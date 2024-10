“El público de Buenos Aires es increíble”, destaca Jamie xx desde Miami, al otro lado del zoom. Tras debutar en los escenarios locales en Lollapalooza Argentina 2017, con la banda de la que forma parte, The xx, y de reincidir en el mismo festival el año pasado, a través de su veta como DJ, el artista inglés regresa a la ciudad para ofrecer su primer show en calidad de protagonista. Sucederá este martes 22, en C Art Media, a las 21. Si bien vuelve nuevamente en plan de DJ set, lo que invita más al baile que a la aprehensión performática, adelanta que estará tocando su música nueva. El pasado 20 de septiembre vio la luz su segundo álbum en solitario, In Waves, que ha sido celebrado unánimemente por fans y colegas. Sin dudas, rankea entre los mejores discos de música electrónica orientada al dancefloor de 2024.

“Tuve muchos comentarios agradables acerca del disco”, reconoce el productor, DJ, remezclador, compositor y músico. “Realmente es genial poder presentarlo poco después de que salió y que además la gente conecte con eso. Sobre todo porque pasó un montón de tiempo desde que apareció mi disco anterior”. Exactamente nueve años distancian a su álbum debut, In Colour (2015), de In Waves, lo que recuerda el caso de otro artista fundamental de la música electrónica del siglo XXI: el laboratorio sonoro australiano The Avalanches. Desde la salida de su primer disco (devenido en obra maestra no sólo de la música electrónica y del sampleo, sino también de la música en general de lo que va de este siglo), Since I Left You (2000), hasta su secuela, Wildflower, hubo que esperar 16 años.

Frente a la pregunta de si la sorpresa que generó el primer álbum de su autoría condicionó su vuelta a la composición, el artífice de 35 años afirma que en los últimos tres años estuvo pensando mucho en eso. El punto de partida de In Waves aconteció en 2020, cuando recibió la invitación para pasar música en The Esential Mix, programa de radio de la BBC que conduce Pete Tong, un viejo conocido de las pistas de baile y festivales argentinos del palo. En esa ocasión, Jamie armó un set compuesto por tracks de sus héroes de las bandejas, maquetas que terminaron en su nuevo álbum y temas de los discos solistas de sus compañeros de The xx (ayudó a producirlos), como “Weightless”, que Romy (cantante y guitarrista del trío) tocó en mayo pasado en su show en C Art Media. “Parte del proceso creativo del disco tuvo que ver con aprender a no pensar más en las comparaciones”, dice. “Volví a hacer música propia por diversión y, cuando asumí esa actitud, todo fluyó solo. Sin embargo, no pensé en In Colour durante mucho tiempo. Al empezar a preparar los sets de los shows que vengo dando, quise incluir cosas de ahí. Tras escucharlas de vuelta, no me puse ansioso”.

En 2010, Caribou -proyecto electrónico del productor, músico y cantante canadiense Dan Snaith, que actuará en Lollapalooza Argentina 2025- puso en circulación su mejor álbum hasta la fecha: Swim. Si ese trabajo está inspirado en la pasión del artista por la natación, In Waves tiene que ver con la relación del álter ego de Jamie Thomas Smith con el surf, deporte que aprendió a practicar en 2014 en Hawai. El nativo de Londres, que durante la entrevista se entera de que Mar del Plata es la opción ideal para probar las olas argentinas con su tabla, confiesa que luego de la salida de In Waves no tuvo tiempo para volver a surfear. “Intentaré tomarme unas pequeñas vacaciones para hacerlo”, aspira. De los colaboradores del nuevo álbum, sólo la cantante sueca de pop Robyn y los ya mentados The Avalanches son los que aún no pisaron el país. Sí lo hicieron el músico experimental Panda Bear, la productora, DJ y superestrella trans Honey Dijon, y, por supuesto, sus colegas de The xx. “A lo largo de los años me relacioné con mucha gente”, subraya Jamie. “Mientras hice este disco, trabajé con otros artistas, pero en cosas suyas. Los que terminaron participando en mi álbum fueron con quienes tuve una conexión especial”.

En la línea de In Colour, este segundo álbum tiene en el post dubstep (género cuyo punto de partida es el single “Hyph Mngo”, de 2009, del productor y DJ inglés Joy Orbison) su cimiento. Aunque, en contraste con su antecesor, lo invita a dialogar con otros estilos de la música dance, como el 2-step y el Chicago house. Y es que a diferencia de lo que hace en su banda, en la que saca a relucir una impronta sonora indie y dream pop, su obra solista denota su fascinación por el groove. No obstante, advierte: “La música con la que suelo trabajar es la del grupo, la mía o la de algún rapero (fue coproductor de Call Me If You Get Lost, disco de Tyler, the Creator, de 2021). En ese instante no pienso en si es pop, R&B o electrónica. Si lo hago, es aburrido. Dejo que la música se arregle sola”.

Pese a la fluidez a la que hace referencia, el baluarte británico es adepto de la obra de Gil-Scott Heron. Su admiración es tal que su primer disco en solitario fue en realidad uno con remixes de algunas de las canciones de esa figura del jazz, el soul, el funk, el spoken word y padrino del rap: We’re New Here (2011). Se trató además del último tributo que tuvo en vida la leyenda estadounidense de la música afrodescendiente, porque falleció en mayo de ese año, tres meses después de su publicación. “El día que murió me enteré en el escenario, mientras hacía mi show en el festival Primavera Sound (Barcelona). Fue muy triste”, recuerda Jamie xx. “Iba a verlo a sus recitales y luego pasábamos el rato juntos, o él venía a mis shows. Siempre se hacía tiempo para escuchar juntos música nueva. Tenía una mente muy abierta y eso era muy inspirador”.

Antes que tracks o canciones, Jamie xx prefiere llamar “melodías” a las 12 creaciones que dan vida a In Waves. “Para mí, todo se trata de la musicalidad misma”, justifica. De lo que no está seguro es de si su propuesta tiene una identidad sonora definida, pese a que entre un disco y otro se percibe la madurez estética. “Cada 10 años hay un nuevo grupo de chicos que descubre a la música dance y su historia”, reflexiona. “Esos sonidos estuvieron presentes durante décadas y siguen siendo reinterpretados de nuevas maneras. Es lo que me encanta de esto”. Y al momento de elegir a un gurú electrónico, se anima a invocarlo: “Elección difícil, pero me quedó con The Avalanches, quizá porque trabajé con ellos y me hice amigo. Tenía 11 años cuando salió su primer disco, pero aprendí a hacer música mientras lo escuchaba”.