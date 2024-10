La intendenta de la localidad bonaerense de Moreno, Mariel Fernández, apoyó a la expresidenta Cristina Kirchner en su intención de liderar el Partido Justicialista (PJ) y llamó a “reordenar” al peronismo en medio del brutal ajuste del Gobierno de Javier Milei.

“Para mí Cristina es la conductora natural del peronismo y en eso no hay discusión. No quiero adivinar qué quiere hacer (Ricardo) Quintela, pero es una situación que está presente y hay que resolverla porque hay que ordenar al peronismo. La única que tiene capacidad y autoridad para ordenarlo es Cristina”, sostuvo la también candidata a vicepresidenta 4ta en la lista "Primero La Patria", encabezada por la expresidenta.

Además, en diálogo con la 750, remarcó: "Por ahora se sostienen las dos listas. Ojalá se llegue a un acuerdo porque es verdad que no es lo más recomendable en este momento hacer una interna, pero estamos bastante cansados y también necesitamos definiciones. La política que está llevando a cabo el Gobierno con nuestra sociedad, con la población más vulnerable, con los trabajadores, es muy violenta"

“Es bastante insostenible la situación, pero si no estamos ordenados tampoco podemos hacer ninguna propuesta. No es la realidad que queremos, no nos gusta, pero lo cierto es que hay que ordenarnos”, insistió.

“Milei no debería estar en funciones”

Por otra parte, la jefa comunal de Moreno se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei en relación a la exvicepresidenta, quien dijo que le “gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”.

“Es terrible porque es el presidente el que lo dice. Y por lo que ya pasó. Estos discursos de odio terminaron en el intento de magnicidio de Cristina, y siguen insistiendo con el mismo tema”, lamentó Fernández.

“Uno se queda azorado porque la Justicia tiene todas las pruebas y no actúa, pero por otro lado uno no puede responder con la misma violencia. Es muy violento y la violencia paraliza. Es una persona que no debiera estar en funciones”, enfatizó.

“Cuando la gente está en el poder piensa que puede hacer cualquier cosa y le debe parecer legítimo decir cualquier barbaridad de Cristina. Esto nos recuerda lo que vivimos en nuestro país con las violencias con el que pensaba diferente. Para la institucionalidad es muy grave. Pareciera que Cristina no es un ser humano, que se tiene que aguantar todo”, cerró.