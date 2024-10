La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este lunes junto al dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y diputado nacional por Unión por la Patria (UP), Mario Paco Manrique, y la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y diputada nacional por UP, Vanesa Siley, el lanzamiento de la Mesa Cristina Presidenta del PJ Nacional. Ante la presencia de la militancia quilmeña, de representantes de distintas organizaciones y sindicatos, Mayra señaló que “una vez más la compañera militante Cristina Fernández de Kirchner ha demostrado que tiene un profundo amor y compromiso con la patria, y es nuestra candidata y va a ser nuestra presidenta del Partido Justicialista nacional. Cuando la militancia se pone en marcha, estos deseos colectivos se pueden hacer realidad pero, para eso y acá en Quilmes lo sabemos, las cosas en ningún lado son magia ni suceden solamente por expresar el deseo. Hay que militar mucho, hay que ser respetuosos del trabajo que necesitamos hacer para poder ganar esta interna”.

“Porque aunque parezca injusto, increíble, hoy Cristina tiene que ir a una interna dentro del PJ porque hay quienes creen que pueden disputarle la conducción a la mujer que fue dos veces presidenta y vicepresidenta, y ha demostrado, con resultados de sus decisiones y de su acción de gobierno, que el último buen gobierno que tuvo este país fue el de Cristina. Hoy lo plantea en cada una de sus expresiones públicas y manifiesta ella en sí misma un programa de gobierno como alternativa a tanto daño que se está haciendo, desde (Mauricio) Macri pasando por Alberto Fernández, terminando con (Javier) Milei, a las familias trabajadoras las consecuencias de los modelos económicos neoliberales”, resaltó.

En este sentido, Mayra sostuvo que “Cristina es aquella amenaza para todos aquellos que son enemigos de los intereses del pueblo, por eso cada vez que tienen oportunidad de hablar de ella, se dirigen de forma violenta deseándole directamente la muerte o tratando de buscar la forma de proscribirla y sacarle la posibilidad al pueblo argentino de que la elija nuevamente como presidenta, que la elijan hoy los afiliados del Partido Justicialista. Porque tienen tanto huevo para enfrentar a Cristina, pero cuando Cristina se planta y dice vamos a una interna, salen corriendo para ver cómo hacen para postergarla, salen corriendo a buscar si algún amigo de la Justicia les habilita que no se haga. Si tienen tanto huevo para enfrentar a Cristina, vengan y vamos a ver cómo se llenan las urnas, vengan, dense cuenta del cariño, del amor, del registro del sentimiento del pueblo peronista tiene con esta mujer que ha demostrado tener los ovarios suficientes para transformar la patria”.

“Esto es lo que no pueden soportar de Cristina, propios y ajenos no la superan. Es Perón, Evita todo junto y la tenemos entre nosotros. Tenemos la obligación, el deber moral como militantes, de hacer lo que haya que hacer que es nada más ni nada menos que ir a hablar con nuestros afiliados, que es caminar, que es recorrer básica por básica, casa por casa y contarles que nuevamente tenemos la oportunidad en la Argentina. Pero que Cristina cuenta con el poder más importante, que es el poder de la militancia organizada y del pueblo consciente de sus derechos. Hay que poder hacer valer lo que somos con orgullo, con autoestima militante y con amor propio. Cristina tiene un pueblo que la acompaña y estamos dispuestos a trabajar por este país y para su liberación sin dudas”, subrayó.Paco Manrique: “Máximo Kirchner les lleva un campo de ventaja en visión política a cualquiera de esos que le quieren dirimir el poder”.

Por su parte, Manrique señaló en su discurso: "A un traidor sabemos cómo manejarlo, de mil formas, desde la más ruda a la más liviana, pero lo que es difícil de manejar es la ingratitud de aquellos que llegaron al poder de la mano de Cristina y en un momento dijeron que hay que cantar nuevas canciones. La ‘marcha peronista’ la escuché en muchas versiones, pero nunca dejó de ser la ‘marcha peronista'. Es un horror estratégicamente mortal. Hay una persona que cree que puede ser presidente de la Nación sin un partido organizado, fuerte, poderoso y con ideas, y la única persona que puede darle esas cualidades a nuestro partido se llama Cristina Fernández de Kirchner”.

“Esta es la primera batalla, Cristina presidenta del PJ, por experiencia, sabiduría y representatividad. No hay una dirigenta de este país que tenga la representatividad que tiene Cristina, porque sigue siendo el emblema de los humildes y laburantes. Y después de la elección del 17 de noviembre vamos a tener otra batalla, que es la de la Provincia de Buenos Aires, porque le van a querer venir a comer los talones a Máximo Kirchner, que es nuestro presidente del partido en la Provincia. Les puedo garantizar que conociendo todo el aspecto político de la Provincia, el compañero Máximo Kirchner les lleva un campo de ventaja en visión política a cualquiera de esos que le quieren dirimir el poder”.

Tras ello, Siley relató: “¿La proscripción de Cristina es hacia Cristina o es hacia cada uno de nosotros, compañeros y compañeras, que nos impiden que la elijamos? ¿Quiénes son los proscriptos? Proscribieron al pueblo argentino y eso es lo que hoy tenemos que revertir desde una institucionalidad pequeña, pero sí que es fundamental para el campo nacional y popular. Cristina nos propone ordenar lo que no podría hacer ningún gobernador, por ejemplo, porque el gobernador tiene que atender a su gestión, porque hoy Milei les sacó más del 80% del presupuesto a las provincias, entonces una persona condicionada por la gestión no podría ponerse al frente de conducir el movimiento, no podría dedicarle todo el tiempo de su vida, como sí lo hace Cristina, para conducir los destinos de la alternativa que queremos crear”.