Franco Colapinto no tiene descanso. Luego de un fin de semana muy agitado, que concluyó con un meritorio décimo puesto en el Gran Premio de Estados Unidos, el piloto argentino ya tiene la cabeza puesta en la próxima competencia, que será este fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez de México. Será la segunda carrera de una trilogía que se completará la semana siguiente en Interlagos, donde se espera una oleada de fanáticos argentinos que viajarán para verlo en vivo por primera vez desde que recaló en la Fórmula 1.

En su cuarto Gran Premio, Colapinto se destacó el viernes por su clasificación a la Q3 de la Sprint y el domingo coronó una gran actuación con el décimo puesto conseguido en la carrera principal tras partir decimoquinto, que le permitió sumar un punto. Su actuación despertó los elogios de James Vowles, el jefe de equipo de Williams, que consideró que el argentino llevó adelante "un manejo absolutamente brillante".

"Fue un fin de semana muy ambiguo", analizó el ingeniero británico. "Hasta la carrera no habíamos ejecutado todo perfectamente como para sumar puntos. Y creo que ahí vimos un manejo absolutamente brillante por parte de Franco y un muy buen esfuerzo de equipo por nuestra parte para sumar un solo punto, pero un punto importante para competir con Alpine en el campeonato", destacó Vowles, que consideró que el sobrepaso de Colapinto sobre el español Fernando Alonso fue el mejor de la carrera.



"Con respecto al fin de semana, lo que estoy complacido de ver es que tenemos un auto competitivo nuevamente. En la carrera pudimos luchar con Aston Martin y superarlos en la pista. De hecho, creo que para mí ese fue el sobrepaso de la jornada: ver a Franco lanzarse por la izquierda y pasar por adentro de Fernando (Alonso) para ganarle la posición", indicó el británico, que analizó al Williams respecto a los rivales directos: Tenemos un auto que es más rápido que el Racing Bull. De todas maneras, Haas es competitivo, tenemos que reconocer que pusieron mejoras en su auto y van a ser un rival difícil en lo que queda de temporada".

A partir del rendimiento de Colapinto, Vowles se mostró entusiasmado para el resto de la gira por América, con los Grandes Premios de México y de Brasil en semanas consecutivas. "Todavía quedan un montón de carreras para nosotros en el campeonato y hay muchas oportunidades. Es cierto que Haas sumó más puntos y tenemos que reconocer que la diferencia es más grande que la que había cuando empezamos esta fecha triple, pero realmente me gusta el progreso que estamos teniendo y me gusta especialmente el hecho de que Franco profundice en cada carrera y tenga rendimientos fantásticos. Alex va a volver a luchar, solo necesitamos un fin de semana limpio de nuestros dos pilotos. No puedo esperar para México", completó el jefe de Williams.

La acción para Colapinto en lo que será la vigésima fecha del calendario comenzará el viernes con los entrenamientos libres 1 y 2, a las 15:30 y a las 19, respectivamente. El sábado tendrá la última sesión de entrenamiento a las 14, mientras que la clasificación para la carrera comenzará a las 18. Finalmente, Colapinto disputará una nueva carrera en la Fórmula 1 el domingo a partir de las 17, en el autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México.