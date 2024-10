La coincidencia es notoria. En la cifra que define a los hechos y en la unidad de medida de lo que se arrojó sobre Buenos Aires con 62 años de diferencia. En lo que no hay concordancia posible es en la dimensión de dos episodios históricos que revelan situaciones y actores opuestos. No son lo mismo catorce toneladas de bombas que catorce toneladas de piedras aunque pesen igual. Las bombas se tiraron el 16 de junio de 1955 sobre una población civil indefensa. Un jueves, un día laborable. Pilotos golpistas en vuelos rasantes de la aviación naval y los Gloster Meteor de la Aeronáutica ejecutaron la faena sangrienta. Transcurrían los últimos meses de Perón en su segunda presidencia. El gobierno caería a mediados de septiembre.

La tragedia de las catorce toneladas de explosivos que cayeron desde el cielo está documentada en una investigación colectiva impulsada desde el Estado. Su objetivo, aunque tardío, fue recordar y hacer memoria por las víctimas. Se publicó una primera versión en 2010 y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos revisó y amplió el trabajo en 2015. En ambos casos resultó clave la decisión política de Néstor y Cristina Kirchner. Había que reparar mediante la ley 26.564 a los familiares de los 309 asesinados y más de mil heridos que pudieran haber sobrevivido.

El texto en su prólogo dice: “El bombardeo de una ciudad abierta por parte de fuerzas armadas del propio país es un acto de terrorismo que registra pocos antecedentes en la historia mundial, ocurridos en el fragor de guerras civiles muy cruentas que asolaron a esas naciones”.

Guernica es el primer ejemplo que surge comparable. El 26 de abril de 1937 aviones de la Legión Cóndor alemana pulverizaron la pequeña ciudad vasca. Pero en ese caso fueron pilotos del III Reich sin identificación con la colaboración de colegas italianos del régimen fascista de Mussolini.

Franco atribuyó hasta su muerte ese crimen al gobierno de la República. Aprendió a mentir tan bien como Goebbels. La diferencia de ese ataque con el perpetrado en Buenos Aires es que la aviación no era de la misma nación de las víctimas que recibieron sus bombas. Tampoco lo es hoy en Gaza y El Líbano, donde los F-35 y F-15 provistos por EE.UU a Israel llevan asesinados a casi 42 mil palestinos en Gaza y 2.350 ciudadanos en El Líbano sin contar, en ambos casos, a los heridos y desaparecidos.

El libro Bombardeo del 16 de junio de 1955 documenta con textos y fotografías la masacre cometida por aviones que llevaban escrito en su fuselaje el símbolo de Cristo vence. La cifra de catorce toneladas de explosivos sale de sus 245 páginas, igual que el cálculo de más de cien bombas caídas sobre el centro porteño en un radio que comprendía “entre las avenidas Leandro N. Alem y Madero, desde el Ministerio de Ejército (Edificio Libertador) y la Casa Rosada, en el sureste, hasta la Secretaría de Comunicaciones (Correo Central) y el Ministerio de Marina, en el noroeste”.

La derecha argentina, hoy mimetizada en la extrema derecha que lidera Milei, siempre busca significantes donde guarecerse o para contar su propia versión de la historia. La palabra libertad es su signo lingüístico preferido. La libertad vacua que se desvirtúa en boca de un gobierno libertario que oprime sobre todo a jubilados y estudiantes.

“Libertadora” fue el nombre que eligieron los militares y comandos civiles del ’55 para definir su identidad política de licuadora. Fusiladora la llamó Rodolfo Walsh después de las ejecuciones clandestinas en los basurales de José León Suárez. “Bombardeadora” la definió Carlos Gogo Morete – uno de los investigadores del libro publicado en 2015 – durante una entrevista reciente que le hicieron alumnos de la carrera de Comunicación de la UBA.

Hay una línea de continuidad política entre aquel golpe de Estado cruento contra Perón, la dictadura genocida del ’76 y el gobierno neofascista de La Libertad Avanza que también bastardea la palabra con que se autodefinieron Aramburu y Rojas. El documento histórico citado lo demuestra. Señala que el almirante Aníbal Olivieri, rendido a las tropas leales pidió clemencia acobardado ante la posibilidad de que una multitud de trabajadores invadiera el ministerio de Marina. Sus tres ayudantes serían veintiún años después, golpistas con altos cargos en el autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional. Los capitanes de fragata Emilio Eduardo Massera, Oscar Montes y Horacio Mayorga. El primero integrante de la Junta liderada por Videla, el segundo canciller y el último uno de los involucrados en la masacre de Trelew.

El plano secuencia de la historia llega hasta hoy. Guillermo Francos, el actual ministro del Interior, es hijo de Raúl Francos, el marino que bombardeó desde el crucero 9 de julio los tanques de combustible en el puerto de Mar del Plata el 19 de septiembre de 1955. Un día después Perón empezaba su exilio en una cañonera paraguaya.

Las catorce toneladas de bombas lanzadas sobre una población indefensa con la excusa de matar al líder del justicialismo, nunca existieron en la cosmovisión de los golpistas. El hecho se tornó invisible en los institutos educativos en las décadas siguientes. Como el franquismo en su versión negacionista cuando se refiere a la destrucción de Guernica, en un volante de la Marina de Guerra en operaciones, los sublevados de Rojas y Aramburu titularon: “Responsabilidad de Perón y la CGT en la matanza de Plaza de Mayo”.

Pasados 62 años de aquel ataque al corazón de la república, el 18 de diciembre de 2017 las catorce toneladas de bombas se transformaron en piedras. El número apareció resignificado en la dialéctica confrontadora de la derecha, cuando aquel día el Congreso buscaba aprobar la ley de Movilidad Jubilatoria ideada por el gobierno de Mauricio Macri. La información oficial dio cuenta de que se habían tirado “catorce toneladas de piedras” contra las fuerzas de seguridad. Repetida con frecuencia se aceptó como una verdad revelada.

El 19 de mayo de 2020, Patricia Bullrich repitió en un posteo la cifra convalidada por el gobierno que había integrado como ministra de Seguridad. Hoy sigue en el cargo, pero sincerada en una fuerza de ultraderecha. Igual que Franco en su larga dictadura, igual que la Bombardeadora del ’55, y como no resiste un archivo, se aferró a la coartada de los 14 mil kilos de cascotes que volaron en Plaza Congreso.

“Cuando éramos Gobierno nos tiraron 14 toneladas de piedras para frenar una reforma previsional que hoy le daría un mayor poder adquisitivo a nuestros adultos mayores”, declaró la funcionaria. Un diputado nacional de La Libertad Avanza, Damián Arabia, volvió sobre el mismo número después de una de tantas represiones contra jubilados que protestan los miércoles contra la pauperización de sus ingresos. “A este Congreso no lo apedrean más, a este Congreso no lo incendian más, a este Congreso no le tiran más 14 toneladas de piedras…” repitió con el libreto bien aprendido.

No eran proyectiles con metralla que mataron, mutilaron cuerpos y destruyeron bienes materiales, incluidas varias dependencias del gobierno de Perón. Contra Macri, el expresidente que facilitó el advenimiento de Milei, se trató de un acto de rebelión popular o, si se prefiere, de militancia organizada. Las cifras oficiales mencionaron 162 heridos. Casi la mitad eran policías.

La derecha instaló la Intifada porteña en las marquesinas de su guerra cultural como “la tarde en que se arrojaron catorce toneladas de piedras”. Su memoria selectiva es asombrosa. Las bombas del ’55 todavía no figuran en sus libros de historia, ni en sus tribunas de doctrina. Los pilotos que después de matar huyeron al Uruguay tuvieron compañeros de armas en la dictadura del ’76 y hoy los siguen sus crías nostálgicas desde el gobierno de la Libertad Avanza.

