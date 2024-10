El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que desde este martes y hasta el lunes 28 de octubre se habilitarán los vacunatorios para que las y los bonaerenses que fueron convocados puedan recibir la primera dosis de la inoculación contra el dengue. Los destinatarios recibirán un mail en su correo electrónico con los datos de la fecha y el lugar asignado para vacunarse.

En este marco, la cartera sanitaria recordó que el turno será asignado a quienes cumplan con las condiciones para vacunarse contra el dengue: aquellas que ya tuvieron enfermedad durante la temporada 2023-2024, tienen entre 15 y 59 años, y viven en un municipio que integre la región metropolitana de Buenos Aires.

La inoculación no es obligatoria, pero se recomienda para los grupos priorizados a fin de prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y muertes.



Vacuna contra el dengue en la provincia de Buenos Aires: cómo pedir turno

Quienes cumplen con las condiciones pero no recibieron el turno del Gobierno, podrán solicitarlo en el registro en Mi Salud Digital Bonaerense.

Una vez recibida la solicitud, la cartera que conduce Nicolás Kreplak otorgará una fecha y un vacunatorio para recibir la vacuna Qdenga, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda.

El esquema de vacunación consta de dos dosis subcutáneas separadas por al menos 3 meses. La protección efectiva se adquiere luego de 10 días de aplicada la segunda dosis. Para que la vacuna sea eficaz es necesario tener las dos dosis.

En tanto, el Ministerio enfatizó a quienes tuvieron la enfermedad que deben esperar "al menos tres meses" desde que fueron diagnosticados, ya que "al padecer la enfermedad se generan anticuerpos que podrían interferir en la generación de la respuesta inmune frente a la vacunación durante los primeros meses".

Quiénes pueden vacunarse contra el Dengue

El grupo prioritario para vacunarse contra el dengue fue definido por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), ya que si bien definió que es "una vacuna que se encuentra aprobada para personas de entre 4 a 59 años", se recomendó una estrategia de vacunación focalizada, iniciando en el grupo a partir de los 15 años, "por tratarse del grupo de edad con la mayor ocurrencia (incidencia) de casos de dengue".

No obstante, la cartera sanitaria enfatizó que las personas que no pertenecen al grupo de población prioritaria del sistema público pueden acceder a la vacuna por su obra social o en el ámbito privado. Para esto, no obstante, "se debe presentar una orden médica" y se deben cumplir otros requisitos, como "no estar cursando embarazo ni lactancia, y pertenecer al grupo etario para el que la vacuna está aprobada", es decir, a partir de los 4 años.

Algunos síntomas o efectos adversos que puede generar la vacuna son: dolor en el lugar de aplicación, malestar general, fiebre, dolor de cabeza o dolores articulares que pueden durar hasta 3 días. "Si se presentan otros síntomas o si éstos persisten por más tiempo, se deberá consultar al médico rápidamente informando sobre el antecedente de vacunación", indicaron.

En este marco, el Ministerio de Salud bonaerense especificó que "el objetivo de la vacunación es disminuir los casos graves, las internaciones y las muertes por dengue". De esta manera, se espera que se mejore "la atención por guardias y servicios especializados para las personas que transitan la enfermedad, aun cuando continúen los brotes o aparición de casos aislados".

Al respecto de la vacuna Qdenga, informó que en abril de 2023 fue autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Por otro lado, insistió en que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los países incluyan la vacuna en sus programas de inmunización en aquellas zonas en las que una elevada intensidad de transmisión del dengue suponga un problema importante de salud pública".

"La vacuna tiene alta eficacia principalmente para evitar los casos graves y la necesidad de hospitalización. En menor medida ayuda a disminuir los síntomas en caso de infección", recalcó.