas personas se acercaron a escuchar nuestro reclamo, a enterarse de lo que está pasando. Terminó con un momento muy lindo de toda la comunidad cantando el himno nacional argentino, un momento de mucha unidad. El gobierno apunta a mantenernos fragmentados, decepcionados y estos momentos son fundamentales” dice Beltrame.

La sociedad marplatense en su mayoría apoyó la medida de fuerza que propusieron que fue la toma de las facultades. “Nosotros agotamos instancias antes de elegir la medida. A lo largo del año, previo a la marcha federal universitaria. Salimos a hacer volantazos, hablar con los vecinos. Cuando se acercaban personas que no apoyaban, los mismos vecinos nos defendían.

Para mí eso es demostrativo del apoyo y la concientización que se fue logrando sobre el tema” agrega.

Las ciencias sociales y las humanidades están en el ojo de la tormenta. Son constantemente cuestionadas y denigradas por el gobierno nacional. Se las acusa de “inútiles”. Se dice que no tienen valor para el mercado. “Este gobierno mide todo en función de la utilidad económica inmediata. Por eso no entiende que las ciencias sociales y las humanidades producen pensamiento crítico. Generan herramientas para replantearnos la realidad, para pensar las formas de dominación, para pensar los procesos históricos que nos llevan a un status quo determinado. Nos permiten pensar políticas públicas educativas. Nos dan herramientas para construir un proyecto de país y eso al presidente le da miedo. Nos condena a un lugar de inutilidad porque justamente nuestra utilidad tiene que ver con poder hacer frente a este tipo de proyectos que son excluyentes, que son para unos pocos y que coartan los derechos de las mayorías” reflexiona.

El viernes pasado recibieron con una movilización de la comunidad universitaria a Javier Milei que fue a Mar del Plata como orador invitado del coloquio IDEA en el Hotel Sheraton. “Fuimos a mostrar nuestro repudio a este proyecto de país que está planteando el presidente, que también cabe destacar que es un proyecto que es profundamente ideológico en el sentido en el que todo este velo que se había formado en torno a las auditorías, a la idea de la transparencia, a la idea de los supuestos negocios oscuros que suceden adentro de las universidades, se cae cuando el mismo presidente dice una mentira. Cuando Milei dice que la Universidad Pública es un obstáculo para la movilidad social ascendente y que solo los ricos llegan a las universidades, cuando sabemos que eso es mentira, que justamente es lo contrario y que este espejo, digamos, tiene que ver con que en realidad a Milei le incomodan las universidades públicas por lo que representan. Representan valores democráticos, pluralidad, debate, desarrollo y soberanía nacional y es eso lo que le molesta al gobierno y no el supuesto manejo de los recursos de las universidades” explica.

En las próximas semanas seguirán sumando actividades y propuestas culturales que articulen la lucha. “Es parte del camino. El festival fue muy exitoso. La cultura tiene que ser parte de la construcción y de la organización de la comunidad. Como sociedad no queremos que se desguace el sistema universitario público porque entendemos el valor fundamental que tiene para la igualdad de oportunidades” concluye.

La toma de la Facultad de Humanidades se levantó el viernes pasado y esta semana tendrán nuevas asambleas para delinear cómo sigue el plan de lucha.