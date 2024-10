El exministro de Petróleo venezolano Pedro Tellechea, quien había asumido ese cargo tras un enorme escándalo de corrupción en la estatal PDVSA, fue arrestado, informó este lunes la Fiscalía, que lo acusa de vínculos con una "empresa controlada por los servicios de inteligencia" de Estados Unidos. El viernes pasado Tellechea había sido apartado del ministerio de Industria y Producción Nacional, cargo que ocupaba actualmente, sin que trascendieran los motivos.

En su programa de televisión semanal, el presidente Nicolás Maduro dijo que no descansará en su lucha contra el "burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores". Maduro, quien no nombró directamente a Tellechea, dijo que el "burocratismo" deriva siempre en indolencia de gente "que tiene responsabilidades y le voltea la cara al pueblo, no lo oye, no lo ve, no lo siente, no lo quiere, no lo protege".

"Vulneró la soberanía nacional"

Tellechea, quien fuera ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) hasta agosto pasado, fue detenido el domingo por la madrugada junto a "sus más inmediatos colaboradores" por "graves delitos", entre los que subraya "la entrega" del sistema de control automatizado de PDVSA "a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de EE.UU.", según un comunicado del Ministerio Público.

La Fiscalía sostiene que entregar lo que califica como "el cerebro de PDVSA" a una tercera compañía, cuyo nombre no especifica, vulnera "todos los mecanismos legales" y "la soberanía nacional". No informó, por el momento, qué otras personas fueron capturadas junto al exministro dentro de las acciones que, asegura la institución fiscal, se realizaron "en estricto apego a la ley, con la plena cooperación constitucional del jefe de Estado, en la permanente batalla por la defensa de la integridad institucional del país".



Tellechea, un coronel de 48 años, había tomado el cargo de ministro de Petróleo en marzo de 2023 con la promesa de sanear este sector después del escándalo de corrupción que se llevó por delante a su antecesor, el encarcelado Tareck El Aissami, en una trama que según estimaciones le costó al país caribeño unos 17 mil millones de dólares. Ya era presidente de PDVSA desde enero de ese año.

El de El Aissami, quien fuera un colaborador cercano de Maduro y el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), no fue un caso aislado en investigaciones de corrupción relacionadas con el crudo, vital para la economía venezolana. Rafael Ramírez, ministro de Petróleo entre 2002 y 2014 y presidente de PDVSA de 2004 a 2014, está prófugo en Italia, mientras que Eulogio del Pino y Nelson Martínez, quienes también ostentaron estos dos cargos, fueron detenidos. Martínez murió en prisión.

¿Quién es Pedro Tellechea?

En redes sociales, Tellechea dijo que había renunciado al cargo por "problemas de salud" que requerían su "atención inmediata". Además de coronel del Ejército, es ingeniero mecánico. El diario Primicia destaca que se especializó en armamento en la Escuela Superior Técnica del Ejército Argentino, Cuenta con una especialización en Finanzas Públicas en la Universidad Santa María (USM) y es magíster en Operaciones Navales en la Escuela de Postgrado de la Armada Venezolana.

Ascendió dentro de la administración chavista con Maduro en el poder. De la mano de El Aissami empezó su carrera política en Venalum, una empresa estatal que produce y comercializa aluminio. De allí saltó a la industria petrolera nacional. Fue presidente de Pequiven desde 2019 y allí se mantuvo hasta que el salto grande lo dio al ser nombrado como presidente de PDVSA en enero de 2023.

La producción de petróleo de Venezuela, que sobrepasaba los tres millones de barriles diarios (bd) hace 15 años, se desplomó a unos 400 mil bd en 2020, un mínimo en décadas. Sin embargo, favorecida por licencias que el Departamento del Tesoro estadounidense otorgó a trasnacionales energéticas como Chevron o Repsol para operar en el país pese a sus sanciones financieras, la oferta petrolera venezolana subió bajo la gestión de Tellechea para ubicarse en la actualidad en torno a los 900 mil bd.

Cambios en el gabinete

"Ya apuntaló PDVSA y tenemos que ir a la recuperación del parque industrial", dijo el presidente Nicolás Maduro, felicitándolo, cuando lo nombró ministro de Industria tras su salida del ministerio de Petróleo en agosto. Su sucesora en la cartera energética fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sin embargo, el viernes pasado, Maduro designó al empresario colombiano Alex Saab como ministro de Industria.

El mandatario, que informó del nombramiento a través de Telegram, dijo que Saab "impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico", y le brindó "todo el apoyo para la inmensa tarea que tiene que cumplir". Saab siempre se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin mucha relevancia en Colombia, Venezuela o Estados Unidos, pero cobró reconocimiento después de que en 2017 la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusara de ser uno de los testaferros del presidente.

Saab era el encargado de la importación de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por presuntos hechos de corrupción. Su arresto fue calificado como un "secuestro" por el gobierno venezolano, que aseguraba que era un enviado especial de Caracas y que se violó su inmunidad diplomática.