Manuel Adorni agranda su imperio. Además de ampliar la planta de empleados de la ahora Secretaría de Comunicación y Medios -con más de cien designaciones-, respirar aliviado porque su hermano sigue como asesor del Ministerio de Defensa y subir su escala salarial al conseguir un sueldo de ministro (que le permite embolsarcuatro millones de pesos por mes), al vocero presidencial le dejaron a cargo el organismo de Radio y Televisión del Estado (RTA) y no dudó en pisar fuerte: en la nueva programación quedó en horario estelar un excompañero suyo y hasta se apersonó en el nuevo estudio para una entrevista íntima. Allí, el funcionario público aprovechó para hablar de su infancia, la pasión por el tenis y hasta dejar abierta la posibilidad de postularse como senador de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires.

Las confesiones de Adorni tuvieron un respaldo, en el cuenta oficial de la TV Pública en Youtube, de 623 visualizaciones -10 fueron de este diario para realizar la nota- un número similar a la cantidad de empleados contratados por la Secretaría de Comunicación y Medios e incluso menor si se tiene en cuenta los organismos descentralizados que dependen de ese área.

El programa en cuestión se denomina Giros, en línea recta que conduce Marcelo Grandio. Para Adorni, el entrevistador no es cualquier periodista: juntos participaron de algunos programas de televisión y hasta hicieron juntos un ciclo de entrevistas. Con Adorni ya en el Gobierno, Grandio contó con la buena fortuna que, hasta ahora, la TV Pública no fue privatizada como promocionó el Ejecutivo y, en medio de ajuste a los empleados con antigüedad, la dirección del canal decidió inaugurar nuevos ciclos, entre ellos, el ya mencionado Giros, en línea recta. Este diario quiso saber el costo en las arcas del Estado por el nuevo programa pero no obtuvo respuestas.

En los 46 minutos que duró la entrevista se hace un repaso por la historia personal del ahora secretario presidencial y algunos debates (un poco trillados) sobre el futuro de la comunicación. Al final de la charla sí se introducen centros sobre el andar del Gobierno, a lo que el vocero usó el mismoslatiguillo que el Presidente: "lo peor ya pasó", dijo, en relación al aumento de la pobreza en los últimos meses.

Adorni contó con la fortuna que, en medio de las cucardas que se levantaba por "destapar curros", no haya sido consultado por qué la área que comanda maneja una caja de al menos 260 millones de pesos por mes y cuenta con, al menos, 191 empleados, de los cuales la mayoría de ellos fueron designados a partir el 10 de diciembre del 2024, tal como contó este diario. Tampoco fue consultado por su sueldo mensual (recibe alrededor de cuatro millones de pesos) ni el chofer a disposición con el que cuenta por su cargo.

Su aparición por la TV Pública llama la atención porque el propio canal responde, en última instancia, a la Secretaría de Medios y Comunicación, pero el raid mediático del vocero presidencial es constante. Eso sí, siempre en las mismas señales de noticias. A eso habría que sumarle su participación diaria en las conferencias de prensa. Y, como si fuera poco, la apertura de un nuevo canal de streaming, denominado Clip Adorni.

Con el poco tiempo que le sobra, quizás se pueda hacer cargo de un imperio estatal con ¡21 direcciones, entre generales y comunes! -más que las destinadas a combatir el narcotráfico o a las políticas sociales de Capital Humano- y que para graficar se necesitan dos hojas completas del organigrama nacional.