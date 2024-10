La periodista y conductora de La García se metió en la interna del peronismo y aseguró que al movimiento no le hace bien el “esmerilamiento” de Axel Kicillof, al tiempo que criticó a quienes intentan “jubilar” a Cristina Kirchner.

Para Cynthia García, la interna en el Partido Justicialista (PJ) “no va en la línea" que la expresidenta planteaba en el documento que publicó en su cuenta oficial de X, donde se mostraba dispuesta a "debatir la unidad”.

“El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, planteando la unidad en el acto de Berisso. Concretamente, Kicillof reconoce la conducción de Cristina e iba a llamar a la unidad en términos del documento”, sostuvo García en la 750.

En este sentido, señaló que "hay una cuestión de corriente de sentido común que plantea que sobre Kicillof hay un esmerilamiento o un intento de disciplinamiento”, dijo.

“Todas las cosas que se están diciendo de Cristina son las mismas que dicen quienes la odian. Cuando el gobernador Quintela dice que Cristina cumplió su ciclo se ponen en evidencia una cantidad de cuestiones que tienen que ver con los viejos estigmas del antikirchnerismo”, explicó.



“No voy a adherir que al Gobernador de la provincia de Buenos Aires se lo quiera disciplinar. Primero, por respeto a Kicillof, porque me parece que hay una subestimación. Y después, ¿por qué no pensar que puede ser dentro de un proyecto político?”, se preguntó.

Acá queda muy claro que hay una confrontación directa con Cristina Kirchner. Duele esa confrontación.

“Una de las lógicas por las que Cristina tiene que ser la presidenta del PJ es blindar al peronismo de una deriva neoliberal, de derecha, donde están todos los aliados a este Gobierno antidemocrático. Me parece que Cristina tiene todos los avales”, enfatizó.

“Los mismos que critican a Cristina cuando no está la critican cuando tiene amplitud, entonces se ve obligada en un punto a decirle a (Sergio) Massa que asuma como ministro de Economía, y ahí viene la deriva de su candidatura presidencial cuando Alberto Fernández se estaba por ir en helicóptero. Entonces el planteo es: un Gobierno peronista es un Gobierno que no vuelve más”, afirmó.

“Cristina conduce y toma las decisiones. Además de criticar eso, le dicen cómo tiene que conducir. ¿Cuántas veces quisieron jubilar Cristina? Yo les pido a los compañeros que piensan esta idea, que hace más de 15 años quieren jubilarla y a ninguno de esos le fue bien”, advirtió.